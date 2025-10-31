Ngày 30/12, HK01 đưa tin nữ diễn viên gạo cội Diệp Đồng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc khi khoe sắc vóc cực phẩm ở tuổi 62.

Trong sự kiện thời trang diễn ra vào cuối tháng 10, Diệp Đồng xuất hiện trong chiếc váy hai dây đính sequin màu hồng, khoe vai trần và tấm lưng trắng mịn. Dù đã ngoài sáu mươi, thân hình nữ diễn viên vẫn săn chắc, không chút mỡ thừa. Diệp Đồng cũng sở hữu làn da mịn màng, gần như không lộ nếp nhăn. Ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long ký không chỉ xuất sắc trong ảnh tự đăng, mà còn cả ảnh chưa qua chỉnh sửa.

Diệp Đồng gây choáng với sắc vóc tuổi 62.

Những hình ảnh mới nhất về Diệp Đồng nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng: “Cô ấy là người duy nhất có tuổi mà vẫn đẹp rạng rỡ khi để lộ làn da, cơ bắp săn chắc, diện mạo trẻ trung. Tôi dám nói còn hơn nhiều người 40 tuổi!”, “Tôi không tin cô ấy đã 62 tuổi”, “Thân hình và khí chất đều tuyệt vời”, “Gương mặt này sao mà căng bóng thế!”, “Cô Diệp bằng cách nào mà ở tuổi này vẫn giữ được nét trẻ trung, vừa thanh lịch vừa phong độ đến vậy”, “Trạng thái của cô ấy còn tuyệt vời hơn cả người 26 tuổi!”…

Diệp Đồng, tên thật là Lý Tư Tư, sinh năm 1963 trong một gia đình bình thường ở Hong Kong (Trung Quốc). Bà bước chân vào showbiz vào năm 16 tuổi. Sở hữu ngoại hình cao ráo (1,72 m) cùng gương mặt xinh xắn, cá tính, Diệp Đồng nhanh chóng “lọt mắt xanh” các đạo diễn ở làng giải trí xứ Cảng Thơm.

Vào thập niên 1980-1990, Diệp Đồng là một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất xứ Cảng Thơm. Dù ngoại hình không quá nổi bật, đổi lại bà diễn xuất tốt, biến hóa đa dạng. Diệp Đồng từng hai lần đoạt giải Ảnh hậu Kim Tượng nhờ các bộ phim Biểu thác thất nhật tình và Hôn nhân vật ngữ.

Bà không chỉ thành công ở mảng điện ảnh, mà còn ghi dấu ấn trên truyền hình. Bà từng giả nam đóng vai Hứa Tiên trong Bạch Nương Tử Truyền Kỳ (1992) của Đài Loan (Trung Quốc), đóng cặp với Triệu Nhã Chi (vào vai Bạch Tố Trinh). Năm 1994, bà đóng chính trong Ỷ Thiên Đồ Long ký bản Đài Loan. Diễn xuất được đánh giá cao, nhưng Diệp Đồng bị chê là nàng Triệu Mẫn kém sắc nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Diệp Đồng cũng được yêu thích qua nhiều tác phẩm khác như Tuổi thanh xuân rực lửa (đóng cùng Trương Quốc Vinh), Let's Make Laugh, Nhà hàng Hòa Bình (đóng cùng Châu Nhuận Phát)…

Diệp Đồng trong Ỷ Thiên Đồ Long ký (trái) và Bạch nương tử truyền kỳ.

Về đời tư, Diệp Đồng kết hôn với đạo diễn Trần Quốc Hy vào năm 1988 sau 8 năm yêu nhau. Ông xã chính là người đã nâng đỡ người đẹp thuở mới chập chững vào nghề. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ không hề viên mãn. Hai người không có con, đạo diễn họ Trần còn nhiều lần vướng scandal ngoại tình, thờ ơ với vợ. Diệp Đồng từng lên tiếng phủ nhận rằng tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt.

Qua giai đoạn hoàng kim, danh tiếng của Diệp Đồng dần tuột dốc. Trong nhiều năm, bà gần như rút lui khỏi ngành giải trí, chỉ thỉnh thoảng đảm nhận vai phụ trong các dự án phim. Bà cũng không ít lần bị chê ngoại hình già nua, xuống sắc, còn ăn mặc tuềnh toàng.

Năm 2025 được cho là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Diệp Đồng. Bà tham gia chương trình truyền hình thực tế Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2025, là thí sinh lớn tuổi nhất trong số 30 sao nữ được mời. Không có lợi thế về tuổi tác, Diệp Đồng thu hút sự chú ý bằng sự nghiêm túc, kỷ luật và ý chí đáng khâm phục: dậy sớm luyện tập, học nhảy từ đầu, không ngại thử sức với các tiết mục đòi hỏi thể lực cao.

Chung cuộc, Diệp Đồng xuất sắc giành vị trí quán quân. Trên sân khấu nhận giải, nữ diễn viên có lời phát biểu truyền cảm hứng: “Năm 20 tuổi, tôi nhận giải Nữ chính xuất sắc đầu tiên trong đời. Năm 62 tuổi, tôi đứng ở đây, hoàn thành vai diễn khác quan trọng không kém: chính là con người thật của tôi”.

Diệp Đồng gây ấn tượng cả trong ảnh chưa chỉnh sửa.