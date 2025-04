Tài tử phong lưu nhất Cbiz: Mắng Thành Long, yêu chị dâu Lý Tiểu Long lại được 16 nghìn người thương tiếc

Hoàng Triêm được coi là một trong những đại diện tiêu biểu của văn hóa xứ Cảng trong thời kỳ hoàng kim. Ông là người rất đa tài đa nghệ, được mệnh danh là "Tứ đại tài tử Hong Kong" cùng với tiểu thuyết gia Kim Dung, nhà văn Nghê Khuông, nhà phê bình ẩm thực/nhà bào Thái Lan. Tính "sương sương", Hoàng Triêm đã tham gia sáng tác hơn 2000 bài hát, trong đó có những ca khúc để đời như nhạc phim Thiên Long Bát Bộ 1982, Anh Hùng Xạ Điêu 1983, Tiếu Ngạo Giang Hồ 1990, Thiện Nữ U Hồn, Bản Sắc Anh Hùng…

Hoàng Triêm là cái tên đại diện cho thời vàng son của xứ Cảng thơm.

Tài tử đắc tội 2 siêu sao võ thuật hàng đầu Cbiz

Theo trang Thepaper, Hoàng Triêm thành công trong bất cứ lĩnh vực nào ông từng thử sức, từ viết kịch bản, sáng tác âm nhạc, làm MC, đóng phim, viết văn hay làm quảng cáo đều đạt được những thành tựu vang dội. Năm 1978, tài tử hàng đầu xứ Cảng ký hợp đồng độc quyền với đài TVB, trở thành người viết lời chính và hợp tác với nhà soạn nhạc nổi tiếng Cố Gia Huy. Bộ đôi Huy – Hoàng đã sáng tác hàng loạt các ca khúc bất hủ, đứng trên đỉnh cao của giới âm nhạc lúc bấy giờ.

Hoàng Triêm (áo hoa) - Cố Gia Huy từng được tung hô là "Huy - Hoàng nhị thánh" của làng nhạc xứ Cảng.

Tài năng là vậy nhưng Hoàng Triêm có cái nết hơi lạ, đôi lúc làm ra những việc khiến người ta chẳng thể tưởng tượng nổi. Có lần, khi chìm trong men say, Hoàng Triêm đột nhiên tè bậy vào người Thành Long trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Quá tức giận, siêu sao võ thuật định cho Hoàng Triêm một trận nhớ đời, may thay có Hồng Kim Bảo kịp thời ngăn lại, nói đỡ cho: "Hoàng Triêm say quá rồi. Có gì chờ cậu ấy tỉnh rượu rồi đánh cũng không muộn mà!".

Về sự cố này, tài tử họ Hoàng cho biết: "Ngày hôm sau khi nghe tin tôi giận lắm, cứ nghĩ rằng giới truyền thông bịa đặt. Ai ngờ, khi gọi điện cho bạn bè để hỏi lại mới biết là sự thật. Tôi sợ chết khiếp luôn. May mà ân nhân Hồng Kim Bảo ngăn cản, nếu không chắc tôi chết thảm rồi". Không bao lâu sau, khi gặp Thành Long, Hoàng Triêm đã xin lỗi hết sức chân thành, hóa thù thành bạn.

Hoàng Triêm (trái) suýt "ăn hành" vì hành động vô lễ với Thành Long.

Ngoài Thành Long, Hoàng Triêm còn đắc tội với một bậc thầy võ thuật khác, đó là Lý Tiểu Long. Được biết, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hoàng Triêm từng trêu đùa Lý Tiểu Long và phải nhận cái kết đắng. Thế nhưng tài tử này vẫn quyết "thua keo này, bày keo khác", khiến Lý Tiểu Long cũng phải cạn lời. Sau đó, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, họ lại trở thành những người bạn thân thiết với nhau.

Tài tử xứ Cảng từng có thời cợt nhả với Lý Tiểu Long, may sao hóa thù thành bạn.

