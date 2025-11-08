Phở Anh Hai được làm thành trailer phim hành động: Ê nha, khéo bom tấn!

Đến hiện tại, sức hút của tựa game Tiệm Phở của Anh Hai (tên tiếng Anh: Brother Hai’s Pho Restaurant) vẫn chưa hề giảm sút. Cộng đồng mạng vẫn bàn tán rất rôm rả xoay quanh trò chơi này và sáng tạo ra vô vàn trend đu theo độ hot của Phở Anh Hai. Từ việc “chế meme” đến cosplay các nhân vật trong game hay các nhãn hàng rủ nhau tương tác theo trend khiến netizen rần rần thích thú.

Thế nhưng không dừng lại ở đó. Mới đây, trailer phim ngắn cùng tên Phở Anh Hai, dựa trên tựa game này đã chính thức xuất hiện trên MXH. Đáng chú ý hơn, trailer phim ngắn được tạo dựng bằng AI từ kịch bản đến hình ảnh, âm thanh, tạo hình nhân vật,... khiến dân tình dành nhiều sự quan tâm.

Trailer phim ngắn Phở Anh Hai làm bằng AI, được lấy cảm hứng từ tựa game Tiệm Phở của Anh Hai đang gây sốt MXH

Hiện tại, đây chỉ mới là trailer của series phim ngắn Phở Anh Hai. Theo chia sẻ của tác giả trên MXH, anh dự định series này sẽ có tổng cộng 3 tập phim, tất cả đang trong quá trình thực hiện.

Các tuyến nhân vật và bối cảnh trong trailer được lấy cảm hứng từ game Tiệm Phở của Anh Hai và mô phỏng lại bằng AI. Tuy nhiên, kịch bản sẽ có những thay đổi riêng để phù hợp, không sao chép y nguyên cốt truyện trong game.

Ngay khi trailer được “trình làng” đã lập tức khiến dư luận chú ý. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ bởi không ai nghĩ, từ một trò chơi điện tử lại được “nâng cấp” thành phiên bản clip trông "điện ảnh" như vậy. Ngoài ra, dân tình cũng dành nhiều lời khen bởi trailer được tạo bởi AI dù vẫn còn một vài lỗi nhỏ nhưng rất chuyên nghiệp, mượt mà và sống động.

Bối cảnh được tạo bằng AI tương tự như đồ họa trong game

Nhân vật Anh Hai trong trailer

Hình ảnh phú bà do AI tạo

Tuy nhiên, ngoài những lời khen ngợi thì trailer này cũng nhận về một số ý kiến trái chiều. Không ít người hoài nghi về khả năng tạo dựng phim của AI hay bàn tán về hình ảnh, tạo hình nhân vật,...

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ê nha! AI đã đưa một con game lên tầm cao mới”.

- “Đỉnh đó chứ, AI xịn tới cỡ này đúng là đủ wow”.

- “Chất lượng có thể coi như phim chiếu rạp được luôn đó”.

- “Trailer cỡ này đến lúc ra tập chính thức cỡ nào. Hóng quá”.

- “Dù cũng sáng tạo, theo trend nhưng mà Ai không nên dùng theo cách này…”.

- “Cá nhân tôi thấy không đẹp lắm, còn nhiều sạn và cũng chưa được mạch lạc lắm”.

- “Nhưng nếu sử dụng AI toàn bộ thì có gọi là tự làm phim nữa không nhỉ mọi người?”.

Được biết, người đứng sau ý tưởng này là anh Quốc Hưng (hiện đang sống tại Đà Nẵng) - CEO Dino Media Creative - đơn vị chuyên sản xuất video và sản phẩm nhiếp ảnh cho doanh nghiệp và cá nhân. Anh Quốc Hưng cũng là một nhiếp ảnh gia, sở hữu một studio riêng về chụp ảnh. Ngoài ra, anh cũng tham gia giảng dạy tại một số trường Đại học về công nghệ AI, ứng dụng AI trong làm phim, hình ảnh.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Quốc Hưng cho biết bản thân cũng là người chơi và trải nghiệm game Tiệm Phở của Anh Hai. Do đó, anh có hứng thú và nảy ra ý tưởng làm series này với mục đích giải trí, vui vẻ, đu trend.

“Mình làm bộ phim này không giống kịch bản game 100% mà mình có chỉnh sửa, thêm các ý tưởng khác đi. Như mọi người thấy thì trailer mình đang cắt ghép các cảnh sẽ xuất hiện. Sau đó mình dự định tập 1 sẽ làm giới thiệu nhật vật theo cách hài hước, tập thứ 2 sẽ tập trung vào các nhân vật đầu tiên trong quán phở và Anh Hai sẽ đi làm người điều tra các sự việc ly kì. Còn tập cuối thì sẽ là hành trình phá án và cái kết.

Tuy nhiên thời gian làm và ra mắt sẽ khá lâu do mình cũng bận các công việc chính. Mình chỉ làm vui thôi chứ không thương mại hay có chi phí gì.

Hiện thì mình chưa có cách nào liên hệ được với bạn tác giả game nhưng trong trailer, mình đều ghi rõ dựa vào tựa game Tiệm Phở của Anh Hai, tên của người sáng lập game”, Quốc Hưng chia sẻ.

Quốc Hưng - người sở hữu bộ phim ngắn Phở Anh Hai bằng AI

Anh cho hay bản thân vốn xuất thân là kỹ sư công nghệ, đã có nhiều năm nghiên cứu AI và có kinh nghiệm giảng dạy nên đã tự viết một ứng dụng AI riêng để thực hiện các bộ phim tương tự.

Quốc Hưng nói: “Nói là AI nhưng mọi thứ mình làm đều theo đúng như quy trình làm phim chuyên nghiệp. Đầu tiên phải có kịch bản, sau đó đến storyboard, rồi tạo ra âm thanh, nhạc phim hay nhạc nền và cuối cùng là lời bình, giọng đọc rồi đến dựng phim.

Mình thấy mọi người nói rằng chỉ cần vài câu lệnh để AI tự làm thì không đúng. Vì mình làm hoàn toàn theo quy trình bài bản, đúng với quy chuẩn. Mình không có những dòng lệnh, mà là chuỗi các tác vụ được sắp xếp theo trình tự logic và có những ứng dụng AI của riêng mình”.

Về những tranh cãi liên quan đến AI, Quốc Hưng cũng thẳng thắn cho rằng bản thân dù làm phim AI nhưng không hướng đến những sản phẩm “rác”, vô bổ mà luôn chỉn chu, chi tiết và có chiều sâu, mang một ý nghĩa nhất định.

“Mình cũng muốn mọi người nhìn nhận AI không phải chỉ để tạo ra những sản phẩm “rác” mà nó cũng có thể làm được những thứ truyền cảm hứng, các tác phẩm có ích và giúp tiết kiệm chi phí”, Quốc Hưng bày tỏ.