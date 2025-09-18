7 nam nhân "cãi trời" đổi phận đẹp như tiên, vị trí cuối bảng sánh ngang Chương Nhược Nam

Trong vài năm trở lại đây, nhiều gương mặt chuyển giới tại Việt Nam ngày càng được chú ý nhờ nhan sắc nổi bật và sự tự tin khẳng định bản thân. Bên cạnh vẻ đẹp cuốn hút, họ còn tạo dấu ấn riêng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nghệ thuật, thời trang đến y khoa.

Tường San

Sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 (Miss International Queen Vietnam 2023) Nguyễn Tường San (tên khai sinh Nguyễn Hoàng Bảo Phúc, SN 2005) là đại diện Việt Nam chinh chiến quốc tế. Cô nàng gây sốt khi trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới quốc tế.

Tường San

Tường San khiến người chú ý nhờ chiều cao 1m79, số đo hình thể đẹp. Bên cạnh sắc vóc, cô còn được khen có tư duy nhạy bén, khả năng ứng xử ấn tượng. Trước khi có được thành tích như hiện tại, Tường San từng làm nhiều nghề như đi nhặt bóng ở sân tennis với mức lương 40.000 đồng mỗi ngày, phục vụ quán cà phê, làm mẫu cho sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Cô cũng là mỹ nhân gây bất ngờ khi tiết lộ năm 18 tuổi, một mình sang Thái Lan thực hiện cuộc phẫu thuật. Hiện tại, visual của Tường San ngày càng thăng hạng, ngọt ngào khiến nhiều người mê mẩn.

Cô nàng sở hữu gương mặt, vóc dáng cuốn hút

Đan Tiên

Nguyễn Đan Tiên (tên khai sinh Nguyễn Tiến Đạt, SN 1999) từng là một trong những gương mặt nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi tham gia Miss International Queen Vietnam 2023. Dù chỉ dừng chân ở top 6 năm ấy nhưng Đan Tiên lại chiếm trọn tình cảm trong mắt công chúng.

Đan Tiên hút hồn người xem với visual ấn tượng, nổi bật, vừa mang vẻ quyến rũ, sang chảnh nhưng cũng không kém phần nữ tính, mềm mại. Mỹ nhân sinh năm 1999 sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng bờ môi cong gợi cảm.

Đan Tiên được báo Thái Lan ca ngợi là “thiên thần chuyển giới Việt Nam”

Đáng chú ý, đường nét sắc sảo của Đan Tiên đã hình thành từ khi cô chưa phẫu thuật chuyển giới khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Nhiều người đều cho rằng, nếu chỉ xem ảnh thì khó có thể nhận ra Đan Tiên là người chuyển giới vì đường nét quá thanh thoát, mềm mại.

Hiện tại, ngoài vai trò người mẫu, Đan Tiên còn lấn sân sang ca hát. Cô cũng từng được báo Thái Lan ca ngợi và gọi là “thiên thần chuyển giới Việt Nam”.

Cô nàng sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ

Mỹm Trần

Không phải là gương mặt xa lạ, Mỹm Trần (tên khai sinh Trần Khởi Minh, SN 1997) được yêu thích nhờ thần thái đúng chuẩn “beauty queen”. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Mới đây nhất, Mỹm Trần cũng quay lại chinh chiến tại chương trình nhưng vẫn chưa đạt được thành tích tốt nhất.

Dẫu vậy, dân tình vẫn dành nhiều sự ấn tượng, bày tỏ Mỹm Trần có nhiều nét giống với Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan Yoshi Rinrada Thurapan ở một số khoảnh khắc. Mỹ nhân sinh năm 1997 cũng cho hay bản thân không cần “dao kéo” trên gương mặt, chỉ tiêm chất làm đầy để các đường nét trở nên mềm mại, nữ tính hơn.

Mỹm Trần ngày càng thăng hạng nhan sắc

Cô theo đuổi phong cách sexy, nóng bỏng

Hiện tại, Mỹm Trần hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực KOL, người mẫu ở TP.HCM. Trước đó cô từng có nhiều ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm. Từ đó đến nay, Mỹm Trần không còn nhắc đến chuyện tình yêu, chỉ tập trung vào cuộc sống, công việc của mình.

Tường Vi

Nguyễn Phạm Tường Vi (tên khai sinh Lý Tấn Đặng, SN 1997) từng được nhiều người dành lời khen là mỹ nhân chuyển giới có gương mặt đẹp nhất Việt Nam. Tường Vi được chú ý từ cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ 2020 khi đoạt giải Á hậu với khuôn mặt vô cùng khả ái: Sống mũi cao, thon gọn, đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ.

