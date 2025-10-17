Britney Spears tuyệt vọng kêu cứu

Thời gian gần đây, Kevin Federline - chồng cũ Britney Spears - gây xôn xao khi phát hành hồi ký mang tên You Thought You Knew. Trong cuốn sách, Kevin Federline đã có những tiết lộ gây sốc về tình trạng tâm lý bất ổn, cầm dao đi lại trong nhà của Britney Spears. Đồng thời, chồng cũ còn cáo buộc Britney sử dụng cocaine khi đang cho con bú, ngoại tình với 1 nữ vũ công.

Đối mặt với việc làm của chồng cũ, sáng nay (17/10, giờ Việt Nam), Britney Spears đã tức giận đáp trả, chỉ trích Kevin Federline liên tục thao túng và bóp méo sự thật để làm tổn thương, đẩy cô đến bước đường cùng. Britney Spears còn gây lo lắng khi tiết lộ cô kiệt sức, đau khổ vì hành vi gaslighting (đổ lỗi) từ năm này qua tháng nọ của chồng cũ.

Britney Spears mệt mỏi, tổn thương vì bị chồng cũ kể xấu, cáo buộc tiêu cực khiến danh tiếng bị ảnh hưởng

Dưới đây là nguyên văn tâm thư thống khổ của Britney Spears: "Những hành động gaslighting (đổ lỗi) liên tục của chồng cũ quá tàn nhẫn, khiến tôi vô cùng đau khổ và kiệt sức. Tôi luôn cầu xin, nài nỉ và thậm chí là gào thét để được sống cùng các con trai. Tâm lý của các chàng trai tuổi teen rất phức tạp. Thế nhưng, thật đáng buồn khi 2 con trai cứ luôn phải chứng kiến sự thiếu tôn trọng mà cha đối với mẹ của chúng. Tôi thực sự cảm thấy chán nản với tình huống hiện tại. Van nài họ giờ đây trở thành 1 phần trong cuộc sống của tôi. 1 con người trai chỉ gặp tôi 45 phút trong 5 năm qua, còn người kia đến thăm 4 lần trong 5 năm qua. Những cáo buộc tiêu cực, những lời nói dối trong cuốn sách đó khiến tôi trở thành người duy nhất bị tổn thương. Tôi luôn yêu thương họ, nhưng điều họ làm với tôi thực sự quá đáng. Tôi đã cố gắng sống riêng tư, kín đáo trong 5 năm qua. Nay tôi ra mặt để đáp trả họ vì tôi cảm thấy qua đủ rồi. Tôi không còn chịu nổi nữa và buộc phải hành động để bảo vệ mình.

Hiện, tranh chấp của Britney Spears và chồng cũ gây bàn tán xôn xao trong dư luận. Trước loạt cáo buộc tiêu cực của Kevin Federline, người đại diện của "công chúa nhạc pop" phủ nhận và chỉ trích Kevin dựng chuyện giật gân về vợ cũ để kiếm tiền. Trên MXH, Nicki Minaj đã không giấu được sự bức xúc thay cho Britney Spears. Cô đã đăng bài cảnh cáo chồng cũ của đàn chị: "Kevin Federline, tôi mà gặp anh là anh biết mùi liền!".

Sau khi Britney Spears đăng tâm thư, Nicki Minaj đã có động thái dằn mặt Kevin Federline để bảo vệ đàn chị

Britney Spears và Kevin Federline bắt đầu hẹn hò vào năm 2004. Họ đính hôn sau 3 tháng bên nhau và kết hôn vào tháng 9/2004. Cặp đôi có 2 con trai là Sean Preston (sinh năm 2005) và Jayden James (sinh năm 2006). Tuy nhiên, hôn nhân của Britney Spears và Kevin Federline sớm rạn nứt. Họ chính thức ly hôn vào năm 2007. Hậu chia tay, Kevin giành quyền nuôi con chính, còn Britney trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, bị đặt dưới quyền giám hộ địa ngục của cha đẻ suốt 13 năm.

Mãi đến năm 2021, nữ ca sĩ mới thoát khỏi quyền giám hộ của ông Jamies Spears. Ly hôn, sang chấn tâm lý sau sinh, mất quyền nuôi con... khiến Spears gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Từ năm 2023, Britney Spears đã khóa bình luận, bắt đầu đăng tải video mặc nội y hoặc bikini nhảy múa điên cuồng, thậm chí là ảnh nude lên trang cá nhân. Trong đó, khán giả từng không khỏi sốc và sợ hãi khi Britney Spears chia sẻ clip cô nhảy múa mất kiểm soát với 2 con dao lớn trên tay. Gần đây, cô được cho biết sống trong căn hộ đầy chất thải động vật và từ chối mọi sự giúp đỡ của người thân, bạn bè.

Việc Britney Spears nhảy múa hở hang, sử dụng các đạo cụ nguy hiểm và ở trong căn nhà ngập chất thải khiến công chúng lo lắng

Nguồn: Page Six