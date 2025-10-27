Ai hại Lưu Diệc Phi?

Lưu Diệc Phi từng gây bão showbiz Trung Quốc khi xuất hiện tại sự kiện Vouge Thịnh Điển ở Trung Quốc với tạo hình "tiên hoa" đẹp lộng lẫy vào ngày 23/10. Nhan sắc của ngôi sao hạng S hoàn mỹ đến mức khiến 110 triệu người sửng sốt, phải lật lại lịch xem Lưu Diệc Phi có thực đã 38 tuổi hay không. Ấy thế, "thần tiên tỷ tỷ" đã không giữ được phong độ visual của mình tại siêu sự kiện Vogue World: Hollywood diễn ra tại Los Angeles, Mỹ vào sáng nay (27/10).

Tham dự sự kiện quốc tế, Lưu Diệc Phi lộ diện với hình ảnh gây thất vọng lớn cho công chúng xứ tỷ dân. Minh tinh 8X hàng đầu bị chê mặc xấu tệ với chiếc áo da đỏ, phối cùng chân váy ren trắng ánh bạc và giày boots cao gót. Bộ cánh an toàn, sếm sẩm với chất liệu da - ren không ăn nhập nhau, khiến nhan sắc của cô giảm sức hút và thậm chí còn trang phục còn chia nhỏ tỷ lệ cơ thể, làm Lưu Diệc Phi lùn còn 1 mẩu. Không chỉ vậy, ảnh chụp cam thường sự kiện còn "bóc trần" việc nữ diễn viên sống ảo quá đà. Chẳng giống với hình studio đăng tải, đôi chân của Lưu Diệc Phi trong ảnh chưa chỉnh sửa lộ rõ khuyến điểm kém sang là không được thon dài và nuột nà.

Lưu Diệc Phi được tổng biên Vogue Trung Quốc Lưu Xung hộ tống đến sự kiện

Ảnh cam thường sự kiện và phong cách thời trang của Lưu Diệc Phi gây thất vọng lớn. Cư dân mạng không tiếc lời chê cho diện mạo xấu tệ của nữ diễn viên tại Vogue World: Hollywood vào sáng nay. Không chỉ vậy, cô còn "mất điểm" trầm trọng khi bị bóc mẽ nhược điểm "kém sang" đôi chân không nuột nà thon gọn, bắp chân to giữa sự kiện

Bức ảnh cam thường sự kiện ở trên cũng đã "tố cáo" việc Lưu Diệc Phi sống ảo quá đà. Trong ảnh đã photoshop lượt là mà studio tung ra, nữ diễn viên có diện mạo lung linh, vóc dáng hoàn mỹ, đôi chân thẳng nuột

Trên MXH Weibo, cư dân mạng Trung Quốc cho biết họ ngỡ ngàng đến bật ngửa trước diện mạo của Lưu Diệc Phi tại siêu sự kiện hôm nay. Câu hỏi được dư luận đặt ra nhiều nhất lúc này là "Lưu Diệc Phi đang mặc gì vậy?", "Lưu Diệc Phi tại sao lại ra nông nỗi này?", "Ai hại Lưu Diệc Phi?". Các netizen nhận xét gương mặt xinh đẹp cũng không cứu nổi phong cách "thảm họa" của Lưu Diệc Phi tại Vogue World: Hollywood hôm nay.

Nhiều người khó hiểu về cách làm việc của đội ngũ stylist, đề nghị Lưu Diệc Phi đổi ekip gấp với lý do đến những nữ diễn viên ít tên tuổi cũng không thể có tạo hình xấu đến như vậy ở 1 siêu sự kiện, huống chi là ngôi sao hạng S như cô. Họ cho rằng ai đó nên soạn 1 quyển hướng dẫn sử dụng nhan sắc đúng cách rồi "ship gấp" cho phía nữ diễn viên hàng đầu để Lưu Diệc Phi không xuất hiện với hình ảnh đáng thất vọng như vậy thêm 1 lần nào nữa tại sự kiện quốc tế.

Gương mặt xinh đẹp của Lưu Diệc Phi cũng không cứu nổi bộ trang phục "thảm họa" mà cô mặc tại sự kiện Vogue World: Hollywood. Cư dân mạng cho rằng minh tinh hàng đầu nên cân nhắc đổi đội ngũ stylist

