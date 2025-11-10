Ở nhà chăm con, tiêu lương 30 triệu của chồng: Mẹ bỉm Hà Nội vẫn tiết kiệm gần 1 chỉ vàng nhờ cách "tiêu ngược"

Trong những năm đầu khi con còn nhỏ, rất nhiều bà mẹ bỉm sữa chọn gác lại công việc để dành trọn thời gian ở bên con, chăm lo cho gia đình. Điều đó đồng nghĩa với việc trở thành bà nội trợ "full-time" cân đong đo đếm từng khoản chi tiêu của gia đình, dù thu nhập lúc này hoàn toàn đến từ chồng. Chị Thảo (32 tuổi, sống ở ngoại thành Hà Nội) cũng vậy.

Mẹ bỉm ở nhà chăm con, chồng đưa 30 triệu chi tiêu mỗi tháng

Từ ngày sinh con, chị trở thành mẹ bỉm "full-time" đúng nghĩa: cả ngày xoay quanh bỉm sữa, nấu nướng, dọn dẹp, chăm bé 10 tháng tuổi. Không có lương, không thu nhập riêng, áp lực kinh tế dồn về phía chồng, nhưng trách nhiệm quản lý chi tiêu lại nằm trong tay chị.

"Nhiều người nghĩ ở nhà chăm con là nhàn, chứ thật ra vừa trông con vừa lo chi tiêu sao cho đủ mới mệt. Mỗi tháng chồng mình đưa 30 triệu, dùng sao cho hợp lý, vừa nuôi con, vừa lo ăn uống, sinh hoạt, lại còn phải để dành nữa. Không khéo là vượt mức ngay" - chị Thảo tâm sự.

Mỗi tháng, chồng chị đưa 30 triệu, đây là khoản chi tiêu của gia đình, hiện tại vợ chồng chị đã có nhà, có xe nên không bị gánh nặng trả nợ nhà, nợ xe, mà chỉ tập trung vào chi tiêu cho gia đình, con cái.

Ngay khi nhận tiền, chị Thảo lập tức chia nhỏ theo từng mục, mỗi mục là một khoản riêng, không đụng chạm lẫn nhau. Và nhờ cách chi tiêu chặt chẽ, kỷ luật, gia đình chị vẫn sinh hoạt thoải mái mà cuối tháng đều đặn để ra được gần 1 chỉ vàng.

Khoản đầu tiên mà chị Thảo phân chia và để riêng ra, đó là khoản tiết kiệm, tháng nào chị cũng để riêng 9 triệu để tiết kiệm, và bất di bất dịch không động đến. Còn lại chị phân bổ chi tiêu vào các khoản khác nhau. Theo chị, bí quyết quan trọng nhất là kỷ luật chi tiêu và tuyệt đối không "đụng" vào khoản tiết kiệm.

"Tiết kiệm là khoản đầu tiên mình tách ra, không bao giờ được lấy ra tiêu dù thiếu chỗ khác. Mà thường chẳng thiếu, vì có mục nào thừa mình gom lại luôn và để vào phần tiết kiệm. Cuối tháng sẽ gửi tiết kiệm online để sinh lời. Ví dụ có tháng không cần bảo dưỡng xe, khoản chi tiêu dành cho xe cộ tiết kiệm được 900k, mình lại cho vào phần tiết kiệm, hay khoản phát sinh có tháng không tiêu hết 2 triệu, mình cũng để dành lại. Vậy là cũng tiết kiệm được hơn 10 triệu/tháng rồi" - chị Thảo chia sẻ.

"Có nhà có xe, đầy đủ vậy rồi, tiết kiệm làm gì cho khổ?"

Nghe qua cách chi tiêu của gia đình chị Thảo, nhiều người nhận xét: "Có nhà, có xe vẫn phải chi tiêu khắt khe thế", hay có người nói: "tiêu pha thoải mái lên, có kinh tế thế rồi, có phải trả nợ đâu mà lo tiết kiệm"...

Trước những bình luận của mọi người, chị Thảo cũng thẳng thắn chia sẻ: "Có nhà, có xe không có nghĩa là không thể gặp chuyện. Nhỡ đâu ốm đau, hay phát sinh vấn đề nào đó... nếu không tiết kiệm trước thì đến lúc cần lấy đâu ra". Với chị, tiết kiệm không phải là hy sinh hay tự làm khổ mình, mà là dự phòng cho tương lai trong bối cảnh giá cả biến động và rủi ro luôn tồn tại.

Thật ra theo cách chi tiêu của chị Thảo, cũng không hẳn là tiết kiệm quá mức, gia đình chị vẫn đi ăn uống hàng quán bên ngoài vào cuối tuần, vẫn mua sắm và có những hoạt động giải trí cho cả nhà... khoản này cũng tốn 4 triệu/tháng. Tuy nhiên, chị vẫn kiểm soát phần vui chơi cuối tuần ở mức hợp lý: "Mỗi cuối tuần gia đình mình vẫn đi ăn, ngồi cà phê... Nhưng đã định 4 triệu cho cả tháng là chỉ như vậy thôi. Hết thì dừng, không tiêu lấn sang khoản khác".

Khoản xăng xe và gửi xe gần 4 triệu/tháng cũng khiến nhiều người nhăn mặt. Nhưng nếu nhìn vào quãng đường đi làm của chồng (chồng chị đi ô tô đi làm): Đó là chi phí và phương tiện phục vụ công việc, nên với chị Thảo, đó là khoản chi tiêu hợp lý.

Quy luật "ngược": Tiết kiệm trước - Chi tiêu sau, giúp mẹ bỉm tiết kiệm được gần 1 chỉ vàng/tháng

Chị Thảo cũng chia sẻ thêm: "Vợ chồng mình may mắn không phải trả nợ mua nhà hay mua xe, nhưng mình cảm thấy vẫn nên cân đối chi tiêu cho hợp lý. Nếu không rõ ràng các khoản ngay từ đầu thì bao nhiêu cũng hết mà thôi. Vậy nên mình để riêng một khoản tiết kiệm trước, rồi mới chi tiêu hàng ngày".

Cách làm này đi ngược thói quen tiêu dùng thông thường, nếu như cứ "tiêu đã, còn bao nhiêu mới để dành" rất có thể sẽ vung tay và không kiểm soát được chi tiêu hàng tháng. Nhưng khi "tiết kiệm trước, rồi chi tiêu sau" bạn bảo toàn được số tiền để dành mỗi tháng và kiểu soát được các khoản chi tiêu thường ngày.

Bên cạnh đó, chị Thảo cũng rõ ràng các khoản, nếu tiêu hết là dừng, và không vung tay sang khoản khác. "Tiêu hết là dừng, và không lấy từ khoản khác để tiêu. Và khi còn thừa, mình dồn vào khoản tiết kiệm và gửi tiết kiệm online để sinh lời. Cứ thế dồn lại, ngoài khoản 9 triệu để ra từ đầu tháng, mình cũng để dành thêm được một khoản thêm thắt vào, thành ra mỗi tháng cũng để ra được hơn 10 triệu" - chị Thảo chia sẻ.