Tường Vi

Hành trình chuyển giới của Tường Vi cũng khiến không ít người nể phục. Cô từng làm nhiều công việc để có thu nhập. Thời gian đầu, vì kinh tế vẫn chưa đủ nên Tường Vi phẫu thuật từng bộ phận. Phải mất khoảng 3 năm, Tường Vi mới thực sự được sống trong diện mạo mà bản thân luôn mong muốn.

Tuy nhiên khi hào quang đến, Tường Vi lại có lựa chọn rời showbiz, bỏ phố về quê. Cô đầu tư vào kinh doanh quán ăn, trở lại với hình ảnh giản dị, thậm chí diện đồ bộ, để mặt mộc. Hiện Tường Vi đang sở hữu 2 cơ sở bán bún cá đắt khách tại Đà Lạt, cuộc sống cũng như kinh tế cũng ổn định hơn.

Cô không còn hoạt động showbiz sôi nổi, tập trung vào kinh doanh

Trần Quân

Là con trai thứ 2 trong gia đình có 2 anh em, nhưng từ lúc 3 tuổi, Trần Quân (sinh năm 2003, quê ở An Giang) chỉ thích mặc váy, chơi búp bê. Khoảng năm 16 tuổi, Quân đã bắt đầu thay đổi ngoại hình, mỗi ngày nữ tính hơn một chút.

Giống với nhiều mỹ nhân chuyển giới khác, hành trình của Trần Quân cũng có nhiều khó khăn vì điều kiện kinh tế không tốt. Cho đến khi ghi danh tại Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 với chiều cao 1m78, số đo 3 vòng 84-60-89cm cùng gương mặt đẹp như búp bê, Trần Quân đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Trần Quân từng gây chú ý với gương mặt đẹp, diện mạo nữ tính

Trần Quân lọt top 10 và giành giải thưởng Best Face - Gương mặt đẹp nhất. Sau cuộc thi, cô gái xinh đẹp đã có nhiều cơ hội phát triển hơn, tham gia làm người mẫu, mẫu ảnh. Nhan sắc của Quân cũng được khen ngày càng thanh tú, hoàn thiện hơn.

Hoàng Học

Nguyễn Hoàng Học (sinh năm 1997, đến từ TP.HCM) nhận được nhiều sự yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính cách vui vẻ, hài hước. Cô từng gây chú ý khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai năm 2022. Sau đó, Hoàng Học tiếp tục chinh chiến tại The Face Vietnam năm 2023.

Hoàng Học

Nhan sắc của Hoàng Học từng được ví với Địch Lệ Nhiệt Ba bởi có một số đường nét tương tự. Nhiều người cũng cho rằng, trước khi chuyển giới, Hoàng Học vốn đã sở hữu vẻ thanh tú, mềm mại trên gương mặt cũng như vóc dáng. Do đó, sắc vóc của mỹ nhân này ngày càng khiến nhiều dành lời khen, vòng nào ra vòng đó.

Trên trang TikTok của mình, Hoàng Học luôn xuất hiện với diện mạo xinh đẹp. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống của mình một cách gần gũi, hài hước. Về chuyện tình cảm, Hoàng Học cũng khá kín tiếng và không tiết lộ.

Mỹ nhân chuyển giới được yêu thích bởi tính cách vui vẻ, hài hước

Cao Minh Hy

Cao Minh Hy (tên khai sinh Huỳnh Minh Trí, SN 2000) được cư dân mạng cực kỳ quan tâm khi tham gia Miss International Queen 2025. Mỹ nữ chuyển giới sinh năm 2000 mỗi lần xuất hiện lại khiến dân tình xuýt xoa với vẻ đẹp ngọt ngào, nhẹ nhàng. Nhờ visual này, cô cũng dễ dàng ẵm giải thưởng Best Face (Gương mặt đẹp nhất) của chương trình.

Đáng chú ý, cô nàng còn hút hơn 1 triệu lượt xem khi chia sẻ khoảnh khắc gương mặt ít son phấn. Không những thế, nhiều người còn ví cô với mỹ nhân Cbiz Chương Nhược Nam vì mang vibe "bạch nguyệt quang" khiến ai nhìn cũng phải xao xuyến.

Bên cạnh đó, profile của Minh Hy khiến dân tình phải nể phục. Trước khi trở thành bác sĩ, Minh Hy từng theo học tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bác sĩ Gen Z cũng từng tung bảng điểm thời còn đi học cấp 3 của mình tại trường THPT Giồng Riềng (Kiên Giang). Theo đó, Minh Hy học ban cơ bản với các môn nâng cao Toán, Hoá, Sinh và môn nào cũng đều có điểm tổng từ 8,5 trở lên.

Cao Minh Hy được ví như Chương Nhược Nam nhờ vẻ ngoài xinh đẹp

Dù khoảnh khắc mộc mạc hay trang điểm đều cực cuốn hút

