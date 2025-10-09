Lực hút drama của Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải

Khác nhiều gương mặt nổi tiếng mạng xã hội khác, Chu Thanh Huyền bắt đầu được biết đến với chuyện tình yêu cùng cầu thủ Quang Hải. Từ khi cả hai chỉ úp mở mối quan hệ cho đến lúc kết hôn về chung nhà, sinh con đầu lòng,... Chu Thanh Huyền vẫn luôn là cái tên bị dân tình nhắc đến với hàng loạt tranh cãi.

Lẽ ra với danh xưng vợ của cầu thủ nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, cùng ngoại hình ưa nhìn, phong cách hiện đại, Chu Thanh Huyền phải xây dựng hình ảnh tích cực, không ồn ào. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Chu Thanh Huyền đi đến đâu là drama theo tới đó.

Từ quảng cáo, kinh doanh đến những mối quan hệ cá nhân, thậm chí nhiều khi chỉ là mái tóc, ánh mắt thôi cũng đủ tạo ra những ý kiến trái chiều trên MXH. Chỉ cần nghe đến tên Chu Thanh Huyền là biết thể nào cũng có “sóng gió” - “năng lực” này của Chu Thanh Huyền quả là khó để diễn tả!

Biến cố dồn dập trước và sau khi cưới

Ngay thời điểm trước khi cưới Quang Hải, Chu Thanh Huyền từng gặp rất nhiều lùm xùm về cuộc sống cá nhân.

Hồi tháng 7/2023, Chu Thanh Huyền trở thành tâm điểm chú ý trên MXH. Cô bị tố “ngáo” quyền lực, có cách ứng xử và thái độ không chuẩn mực khi livestream bán hàng online. Cũng từ sự việc này, nhiều tin đồn không tích cực và chưa được xác thực trong quá khứ của Chu Thanh Huyền cũng được lan truyền.

Từ khi yêu cho đến khi về chung nhà với Quang Hải, Chu Thanh Huyền vẫn luôn là tâm điểm tranh cãi

Chưa kể, những thông tin xoay quanh năm sinh chính xác của Chu Thanh Huyền cũng khiến cộng đồng mạng khó chịu. Mặc dù đã nhiều lần lên tiếng giải thích về các tin đồn tiêu cực hay chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nhưng netizen vẫn không “buông tha”, liên tiếp đặt ra thắc mắc, thậm chí còn bị nhắn tin đe doạ, làm phiền bởi một số thành phần quá khích.

Trước áp lực từ cư dân mạng, Chu Thanh Huyền phải nhập viện vì stress nặng. Thời điểm đó, trên MXH liên tục lan truyền hình ảnh nghi vấn Chu Thanh Huyền nhập viện vì uống 80 viên thuốc ngủ.

Khi sự việc tạm lắng xuống, Chu Thanh Huyền cũng từng thừa nhận cô khá nóng tính và bồng bột. Chưa kể còn trẻ tuổi nên cô cho hay cũng có nhiều lúc mắc sai lầm, không kiểm soát được tính thẳng thắn của bản thân.

Tuy nhiên không dừng lại ở đây, đến ngày cưới của mình Chu Thanh Huyền cũng không được yên. Cô vướng tranh cãi từ bó hoa cưới bị bảo giống như “con nuốc Huế” cho đến mâu thuẫn với studio chụp ảnh cưới vì “tưởng chụp free nhưng lại đòi tiền”. Tất cả đều tạo nên một “mớ hỗn độn” trên MXH. Do đó, thay vì nhớ về đám cưới của Chu Thanh Huyền, dân tình lại chỉ nhắc đến cô với loạt lùm xùm trên.

Làm gì cũng gây tranh cãi

Chu Thanh Huyền cũng nhiều lần khiến cộng đồng mạng khó hiểu với cách ứng xử. Bởi có những lúc, vợ Quang Hải được cộng đồng mạng nhận xét là khéo léo, tinh tế. Nhưng nhiều hơn là những lần vạ miệng, thể hiện thái độ gây tranh cãi trên MXH.

Đỉnh điểm phải kể đến phát ngôn giữa lùm xùm đấu tố bán hàng của Chu Thanh Huyền với người chị thân thiết. Cô gây tranh cãi khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Có câu nói rất hay: "Hổ sa cơ cũng không đến lượt chó mèo lên tiếng. Rồng mắc cạn cũng không ngang hàng với tép tôm". Đã là quân tử thì không chung đường với tiểu nhân"".

Dù Chu Thanh Huyền sau đó đã nhanh chóng xóa status nhưng không tránh khỏi việc nhận về những ý kiến trái chiều, nhất là ở thời điểm cô nàng đang gặp hàng loạt ồn ào.

Dòng trạng thái từng khiến dư luận "phẫn nộ" của vợ Quang Hải

Hay gần đây nhất vào tháng 8 vừa qua, Chu Thanh Huyền lại có một động thái khó hiểu khi đăng tải hình ảnh kho hàng bị ngập, làm hư hại hàng hóa và thông báo xả hàng. Đáng nói, bức hình này bị các "thám tử mạng" phát hiện ra không phải hình ảnh thật kho hàng của cô.

Sau khi bị "bóc" dùng hình ảnh "pha-kè" để thu hút tương tác, hình ảnh nhà kho trên Facebook Chu Thanh Huyền đã không còn nữa. Thay vào đó là một tấm hình mô tả tình trạng ngập lụt ngoài đường, không liên quan đến bán hàng.

Song, sự việc này vợ cầu thủ Quang Hải không có bất kỳ phản hồi nào. Dẫu vậy, hành động đó vẫn khiến dân mạng bàn tán, thậm chí không ít người phải đặt ra thắc mắc: Tại sao cô phải làm vậy để làm gì?

Bị đặt câu hỏi về các mối quan hệ

Ngoài phát ngôn, mọi ứng xử, cử chỉ của Chu Thanh Huyền ngoài đời cũng đều “lọt tầm ngắm” của cư dân mạng.

Từ cách cô ứng xử giữa mẹ chồng và mẹ ruột từ thời điểm đám cưới cho đến hiện tại, vẫn luôn được cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Nhiều người cho rằng Chu Thanh Huyền nịnh mẹ chồng, trong khi đó lại tỏ thái độ, không chăm chút cho mẹ ruột.

Hay trước đó, những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ bạn bè của Chu Thanh Huyền sao không bao giờ bền cũng được dân mạng đặt ra. Bởi không ít người cho rằng ít thấy cô thân thiết với ai lâu dài, có chăng cũng chỉ vì mối quan hệ làm việc nhưng đến một thời điểm nào đó lại xảy ra mâu thuẫn, đấu tố ì xèo.

Trong hội vợ của các cầu thủ, Chu Thanh Huyền cũng luôn là nhân tố bị nhắc đến khi thấy cô ngày càng xa cách với nhóm bạn này. Mặc dù trước đó, thời điểm còn hẹn hò với Quang Hải, Chu Thanh Huyền cũng rất hay xuất hiện chung với các nàng WAGs. Chưa kể, cô cũng thường bị đặt lên bàn cân so sánh từ ngoại hình, cách ăn mặc cho đến phong thái với vợ của những cầu thủ khác.

Song trước những thị phi liên quan đến cuộc sống cá nhân, đời từ, Chu Thanh Huyền thường giữ im lặng. Cô không lên tiếng giải thích, cũng không tỏ ra quan tâm đến những điều dân mạng nói về mình. Thay vào đó, Chu Thanh Huyền thường xuyên đăng tải clip về cuộc sống đời thường bên cạnh chồng con, gia đình lên MXH.

(Tổng hợp)