Nghệ sĩ độc miệng nhất nhì Cbiz, mắng Thành Long, 'khịa' nửa giới âm nhạc xứ Cảng

Hoàng Triêm nổi tiếng là có cái "miệng độc", hay nói thẳng, phê bình không kiêng nể gì. Năm đó, cả làng giải trí xứ Hoa ngữ phải chấn động khi Thành Long bị vạch trần việc ngoại tình, có con riêng với Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi. Trong khi nhiều người "chữa cháy" thay cho siêu sao võ thuật rằng: "Đàn ông khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm" thì Hoàng Triêm không ngại chỉ trích thẳng mặt người bạn thân: "Đây là hạ lưu, vô cùng hạ lưu chứ không phải phong lưu. Để lại giống nòi mà không có chút tình nghĩa nào thì quá hạ lưu". Có thể thấy được tài tử xứ Cảng không hề đồng tình với việc Thành Long không chịu nhận con.

Hoàng Triêm mắng thẳng mặt khi thấy Thành Long sống lỗi.

Ngoài ra, không ít ngôi sao Hoa ngữ đình đám từng bị Hoàng Triêm điểm danh phê bình, trong đó phải kể tới những cái tên như Thiên vương Lưu Đức Hoa, huyền thoại âm nhạc Đàm Vịnh Lân, Châu Kiệt Luân...

Năm ấy, khi Lưu Đức Hoa cho ra mắt ca khúc đầu tiên, anh bị Hoàng Triêm trách mắng khá nặng lời: "Trước nay chưa bao giờ thấy ca sĩ nào sáng tác vụng về như vậy". Tuy nhiên, cũng nhờ sự nhận xét thẳng thắn của Hoàng Triêm, Lưu Đức Hoa đã nỗ lực rèn luyện, để rồi được đàn anh công nhận: "Anh mắng cậu 3 năm, giờ cậu tiến bộ rất nhiều rồi. Ít ra bài hát của cậu bây giờ tôi nghe còn lọt tai".

Còn Đàm Vịnh Lân, nam ca sĩ này từng bị Hoàng Triêm mắng như tát nước vào mặt vì lỡ phát âm chưa chuẩn một từ khi ghi âm. Từ đó, danh ca Cbiz càng thêm chú trọng việc phát âm và coi Hoàng Triêm như người thầy của mình.

Hoàng Triêm không đánh giá cao phong cách Hiphop của Châu Kiệt Luân, chê nhóm TWINS ca hát không hay.

Độc miệng với cả Cbiz nhưng Hoàng Triêm lại dành nhiều sự ưu ái cho Trương Quốc Vinh, nói những lời có cánh về nam nghệ sĩ. Mỗi lần gặp mặt, Hoàng Triêm đều dành cho diễn viên Bá Vương Biệt Cơ một cái ôm thân mật. Khi Trương Quốc Vinh quyết định dừng sự nghiệp ca hát, tài tử này từng buồn bã tâm sự: "Thật lãng phí khi cậu sớm từ biệt giới âm nhạc như vậy".

Trương Quốc Vinh là ngoại lệ của Hoàng Triêm trong showbiz.

Tài tử phong lưu bậc nhất Cbiz và mối tình gây tranh cãi với chị dâu Lý Tiểu Long

Tài năng đáng nể nhưng đời tư của Hoàng Triêm lại lắm thị phi, khiến không ít người phải thở dài ngao ngán. Năm 1967, ông kết hôn với nữ ca sĩ nổi tiếng Hoa Oa sau 7 năm hẹn hò. Tài tử này từng hứa hẹn kiếp này sẽ không phụ lòng Hoa Oa nhưng lại nuốt lời ngay khi bà xã đang mang thai lần 3.

Hoàng Triêm bên người vợ đầu tiên - nữ ca sĩ nổi tiếng Hoa Oa.

Hoàng Triêm đã trúng tiếng sét ái tình với tài nữ nức tiếng xứ Cảng Lâm Yến Ni. Khi ấy Lâm Yến Ni 30 tuổi, vừa mới ly hôn với Lý Trung Sâm – anh trai của siêu sao võ thuật Lý Tiểu Long. Trước sự theo đuổi nhiệt tình của Hoàng Triêm, Lâm Yến Ni nhanh chóng xiêu lòng và chấp nhận ở bên tài tử đã có vợ con.

