Nam thanh niên chuyển giới đi khám nghĩa vụ quân sự ở Hải Phòng: Đã có kết quả buổi sơ tuyển

Hôm nay (8/11), thông tin trên Dân Trí, ông Bùi Trường Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Kiến Minh (TP Hải Phòng), cho biết công dân Nguyễn Hoàng Như (22 tuổi) đã được cấp trên đưa vào danh sách dự bị, không nằm trong diện gọi nhập ngũ đợt này.

Như đã đưa tin trước đó, vào cuối tháng 10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nam thanh niên chuyển giới mặc váy trắng đi khám nghĩa vụ quân sự ở Hải Phòng. Những hình ành cùng thông tin liên quan nam thanh niên này nhanh chóng trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của dư luận. Xác minh của chính quyền địa phương cho thấy người trong ảnh là Nguyễn Hoàng Như (SN 2003, quê xã Kiến Minh), tên khai sinh là Nguyễn Như Hoàng. Anh đi khám cùng người em sinh đôi, cũng là nam giới.

Hình ảnh nam thanh niên chuyển giới đi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự gây chú ý.

Chia sẻ trên báo Người Lao Động vào ngày 27/10, ông Bùi Trường Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Kiến Minh (TP Hải Phòng), xác nhận ngày 26/10, tại buổi sơ tuyển khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự công dân nhập ngũ năm 2026, anh Nguyễn Như Hoàng (SN 2003), người vừa được cho là chuyển đổi giới tỉnh có đi khám sức khỏe tại địa phương.

Kết quả khám sức khỏe sơ tuyển cho thấy, nam thanh niên này sở hữu chiều cao 1m74, cân nặng 57kg. Vòng sơ tuyển chỉ bao gồm các bước kiểm tra chiều cao, cân nặng, thị lực, đo huyết áp, chưa khám sâu về nội khoa hay sinh lý.

"Buổi sơ tuyển khám sức khỏe không khám tổng quan, chỉ khám về sức khoẻ, mắt, cân nặng, chiều cao, không khám nội khoa. Mặc dù trong khai sinh, Như Hoàng giới tính nam nhưng với biểu hiện, hình dáng bên ngoài lại giống như con gái, chúng tôi sẽ xin ý khiến của Ban chỉ huy phòng thủ KV1 về trường hợp này", ông Thành chia sẻ trên báo Người Lao Động.

Thanh niên chuyển giới có tên là Nguyễn Hoàng Như (SN 2003, quê xã Kiến Minh), tên khai sinh là Nguyễn Như Hoàng

Nguyễn Hoàng Như là người chuyển giới, đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và y học để sống đúng với giới tính thật của mình. Việc xuất hiện với diện mạo nữ tính tại buổi khám tuyển khiến người xung quanh ngạc nhiên, nhưng Như khẳng định mình nghiêm túc: “Giới tính nào cũng yêu nước”.

Trả lời phỏng vấn trên Phụ Nữ Việt Nam, Như thông tin thêm về bộ váy trắng gây chú ý của mình trong ngày khám sức khoẻ. "Tôi không cố tình gây chú ý. Hôm đó, tôi không kịp thay đồ vì sau buổi khám phải đi dự đám cưới. Tôi thừa nhận trang phục đó chưa thật sự phù hợp và xin lỗi nếu ai cảm thấy khó chịu. Nhưng điều tôi muốn mọi người thấy không phải là trang phục, mà là thái độ nghiêm túc và tinh thần công dân của tôi", Như cho hay.