Một CEO công nghệ ở TP HCM đột ngột qua đời

Trong những ngày qua, gia đình và bạn bè vô cùng đau buồn trước sự ra đi của ông Vòng Lý Sáng (ngụ phường Vườn Lài, TP HCM). Thông tin ông Sáng đột ngột qua đời đã được vợ ông, bà H.B. xác nhận trên facebook cá nhân vào ngày 9-11.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7-11, ông Sáng đã bị sóng cuốn trôi tại vùng biển Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Đồn Biên phòng Tân Thành huy động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, dân quân xã và nhân dân huy động nhiều phương tiện, mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc bờ biển Kê Gà nhưng không có kết quả.

Thông tin ông Sáng qua đời khiến nhiều người đau lòng

Đến ngày 9-11, một ngư dân trong lúc đánh bắt hải sản ngoài khơi phát hiện thi thể ông Sáng trôi dạt cách bờ khoảng 0,5 hải lý nên đã phối hợp cơ quan chức năng đưa ông Sáng vào bờ và bàn giao cho gia đình.

Ông Vòng Lý Sáng được bạn bè nhận xét là một người tài giỏi. Trước khi gặp nạn, ông Sáng là giám đốc điều hành và là người sáng lập Công ty CP Công nghệ EDC Tech.

EDC Tech là một start-up về công nghệ, chuyên ứng dụng công nghệ, tự động hóa, AI để giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững.

EDC Tech mang đến các giải pháp như Data Migration (giải pháp di chuyển dữ liệu đa nền tảng); Face Matching (là giải pháp tự động hóa thực thi các tác vụ trước, trong và sau sự kiện, cho phép quản lý toàn diện sự kiện bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt bằng AI); tư vấn, hoạch định và xây dựng website; hệ thống máy chủ đám mây,…

EDC Tech từng được một đơn vị tổ chức cuộc thi hoa hậu lựa chọn là đối tác cung cấp giải pháp công nghệ Face Matching cho toàn bộ các sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc thi với hơn 16.500 Khách tham dự.

Trước khi trở thành CEO Công ty CP Công nghệ EDC Tech, ông Vòng Lý Sáng từng là Tổng Giám đốc Công ty CP ODS.

Tối 9-11, Công ty CP ODS đã đăng lời chia buồn trên Facebook: "Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn không chỉ đối với gia đình, người thân mà còn đối với tập thể ODS và những người từng có cơ hội làm việc, cộng tác cùng ông.

Ông luôn được kính trọng bởi tâm huyết, tài năng và những đóng góp to lớn cho sự phát triển của công ty cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty CP ODS xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến".