Đàn ông thuộc 4 con giáp này có số được con cái phụng dưỡng, an nhàn tuổi già

Trong cuộc đời mỗi người đàn ông, công danh sự nghiệp là hành trình dài nhiều nỗ lực, nhưng cuối cùng, điều họ mong muốn nhất vẫn là một mái ấm yên bình, con cái hiếu thuận, tuổi già có người bầu bạn, an nhiên giữa những ngày chậm rãi.

Theo đó, vận mệnh của mỗi người không chỉ được định sẵn bởi giờ sinh tháng đẻ mà còn chịu ảnh hưởng từ bản tính và cách sống. Có những con giáp vốn mang trong mình phúc khí lớn, sống hiền hòa, tích đức, nên đến tuổi xế chiều sẽ được hưởng trọn niềm vui “con cháu sum vầy, nhà cửa ấm êm, tài lộc dồi dào”.

Dưới đây là 4 con giáp điển hình được xem là có “mệnh hưởng phúc con cái”, càng lớn tuổi càng an nhàn, sung túc.

1. Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, tuổi Hợi được xem là biểu tượng của sự sung túc và phúc đức. Đàn ông tuổi Hợi thường hiền lành, biết nghĩ cho người khác và sống rất tình cảm. Họ không ưa tranh đấu, không thích bon chen, nhưng lại luôn có quý nhân phù trợ và gặp may mắn trong cuộc sống.

Khi còn trẻ, người tuổi Hợi làm việc chăm chỉ, tích góp từng chút, không phô trương nhưng luôn biết vun vén. Họ đặt gia đình lên hàng đầu, hết lòng chăm sóc vợ con và coi sự bình yên trong nhà là hạnh phúc lớn nhất. Chính vì lối sống thiện lương đó, tuổi Hợi thường “gieo phúc” cho thế hệ sau. Con cái của họ thường thông minh, ngoan ngoãn, có hiếu và thành công sớm.

Ảnh minh hoạ

Càng về già, đàn ông tuổi Hợi càng hưởng trọn phúc đức. Họ không chỉ có của cải dư dả mà còn được con cháu phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo. Người tuổi Hợi hiền lành, nên phúc khí truyền đời càng nhân hậu, càng được hưởng trọn quả ngọt cuối đời.

2. Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão vốn là người tinh tế, chu đáo và có trực giác tốt. Họ không ưa thị phi, sống hướng nội, biết đối nhân xử thế và luôn muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong công việc, người tuổi Mão biết tiến biết lùi, không tham lam nhưng lại có vận quý nhân sự nghiệp vững chắc, tài lộc bền vững.

Trong vai trò người cha, họ là mẫu đàn ông nhẹ nhàng, thấu hiểu, dạy con bằng tình cảm hơn là áp đặt. Chính vì thế, con cái của người tuổi Mão thường rất gần gũi với cha mẹ, lớn lên biết hiếu thuận và trân trọng gia đình.

Khi bước sang tuổi trung niên, tuổi Mão ít phải lo lắng nhiều về vật chất, bởi họ biết quản lý tài chính khôn ngoan. Về già, họ được con cháu quây quần chăm sóc, sống cuộc đời giản dị nhưng hạnh phúc, không thiếu thốn gì. Người tuổi Mão có hậu vận tốt vì trong cả đời họ, luôn chọn cách sống “biết đủ là đủ, biết yêu là được yêu lại”.

3. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, kiên trì và rất nguyên tắc. Họ sống thực tế, biết lo xa và luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Là người của gia đình, đàn ông tuổi Dậu không ngại hi sinh để vợ con có cuộc sống đủ đầy. Dù đôi lúc nghiêm khắc, họ vẫn là người cha mẫu mực, luôn muốn con cái có nền tảng vững chắc.

Nhờ sự nghiêm túc và tinh thần kỷ luật, con cái của tuổi Dậu thường ngoan ngoãn, chăm chỉ, sớm gặt hái thành công. Khi cha mẹ về già, chúng luôn muốn báo hiếu, chăm sóc tận tâm, không để cha mẹ phải thiếu thốn điều gì.

Về phần tài vận, tuổi Dậu thường tích lũy tốt từ trung niên trở đi. Họ ít tiêu xài hoang phí, nên khi lớn tuổi, tài sản vẫn vững vàng, không bị phụ thuộc vào ai. Càng sống lâu, người tuổi Dậu càng có phúc khí vì suốt đời họ chỉ biết chăm làm, không sân si, không tính toán thiệt hơn.

Ảnh minh hoạ

4. Tuổi Thìn

Đàn ông tuổi Thìn vốn được xem là người có bản lĩnh, thông minh, luôn mang trong mình chí hướng lớn. Họ có tầm nhìn xa, dám nghĩ dám làm và thường đạt được vị trí cao trong sự nghiệp. Tuy mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng khi ở trong gia đình, người tuổi Thìn lại sống rất tình nghĩa và quan tâm tới con cái.

Họ là kiểu người cha biết dạy con bằng hành động, cho con thấy giá trị của lao động, ý chí và lòng tự trọng. Chính điều đó khiến con cái của người tuổi Thìn thường thành đạt, sống có trách nhiệm và rất biết báo hiếu.

Tử vi cho rằng, đàn ông tuổi Thìn càng về già càng vượng vận. Khi đã trải qua nhiều sóng gió, họ tích được cả phúc lộc lẫn uy tín. Đến lúc tuổi xế chiều, tài chính vững, danh tiếng trọn, con cháu hiếu thuận, mọi thứ viên mãn. Họ chính là kiểu người “càng sống lâu càng được nể trọng”, vừa có phúc vừa có đức, xứng đáng hưởng tuổi già an yên bên con cháu.