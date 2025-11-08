3 con giáp tuyệt đối tránh diện màu vàng trong tháng 10 âm lịch kẻo “bẻ gãy” vận may

Tháng 10 âm lịch là thời điểm giao mùa, khi năng lượng của năm dần chuyển sang giai đoạn trầm xuống để chuẩn bị cho chu kỳ mới. Với nhiều người, đây là tháng “nghỉ để nạp”, nhưng với một số con giáp, nếu không tinh ý giữ thăng bằng đặc biệt trong cách ăn mặc, lựa chọn màu sắc rất dễ vô tình làm “xô lệch” vận khí.

Màu vàng vốn là biểu tượng của tiền tài, danh vọng, sự thành công. Tuy nhiên, trong giai đoạn năng lượng biến động như tháng 10 âm lịch, đây lại là màu “quá mạnh”, dễ khuấy đảo nhịp sinh khí của một vài con giáp. Người nào hợp thì phát nhanh, còn người đang vướng vận xung thì lại gặp trở ngại, công việc trắc trở, tâm trạng bất ổn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn là người cầu toàn, luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo và có phần thích được công nhận. Họ chăm chút vẻ ngoài, ăn mặc chỉnh tề và thường là người có gu thời trang rất riêng. Nhưng chính điều đó khiến họ dễ bị chú ý, đặc biệt trong những giai đoạn mà vận khí của mình đang hơi “xáo trộn”.

Tháng 10 âm này, người tuổi Dậu có xu hướng gặp nhiều việc nhỏ nhưng rối rắm – từ công việc, gia đình đến chuyện tình cảm. Có người bỗng bị hiểu lầm vì lời nói, có người làm việc hết lòng nhưng lại bị soi xét, bắt lỗi. Màu vàng vốn là gam rực rỡ, tượng trưng cho hào quang và sự nổi bật vô tình khiến tuổi Dậu càng dễ rơi vào tầm ngắm của người khác, dễ “bị gọi tên” trong những chuyện không đâu.

Nếu muốn tháng này trôi qua êm ả, người tuổi Dậu nên chọn những tông màu nền nã hơn như be, nâu đất, ghi xám hoặc xanh rêu . Đây là các gam giúp làm dịu năng lượng, mang lại cảm giác an toàn và vững vàng. Đặc biệt, trong các dịp quan trọng, nên tránh diện toàn bộ màu vàng. Thay vào đó, nếu muốn thêm chút sắc sáng, hãy chọn phụ kiện nhỏ như khuy áo, khăn hoặc túi xách tông vàng nhẹ để giữ cân bằng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn mang bản mệnh mạnh, luôn có khát khao tỏa sáng và dẫn đầu. Họ thuộc nhóm con giáp hiếm khi chịu ngồi yên, lúc nào cũng có dự định, kế hoạch hoặc mục tiêu phía trước. Nhưng tháng 10 âm lịch lại là giai đoạn mà người tuổi Thìn cần tạm “giảm tốc”, vì năng lượng của họ đang quá cao, dễ bị cuốn vào những chuyện tranh quyền, đoạt lợi, hoặc vướng vào ánh nhìn ganh tị từ xung quanh.

Màu vàng, với họ, chính là “chiếc gương khuếch đại” sự nổi bật. Nó khiến họ trở nên sáng hơn, thu hút hơn, nhưng đồng thời cũng khiến họ trở thành tâm điểm của áp lực và thị phi. Trong công việc, họ có thể gặp tình huống “làm nhiều nhưng bị hiểu sai”, hoặc bị người khác tranh công, chèn ép.

Trong tháng này, người tuổi Thìn nên chọn các màu trung hòa hơn như kem nhạt, xanh olive, nâu café hoặc xám bạc . Những sắc này vẫn giữ được vẻ tinh tế và sang trọng, nhưng đủ để “che” đi phần hào quang thừa giúp họ giữ đầu lạnh và tránh được những rủi ro không đáng có.

Nếu là người làm kinh doanh, hãy chú ý đến không gian làm việc tránh trang trí quá nhiều màu vàng hoặc ánh sáng vàng rực. Một chút ánh sáng trắng, hoặc các vật phẩm màu bạc, có thể giúp vận khí của người tuổi Thìn lưu thông dễ dàng hơn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp giàu cảm xúc, sống chân thành nhưng hay suy nghĩ quá nhiều. Họ là kiểu người “làm việc bằng cảm xúc”, vì vậy khi vận khí thay đổi, tâm lý của họ cũng dễ dao động theo. Tháng 10 âm lịch này, tuổi Mùi không xấu vận, nhưng dễ “tự làm khó mình” chuyện nhỏ thành lớn, chuyện đơn giản lại nghĩ thành phức tạp.

Màu vàng, đối với tuổi Mùi, lại là gam quá chói, dễ kích thích năng lượng tinh thần. Nếu mặc thường xuyên, tuổi Mùi sẽ cảm thấy bồn chồn, mất tập trung, dễ bị stress và ra quyết định vội vàng. Đặc biệt trong công việc hoặc khi ký kết hợp đồng, nên tránh mặc vàng tươi hoặc vàng ánh kim vì những gam này khiến họ dễ “vội tin”, dẫn đến sai lầm.

Thay vào đó, tuổi Mùi nên ưu tiên màu pastel nhẹ như xanh lam, trắng ngà, hồng phấn hoặc tím nhạt . Đây là những gam vừa hợp khí vừa giúp tâm trí họ bình ổn, giảm sự lo lắng và thu hút quý nhân. Người tuổi Mùi nếu làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông hoặc nghệ thuật, có thể thêm phụ kiện bạc hoặc pha lê để tăng cảm hứng mà không làm “quá tải” năng lượng.

Không chỉ là yếu tố thời trang, màu sắc thực ra mang theo năng lượng ảnh hưởng đến cảm xúc và thậm chí là hành động của con người. Chọn đúng màu trong thời điểm phù hợp đôi khi giúp chúng ta giữ được bình tĩnh, tránh xung đột và tạo cảm giác tự tin hơn.

Với 3 con giáp Dậu, Thìn, Mùi, tháng 10 âm lịch là giai đoạn nên tạm tránh sắc vàng để duy trì cân bằng. Giữ lại một chút nền nã, tiết chế đôi khi chính là cách để vận may đến gần hơn, tự nhiên và bền vững hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.