Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh bên trong khu vực khám nghĩa vụ quân sự tại một số tỉnh, thành miền Tây bỗng viral trên MXH. Bởi ngoài các nam thanh niên trong độ tuổi, đoạn clip còn xuất hiện hình ảnh của một số bạn nữ để tóc dài, mặc váy, trang điểm xinh đẹp.

Đặc biệt hơn, “hội chị em” này không phải đi cùng bạn trai, hay chồng mà trực tiếp là người xếp hàng, làm thủ tục khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự. Điều này khiến cộng đồng mạng bất ngờ, bàn tán không ngớt.

Bức ảnh đang được lan truyền chóng mặt tại địa điểm khám nghĩa vụ quân sự bởi sự xuất hiện của 2 "bóng hồng" để tóc dài, đi guốc

Được biết, những bạn nữ xuất hiện trong các video là người chuyển giới từ nam sang nữ. Tuy nhiên trên các giấy tờ liên quan, giới tính vẫn là nam nên khi đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự vẫn phải đi khám sức khỏe như bình thường.

Bản thân các cô gái trong clip cũng bày tỏ sự hào hứng, vui vẻ khi thực hiện khám nghĩa vụ quân sự. Họ cũng không ngần ngại khi công khai bản thân là người chuyển giới và vẫn thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ.

Những cô gái này không ngần ngại công khai bản thân là người chuyển giới nhưng vẫn thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ theo quy định

Vẻ ngoài nổi bật của những cô gái này đều thu hút mọi ánh nhìn

Nguồn ảnh: Phường Cái Răng Thông tin và Kết nối

Đáng chú ý, trên fanpage của Phường Cái Răng (Cần Thơ) khi đăng tải loạt ảnh thông tin về ngày khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cũng đăng tải hình ảnh của những "hot girl" đặc biệt này. Loạt ảnh đều nhận được tương tác từ cộng đồng mạng và khiến không ít người bất ngờ vì sự xuất hiện của những "bóng hồng".

Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng dành lời khen ngợi cho những cô nàng đặc biệt này. Không chỉ bởi tinh thần, trách nhiệm mà còn bởi visual cực xinh đẹp, cuốn hút. Nhiều người cho rằng nếu không nói sẽ không biết là người chuyển giới bởi tất cả đều sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng đẹp, nữ tính.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Không bàn đến chuyện đi khám nghĩa vụ quân sự thì công nhận các bạn này xinh thật, nhìn siêu nữ tính luôn”. - “Buổi khám nghĩa vụ quân sự đặc biệt nhất, về kể không ai tin…”. - “Mình thấy ngưỡng mộ vì các bạn sống đúng với bản thân nhưng vẫn thực hiện đúng trách nghiệm, nghĩa vụ khi cần”. - “Ban đầu nhìn còn tưởng là vợ hay bạn gái của ai đi cùng chứ”. - “Bị sốc visual thật luôn. Mấy bạn vừa cao, vừa xinh, còn nữ tính nữa, không nói thì không nhận ra thật”.

Trước đó, Hoàng Học (SN 1997) hay còn được biết đến là Học Xinh - một TikToker, người chuyển giới nổi tiếng cũng từng chia sẻ về việc đi khám nghĩa vụ quân sự. Cô bạn này từng cho biết bản thân vẫn thực hiện việc đi khám giống như bao người khi có giấy gọi. Tuy nhiên, do sức khoẻ khi đó không đảm bảo vì mắt cận nặng nên Hoàng Học không thể tham gia nghĩa vụ quân sự.

Cách đây vài năm, TikToker Học Xinh cũng đã từng lên tiếng trả lời bình luận về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của người chuyển giới

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì người chuyển giới không thuộc trường hợp không được đăng ký nghĩa vụ quân sự cũng như miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự. Cho nên khi đến tuổi thì công dân chuyển giới vẫn phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, người chuyển giới cũng không thuộc trường hợp được tạm hoãn hay được miễn gọi nhập ngũ theo Điều 41 Luật này, được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019.

Do đó nếu vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ học vấn, lý lịch,... người chuyển giới vẫn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Tổng hợp