Nữ minh tinh mang thai 8 tháng bị sát hại dã man

Vào đêm ngày 8 rạng sáng ngày 9/8/1969, Hollywood bị chấn động bởi một vụ thảm sát đẫm máu tại biệt thự số 10050 Cielo Drive, khu Benedict Canyon, Los Angeles.

Nạn nhân chính là Sharon Tate, nữ minh tinh xinh đẹp đang mang thai ở tháng thứ 8 và là vợ của đạo diễn lừng danh Roman Polanski.

Cùng với cô còn có 4 người khác bị sát hại dã man bởi các thành viên của “Gia đình Manson” – một giáo phái cuồng tín do tên trùm tội ác Charles Manson cầm đầu.

Biểu tượng sắc đẹp đoản mệnh của Hollywood

Sharon Tate sinh năm 1943 tại Dallas, Texas, Mỹ. Với vẻ đẹp mong manh, đôi mắt to tròn và thần thái quyến rũ, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng gợi cảm của Hollywood trong thập niên 60.

Nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim như: Valley of the Dolls (1967), The Fearless Vampire Killers (1967) – nơi cô gặp chồng là đạo diễn Roman Polanski.

Nữ minh tinh Sharon Tate từng được xem là biểu tượng gợi cảm của Hollywood

Cuộc sống của Sharon Tate khi đó đang ở đỉnh cao. Khi sự nghiệp khởi sắc, cuộc hôn nhân hạnh phúc và việc chuẩn bị làm mẹ. Thế nhưng, tất cả đã bị tước đoạt chỉ trong một đêm kinh hoàng.

Biệt thự 10050 Cielo Drive từng là nơi ở của nhiều ngôi sao Hollywood. Khi Sharon Tate chuyển đến sống cùng bạn bè trong lúc Roman Polanski đi làm phim ở châu Âu, nơi đây được xem là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng. Nhưng vào đêm 8/8/1969, nó trở thành hiện trường một trong những vụ án rùng rợn nhất nước Mỹ.

Thời điểm bị sát hại, Sharon Tate đang mang thai ở tháng thứ 8

Các nạn nhân thiệt mạng trong đêm đó gồm: Sharon Tate (26 tuổi, mang thai 8 tháng), Jay Sebring (thợ làm tóc nổi tiếng, bạn thân của Sharon), Abigail Folger (người thừa kế tài sản Folger Coffee), Wojciech Frykowski (bạn trai của Abigail, bạn Polanski), Steven Parent (18 tuổi, bạn của người trông coi biệt thự, bị sát hại ngay trong ô tô).

Tất cả đều bị sát hại bằng nhiều hung khí với mức độ tàn bạo khó tưởng tượng. Thậm chí, Sharon Tate đã van xin những kẻ thủ ác vì đứa con trong bụng nhưng vẫn bị sát hại với 16 nhát dao. Những kẻ này còn dùng máu nạn nhân viết từ “PIG” (Con heo) lên tường nhà như một thông điệp mang tính biểu tượng trong hệ tư tưởng của Manson. Cảnh sát mô tả đây là một trong những vụ án man rợ nhất họ từng chứng kiến và hiện trường không khác gì "địa ngục trần gian".

Căn biệt thự nơi Sharon Tate cùng 4 người bạn bị sát hại dã man

Thi thể của Sharon Tate được đưa ra khỏi hiện trường

“Kẻ tiên tri” cuồng loạn và cơn ác mộng mang tên Helter Skelter

Charles Manson, một tên tội phạm nhỏ lẻ từng "vào tù ra khám", đã thành lập một “gia đình” gồm những tín đồ trẻ tuổi mê muội, phần lớn là phụ nữ. Hắn tự xưng là hiện thân của Chúa và quỷ Satan, rao giảng một cuộc chiến chủng tộc sắp xảy ra, mà hắn gọi là “Helter Skelter” – mượn tên một ca khúc của The Beatles.

Tên cầm đầu cuồng loạn Charles Manson bị bắt

Manson không trực tiếp ra tay trong vụ án Tate, nhưng là người ra lệnh. Các sát thủ gồm Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Tex Watson và Linda Kasabian, đã thực hiện theo lời hắn như những con rối mê tín, mù quáng.

Chỉ một đêm sau thảm sát Sharon Tate, nhóm Manson tiếp tục gây ra vụ giết người thứ hai tại nhà của Leno và Rosemary LaBianca – một cặp vợ chồng giàu có. Cách thức ra tay vẫn tàn độc, lạnh lùng và mang đầy tính biểu tượng kỳ quái: Chữ viết máu, câu khẩu hiệu “Death to Pigs” và “Healter Skelter” (viết sai chính tả có chủ ý) được để lại hiện trường.

Những kẻ thủ ác vẫn cười sảng khoái sau khi gây ra tội ác dã man

Sau nhiều tháng điều tra, năm 1970, Charles Manson và đồng bọn bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa kéo dài gần một năm. Manson xuất hiện với biểu tượng chữ X khắc trên trán, thường xuyên cười phá lên hoặc la hét điên loạn trong suốt quá trình xử án.

Trong 1 phiên tòa, Linda Kasabian - một trong những đối tượng có mặt trong vụ thảm sát nhưng không trực tiếp ra tay khai rằng: "Tôi thấy Sharon Tate cầu xin cho đứa con trong bụng. Cô ấy nói: ‘Làm ơn, xin đừng giết tôi. Hãy để tôi sinh đứa bé’ Nhưng Tex Watson nói: 'Tao không quan tâm'... rồi hắn cứ thế đâm tới tấp”.

Lời thú tội của sát nhân

Đối tượng Tex Watson điên cuồng khai rằng: “Tôi hét lớn: 'Tao là ác quỷ. Tao đến làm việc của quỷ dữ!'... Chúng tôi giết vì Charlie nói đó là điều phải làm". Trong khi đó, Susan Atkins nói: “Tôi dùng máu của cô ấy để viết 'PIG' lên tường. Tôi cảm thấy như đang thực hiện một nghi lễ... Tôi thấy nhẹ nhõm". Về phần Patricia Krenwinkel: “Tôi đâm cô ta nhiều lần... máu ở khắp nơi. Nhưng tôi không còn cảm xúc gì. Tôi đã trở thành một con thú".

Cuối cùng, Charles Manson và các đệ tử bị tuyên án tử hình, nhưng do bang California bãi bỏ án tử năm 1972, những đối tượng này bị chuyển sang án tù chung thân. Phiên tòa này không chỉ khép lại một tội ác man rợ, mà còn được xem là dấu chấm hết cho kỷ nguyên “flower power” và phong trào hippie lãng mạn, vốn bị hoen ố bởi thứ tư tưởng cực đoan mà Manson khai thác.

Cái chết của Sharon Tate khiến Hollywood rúng động, nhiều ngôi sao hoang mang đến mức thuê vệ sĩ và rời khỏi thành phố. Vụ án cũng khiến công chúng thức tỉnh trước sự nguy hiểm của những giáo phái cực đoan.

Về phần chồng của Sharon Tate, đạo diễn Roman Polanski sau đó sống phần đời đầy ám ảnh và tai tiếng, mang theo nỗi đau mất vợ con. Biệt thự Cielo Drive bị bỏ hoang và phá dỡ vào năm 1994. Nhưng cái tên Sharon Tate mãi là biểu tượng cho vẻ đẹp đoản mệnh và một thời kỳ đã vĩnh viễn khép lại trong máu.