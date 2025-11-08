Cô gái làm rơi trang sức gần 700 triệu đồng, đồng nghiệp nhặt được đòi 180 triệu đồng "cảm ơn" như đã hứa: Tòa phán "anh không được 1 đồng nào"

Đánh rơi tài sản quý và lời treo thưởng hậu hĩnh

Năm 2025, tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), một kế toán họ Lý đang làm việc cho một công ty địa phương đã đánh rơi sợi dây chuyền bạch kim thương hiệu Cartier trị giá 180.000 NDT (gần 700 triệu đồng). Sau đó, một đồng nghiệp của cô đã nhặt được món trang sức này.

Theo thông tin được biết, trước đó cô Lý đã tham dự đám cưới của một đồng nghiệp và đeo trên người sợi dây chuyền bạch kim thương hiệu nổi tiếng trị giá 665 triệu đồng do chính cô tự mua.

Sau khi buổi tiệc kết thúc và trở về công ty, cô phát hiện dây chuyền đã biến mất. Ngay lập tức, cô quay lại nơi tổ chức đám cưới để xin trích xuất camera an ninh. Tuy nhiên, do khu vực diễn ra tiệc cưới quá đông người, hình ảnh từ camera không ghi rõ vị trí sợi dây chuyền bị rơi hay ai là người nhặt được, khiến việc tìm kiếm rơi vào bế tắc.

Trong lúc lo lắng và tuyệt vọng vì tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không có kết quả, cô Lý đã đăng thông báo lên mạng xã hội, nêu rõ: “Ai tìm được và trả lại sợi dây chuyền, tôi xin gửi tặng 50.000 NDT (tương đương khoảng 185 triệu đồng) để cảm ơn.”

Đồng nghiệp nhặt được của rơi và tranh cãi nảy lửa vì tiền thưởng

Trùng hợp thay, đồng nghiệp của cô là anh Cao chính là người nhặt được sợi dây chuyền đó sau buổi tiệc cưới. Dù nhận ra món trang sức này có giá trị lớn, nhưng anh không nhớ rõ chủ sở hữu là ai, cũng không báo lại cho khách sạn hoặc chủ nhân để tìm cách trao trả ngay thời điểm đó.

Sau khi nhìn thấy thông báo treo thưởng của cô Lý, anh Cao xác nhận đây chính là sợi dây chuyền mà mình đã nhặt được. Sau một hồi cân nhắc, anh quyết định trả lại tài sản để nhận khoản thưởng 50.000 NDT.

Ba ngày sau, anh Cao chủ động liên hệ với cô Lý, nói rằng đã “tình cờ phát hiện” sợi dây chuyền trong bãi đỗ xe và mang đến trả lại. Nhìn thấy món đồ quý giá được tìm thấy, cô Lý vô cùng mừng rỡ, liên tục cảm ơn. Tuy nhiên, khi anh Cao nhắc đến việc nhận khoản thưởng 50.000 NDT, thái độ của cô Lý lập tức thay đổi.

Cô Lý cho rằng sợi dây chuyền vốn là tài sản thuộc sở hữu của mình, chỉ là tạm thời bị thất lạc, nên việc anh Cao trả lại là nghĩa vụ mà người nhặt được nên làm. Cô chỉ đồng ý gửi một khoản tiền nhỏ để cảm ơn, kiên quyết không trả 50.000 NDT như trong thông báo trước đó.

Cô nói thẳng: “Đây vốn là đồ của tôi, tại sao lại phải trả cho anh nhiều tiền như thế?”

Phát biểu này khiến anh Cao vô cùng bức xúc. Anh cho rằng:“Nếu không vì khoản thưởng kia, có lẽ sợi dây chuyền đã chẳng bao giờ tìm lại được”. Hai bên tranh cãi gay gắt nhưng không đạt được thỏa thuận. Cuối cùng, anh Cao nộp đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu cô Lý thực hiện cam kết treo thưởng và chi trả 50.000 NDT.

Phán quyết của tòa và bài học pháp lý từ vụ việc

Trong quá trình xét xử, tranh luận xoay quanh hai câu hỏi then chốt: “Cô Lý có phải thực hiện cam kết treo thưởng 50.000 NDT hay không?” và “Anh Cao có quyền đòi tiền thưởng hay không?”. Tòa án căn cứ các điều khoản liên quan của Bộ luật Dân sự để đưa ra phán định.

Qua điều tra, tòa án xác định rằng sau khi nhặt được sợi dây chuyền, anh Cao biết rõ món đồ có giá trị lớn, nhưng không chủ động tìm kiếm chủ sở hữu hay báo cho cơ quan chức năng. Chỉ đến khi nhìn thấy thông báo treo thưởng, anh mới mang dây chuyền trả lại với mục đích nhận tiền thưởng.

Tòa cho rằng hành vi này thể hiện rõ ý đồ “cố tình chiếm giữ tài sản”, vi phạm nghĩa vụ pháp lý của người nhặt được tài sản thất lạc. Vì vậy, anh Cao mất quyền yêu cầu khoản thưởng 50.000 NDT.

Ngoài ra, nếu hành vi của anh bị xác định có tính chất chiếm đoạt hoặc che giấu tài sản của người khác, anh có thể còn phải đối mặt với trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cuối cùng, tòa án tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh Cao, khẳng định cô Lý không có nghĩa vụ chi trả khoản thưởng 50.000 NDT cho anh Cao.

Vụ việc đã thu hút sự bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Phần lớn ý kiến cho rằng, anh Cao nhặt được sợi dây chuyền giá trị lớn nhưng không trả lại ngay, chỉ hành động sau khi thấy thông báo treo thưởng, cho thấy ý định không trong sáng của anh.

Vụ án cũng được xem là lời nhắc nhở đối với công chúng: Khi nhặt được tài sản có giá trị, cần chủ động liên hệ với người đánh mất hoặc giao nộp cho công an hoặc ban quản lý khu vực. Đây không chỉ là biểu hiện của đức tính trung thực, mà còn là nghĩa vụ được pháp luật quy định, giúp tránh những tranh chấp hoặc rủi ro pháp lý phát sinh từ hành vi cố tình chiếm giữ tài sản của người khác.

Ngoài ra, các chuyên gia pháp lý cũng đưa ra khuyến nghị: Người treo thưởng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng thông báo, bởi một khi đã công khai cam kết và người khác hoàn thành hành vi được yêu cầu, thì trong trường hợp không có quy định ngoại lệ của pháp luật, người treo thưởng buộc phải thực hiện nghĩa vụ chi trả.

Ngược lại, người nhặt được tài sản không nên vì ham tiền thưởng mà bỏ qua nghĩa vụ pháp lý cơ bản. Nếu cố tình trì hoãn việc trả lại tài sản hoặc có hành vi trục lợi, họ có thể phải đối mặt với tình huống “đã trả lại tài sản nhưng vẫn không được nhận thưởng”, thậm chí còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

