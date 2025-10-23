Khai tử kênh truyền hình MTV!

MTV được xem là kênh truyền hình thống trị thế giới âm nhạc và văn hóa pop, góp phần sản sinh cũng như làm nên tên tuổi cho nhiều thế hệ ngôi sao như Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, Beyoncé.... Kênh truyền hình này là thanh xuân, tuổi thơ của thế hệ khán giả 7X, 8X và đầu 9X trên toàn cầu. Tuy nhiên, mới đây, công chúng khắp thế giới đã vô cùng hụt hẫng, tiếc nuối khi tập đoàn Paramount Global thông báo sẽ dừng lên sóng vĩnh viễn 5 kênh vệ tinh của MTV gồm MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV và MTV Live.

5 kênh này sẽ chính thức bị khai tử sau ngày 31/12. Anh, Ireland, Australia, Ba Lan, Pháp, Đức, Áo, Hungary và Brazil nằm trong danh sách những quốc gia đóng cửa kênh âm nhạc MTV hoàn toàn. Quyết định đáng tiếc này được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn mẹ Paramount Global đặt mục tiêu cắt giảm chi phí vận hành toàn cầu, với mục tiêu tiết kiệm khoảng 500 triệu USD ( 12.750 nghìn tỷ đồng). Trước đó, tập đoàn Paramount Global cũng đã cho đóng cửa Paramount Television Studios - đơn vị sản xuất loạt phim đình đám Jack Ryan hay The Spiderwick Chronicles. Kênh chính MTV HD vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, chủ yếu với các chương trình truyền hình thực tế như Catfish and The Challenge, Naked Dating UK hay Geordie Shore. Trong khi đó, tại Việt Nam, MTV đã chính thức ngừng phát sóng vào ngày 1/1/2023 sau 12 năm hoạt động.

5 kênh vệ tinh âm nhạc "huyền thoại" của MTV gồm MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV và MTV Live sẽ dừng hoạt động vĩnh viễn trên nhiều quốc gia từ sau ngày 31/12

MTV là bệ phóng của hàng loạt ngôi sao âm nhạc toàn cầu, kể cả Beyoncé, Britney Spears và đặc biệt là ông hoàng nhạc pop Michael Jackson



Thông báo của Paramount Global đã đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên vàng của truyền hình âm nhạc, cũng như kết thúc sự tồn tại của 1 biểu tượng văn hóa nghe nhìn, nơi ra đời của khái niệm VJ trong văn hóa đại chúng thế kỷ 20. Nhiều thế hệ khán giả đã đồng loạt đăng tải bài viết chia tay, vĩnh biệt MTV - 1 ký ức đẹp của thời thanh xuân, nơi công chúng từng được xem những khoảnh khắc kinh điển của âm nhạc đại chúng như màn ra mắt toàn cầu Thriller của Michael Jackson, The Spice Girls tái hợp vào năm 2000 hay các màn vinh danh trong lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất hành tinh MTV Video Music Awards.

MTV ra mắt tại Mỹ từ năm 1981 và nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu với khẩu hiệu I Want My MTV. Đến năm 1987, MTV mở rộng sang châu Âu. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, lượng người xem các kênh nhạc MTV đã giảm mạnh, đặc biệt tại châu Âu và Mỹ. Theo thống kê của Barb, lượng người xem các kênh âm nhạc MTV ngày càng thấp, chỉ khoảng 1,3 triệu lượt xem/tháng cho MTV Music và 949.000 lượt xem cho MTV 90s.