Khi biết Hoàng Triêm "ăn nem, ăn phở", chính thất đang bụng mang dạ chửa lập tức mở cuộc họp báo, tuyên bố muốn đường ai nấy đi. Thế nhưng, tài tử Cbiz không đồng ý ký giấy ly hôn, một bên vẫn vương tơ lòng với vợ cũ, một bên thì sống chung như vợ chồng với Lâm Yến Ni. Cứ như vậy, Hoàng Triêm đã làm tổn thương cả hai người phụ nữ suốt 11 năm.

Chị dâu Lý Tiểu Long chấp nhận mang danh "bé ba" vì tin rằng Hoàng Triêm sẽ cưới mình. Thế nhưng, tài tử này dây dưa với vợ suốt 11 năm mới chịu hoàn thành thủ tục ly hôn.

Ngày cuối cùng của năm 1988, Hoàng Triêm ngỏ lời cầu hôn với Lâm Yến Ni và còn mời cả Kim Dung tới chứng kiến. Ai ngờ, sau khi đính hôn, cặp đôi thường xuyên cãi vã, công ty do họ hùn vốn đầu tư cũng phá sản. Quá chán nản, tài nữ họ Lâm chủ động nói lời chia tay, không màng sự níu kéo của Hoàng Triêm. Không chỉ vậy, cặp đôi Cbiz còn chia tay trong ồn ào sau 15 năm chung sống, cả đời không muốn qua lại với nhau.

Lễ đính hôn của Hoàng Triêm (áo xám, thứ 3 từ phải sang) và Lâm Yến Ni (thứ 2 từ trái sang) có sự chứng kiến của Kim Dung.

Tan vỡ với Lâm Yến Ni, Hoàng Triêm có quãng thời gian rất khó khăn, một phần là vì tổn thương tình cảm, mặt khác, ông phải gánh nợ cho công ty phá sản. Lúc này, cô trợ lý kém gần 20 tuổi Trần Huệ Mẫn luôn ở bên, chăm sóc cho ông. Năm 1995, Hoàng Triêm kết hôn với Trần Huệ Mẫn và hứa hẹn rằng: "Lần này, anh sẽ không hai lòng nữa".

Quả thực, sau khi về chung nhà với người vợ trẻ, Hoàng Triêm rời xa ái tình thị phi và bắt đầu chú ý hơn tới sức khỏe. Tiếc thay, năm 2001, ông lại bị phát hiện ung thư phổi vì những năm tháng tuổi trẻ sống sa đà trong rượu, thuốc lá. Dù vậy, Hoàng Triêm vẫn rất lạc quan, yêu đời. Ông tích cực trị liệu và vẫn tiếp tục hoạt động trong showbiz như thường, lại còn chinh phục học vị tiến sĩ. Bên cạnh đó, Hoàng Triêm còn dành thời gian bên người vợ luôn hết lòng vì mình.

Những năm tháng chống chọi với bệnh tật, Hoàng Triêm may mắn vì có người vợ kém gần 20 tuổi bên cạnh chăm sóc, quan tâm.

Ngày 24/11/2004, tài tử trứ danh xứ Cảng rời xa nhân thế vì bệnh tật ở tuổi 63, khiến cả showbiz phải chấn động. Rất nhiều nghệ sĩ Cbiz và hơn 16 nghìn người đã tới tang lễ, tiễn đưa Hoàng Triêm lần cuối. Mặc dù cả đời gây nhiều tranh luận nhưng những đóng góp của Hoàng Triêm là điều không ai có thể phủ nhận được. Ông là một trong những biểu tượng của làng giải trí xứ Cảng trong thời đại hoàng kim, để lại dấu son không thể phai mờ trong lòng người hâm mộ.

Bạn bè trong showbiz và người hâm mộ đã dự tang lễ của Hoàng Triêm. Nhạc phim Sở Lưu Hương do Hoàng Triêm viết lời được bật suốt trong ngày đưa tiễn.

Nguồn: thepaper