Dàn sao "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" ngày ấy - bây giờ: Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược so kè nhan sắc cực căng ở tuổi trung niên

"Ỷ Thiên Đồ Long Ký" là bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung. Phim truyền hình "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" có nhiều phiên bản, nhưng trong đó, nổi tiếng và được đánh giá xuất sắc nhất chính là bản phim năm 2003. Bộ phim này từng là một phần tuổi thơ của thế hệ 9x, và còn in đậm trong ký ức của khán giả 7x, 8x.

"Ỷ Thiên Đồ Long Ký" 2003 sở hữu dàn diễn viên hoành tráng, nhiều trai xinh gái đẹp. Trong đó, nam chính Tô Hữu Bằng với vai Trương Vô Kỵ vốn đã nổi đình đám trước đó khi đảm nhận nhân vật Ngũ a ca trong "Hoàn Châu Cách Cách". Hai nữ diễn viên chính là Giả Tịnh Văn (Triệu Mẫn), Cao Viên Viên (Chu Chỉ Nhược) cũng đều là những tuyệt sắc giai nhân lúc bấy giờ. Mỗi người họ một cá tính khiến khán giả thường xuyên tranh luận và chia phe để bênh vực. Ngoài ra, những nữ diễn viên đảm nhận nhân vật phụ của "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" cũng có nhan sắc không hề mờ nhạt, trong đó Trần Tử Hàm và Trần Tú Lệ là những mỹ nhân xinh đẹp nhất.

Đã hơn 20 năm kể từ khi "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" 2003 trình chiếu nhưng dàn diễn viên của bộ phim không hề lãng quên nhau. Năm 2024, các diễn viên của bộ phim đã có cuộc hội ngộ tại liveshow của nam chính Tô Hữu Bằng. Có thể thấy rằng, dàn mỹ nam, mỹ nữ của bộ phim vẫn trẻ trung, duy trì tốt phong độ nhan sắc ở độ tuổi U50. Thậm chí, có diễn viên đã qua độ tuổi 50 mà nhan sắc vẫn được bảo dưỡng cực cẩn thận. Bên cạnh nhan sắc, cuộc sống hiện tại của dàn sao "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" 2003 cũng khiến khán giả tò mò.

Tô Hữu Bằng

Tô Hữu Bằng sinh năm 1973, từng là thành viên của nhóm nhạc "Những Chú Hổ Con" cùng với Ngô Kỳ Long và Trần Chí Bằng. Nam diễn viên thành công chuyển hướng sang diễn xuất với nhiều vai diễn để đời, trong các tác phẩm kinh điển. Ở độ tuổi trung niên, Tô Hữu Bằng vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, thay vì đóng phim liên tục như thời trẻ, Tô Hữu Bằng lại ghi dấu ấn qua các show truyền hình, đặc biệt là chương trình "Nhà hàng Trung Hoa" hay "Sáng tạo doanh".

Tô Hữu Bằng vẫn theo đuổi con đường âm nhạc và thường xuyên tổ chức liveshow thu hút lượng lớn khán giả. Ở hiện tại, Tô Hữu Bằng chưa lập gia đình và vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân, đồng thời duy trì nhiệt huyết với công việc.

Giả Tịnh Văn

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên với Tôn Chí Hạo, Giả Tịnh Văn đã kết hôn lần 2 vào năm 2015. Ở hiện tại, Giả Tịnh Văn đang hạnh phúc bên gia đình, và tiếp tục đạt được những dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất. Giả Tịnh Văn tiếp tục nối dài danh sách các bộ phim truyền hình mà cô tham gia dàn cast chính với những tựa phim gần đây nhất là Fight for Beauty (2025) hay At the Moment (2023).

Giả Tịnh Văn đã thay đổi hình tượng nữ thần cổ trang thành diễn viên có khả năng nhập vai đa dạng, nhiều chiều sâu hơn. Nhan sắc của nàng Triệu Mẫn ở tuổi ngoài 50 cũng khiến dân tình xuýt xoa vì cô không chỉ trẻ trung mà còn toát lên nét sang trọng, mặn mà.

Cao Viên Viên

Cao Viên Viên kết hôn với nam diễn viên kém 5 tuổi - Triệu Hựu Đình và sinh con gái đầu lòng ở tuổi 40. Cao Viên Viên ít đóng phim nhưng cô vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, và hợp tác với nhiều nhà mốt cao cấp. Gần đây, cô còn đóng vai trò đại sứ thương hiệu cho hãng trang sức Chaumet.

Cao Viên Viên ở tuổi U50 luôn toát lên khí chất dịu dàng, trang nhã. Nữ diễn viên còn sở hữu phong cách thời trang sành điệu, thanh lịch và tinh tế, có thể trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều chị em. Điều đáng chú ý là Cao Viên Viên vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với các diễn viên phim "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", đặc biệt là Giả Tịnh Văn.

Trần Tử Hàm

Trần Tử Hàm thời trẻ được mệnh danh là hoa khôi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, bên cạnh những nhan sắc như Tưởng Cần Cần, Kim Xảo Xảo. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Trần Tử Hàm hiếm có vai nữ chính, thay vào đó là nổi bật với những nhân vật phản diện, nhờ gương mặt sắc sảo, cùng khả năng nhập vai thuyết phục.

Trần Tử Hàm ở hiện tại vẫn rất xinh đẹp, mặn mà và tích cực đóng phim lẫn tham gia show truyền hình. Cô kết hôn với chồng kém 6 tuổi là nam diễn viên Đới Hướng Vũ. Trần Tử Hàm còn được mệnh danh là "người vợ được khao khát nhất showbiz" nhờ khả năng quán xuyến việc nhà.

Trần Tú Lệ

Trần Tú Lệ đóng vai Tiểu Chiêu và gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, nhí nhảnh. Nữ diễn viên có cuộc sống bình yên bên cạnh chồng là doanh nhân Lưu Kiệt Khắc và hai cô con gái sinh đôi. Ở độ tuổi 48, Trần Tú Lệ gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, khí chất năng động.

Không quá mặn mà với công việc trong showbiz, Trần Tú Lệ ở hiện tại tập trung chăm sóc gia đình và đi du lịch ở nhiều nơi. Trên trang cá nhân, có thể thấy Trần Tú Lệ đang tận hưởng cuộc sống "muôn màu muôn vẻ" của mình.

Ảnh: Sưu tầm