Đây mà là Huyền Baby?

Trong một sự kiện gần đây, sự xuất hiện của Huyền Baby và Thiều Bảo Trâm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chỉ cần đứng cạnh nhau vài giây, cặp chị em này cũng khiến dân tình phải thả tim “rần rần” bởi visual đẹp phát sáng, một chín một mười khó so bì.

Đáng chú ý nhất phải kể đến màn “thay đầu” của Huyền Baby. Khác với dáng vẻ dịu dàng hay toát ra vibe doanh nhân, phú bà như mọi khi, mỹ nhân Hà Nội lần gây bất ngờ với diện mạo hoàn toàn khác biệt. Cô để tóc ngắn, diện váy ôm body, trang điểm theo style cá tính. Thậm chí nhiều người còn bày tỏ suýt thì không nhận ra Huyền Baby.

Suýt thì không nhận ra Huyền Baby với visual khác lạ

Vốn là một người mạnh dạn thử mọi phong cách, Huyền Baby luôn nhận được lời khen bởi lần nào cũng ấn tượng. Không ít người ví von visual của cô hệt như “nữ thần”, ghi điểm bởi gương mặt thon nhỏ, làn da trắng cùng thần thái sang chảnh khó bắt chước.

Song khi đứng chung khung hình với Huyền Baby, Thiều Bảo Trâm cũng không hề kém cạnh. Cô nàng được khen “trắng bật tone” so với đàn chị. Mặc dù Huyền Baby bình thường cũng đã là một người được khen ngợi bởi làn da không tỳ vết nhưng Thiều Bảo Trâm cũng không lép vế. Do đó netizen cho rằng đây là khung hình “phát sáng” của hai chị đẹp.

Khung hình trắng phát sáng của Huyền Baby và Thiều Bảo Trâm

Điều khiến netizen thích thú là dù ảnh chụp bằng camera thường, không chỉnh sáng, không filter, cả hai vẫn đẹp rực rỡ.

- “Chị Huyền Baby vốn đã trắng rồi mà Thiều Bảo Trâm còn trắng hơn. 2 visual xịn đét”. - “Xin vía da trắng như Huyền Baby với Thiều Bảo Trâm, sao trắng gì mà trắng đẹp dữ”. - “Mê hai chị em này quá, mặt cứ sáng bừng bừng. Dáng hai bả cũng đẹp luôn”. - “Eo ôi mê vibe của 2 chị này ghê. XInh đẹp, nhẹ nhàng, sang trọng”. - “Lúc đầu không nhận ra Huyền Baby nhưng công nhận cô ấy thử style nào cũng slay hết mức”.

Đây không phải lần đầu tiên cả hai được khen hết lời khi xuất hiện qua camera thường. Huyền Baby thì luôn giữ được phong độ nhan sắc, cô được mệnh danh là mỹ nhân “không tuổi” bởi lúc nào cũng trẻ đẹp đến khó tin. Mặc dù là mẹ hai con những cô vẫn sở hữu vóc dáng “bốc lửa”, làn da căng bóng, cùng sự rạng rỡ, trẻ trung.

Còn Thiều Bảo Trâm cũng luôn là gương mặt được ngưỡng mộ khi vô tình lọt ống kính của fan. So với những hình ảnh bị nhận xét là lạ hoắc trước đây thì ngoại hình hiện tại của Thiều Bảo Trâm được đánh giá là hài hoà và cuốn hút hơn. Cô không chỉ nhận được nhiều lời khen cho quyết định làm đẹp của mình mà còn được netizen ủng hộ vì thái độ cởi mở, không né tránh khi nói thẳng chuyện "dao kéo".

Cả hai đều là những mỹ nhân "cân" camera thường

Ảnh đời thường cũng cực sang chảnh, hút mắt

Không chỉ dừng lại ở chuyện nhan sắc, mối quan hệ ngoài đời của Huyền Baby và Thiều Bảo Trâm cũng được netizen quan tâm. Được biết, cả hai chơi chung trong một hội bạn toàn hot girl từ lâu, Thiều Bảo Trâm cũng từng xuất hiện liên tục để ủng hộ Huyền Baby khi cô mở cửa hàng thời trang hay tham gia các show thực tế.

Bên cạnh đó, Thiều Bảo Trâm còn từng nhấn mạnh sự thân thiết khi tiết lộ niềm đam mê chung với Huyền Baby là chơi golf. Nữ ca sĩ cũng không ít lần khen ngợi đàn chị trên mạng xã hội, công khai “xin vía” có một cuộc sống viên mãn từ sự nghiệp đến hôn nhân giống như Huyền Baby.