Báo động: Cô gái kêu cứu vì bị fan cuồng ghép ảnh, fake mối quan hệ yêu đương suốt 2 năm

Mới đây, mạng xã hội Threads xôn xao trước bài đăng của một cô gái (tạm gọi là A.) với nội dung “cầu cứu” vì bị một nam thanh niên lạ mặt (tạm gọi là C.) liên tục sử dụng hình ảnh cá nhân của cô để cắt ghép, chỉnh sửa, thậm chí tạo ảnh bằng AI như thể cả hai đang yêu nhau, rồi đăng tải công khai lên mạng xã hội.

Sự việc đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo lời A., cô và người này hoàn toàn không quen biết nhau. Điều đáng nói, câu chuyện kéo dài từ năm 2023 đến nay - tức gần 2 năm nhưng vẫn chưa dừng lại, dù A. đã block và nhiều lần nhắn tin yêu cầu C. chấm dứt. Điều này khiến cô vô cùng lo sợ.

"Mình không quen người này nhưng bạn ấy liên tục lấy ảnh mình cắt ghép, chỉnh sửa, thậm chí tạo AI để làm giống như 2 người đang yêu nhau và up công khai lên mạng... Mình không còn kết bạn với người này từ lâu và đã chặn tài khoản. Tuy nhiên, đến sáng hôm nay hành vi này vẫn tiếp diễn", A. nói thêm.

Chàng trai này liên tục đăng tải hình ảnh A. lên mạng xã hội, fake mối quan hệ dù cả hai không hề quen biết nhau.

Bài đăng lập tức trở thành chủ đề gây chú ý trên Threads, kèm hàng loạt bình luận bức xúc. Nhiều người cho rằng đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền hình ảnh, có dấu hiệu quấy rối. Càng đáng chú ý hơn khi đây không phải lần đầu tiên mạng xã hội chứng kiến những vụ lấy ảnh người khác để cắt ghép, dựng “mối quan hệ ảo”.

Trước đây, từng có trường hợp các cô gái bị ghép ảnh thân mật với người lạ, bị tung tin đang hẹn hò,... Trong bối cảnh AI ngày càng tinh vi, việc một tấm ảnh bị biến thành “bằng chứng yêu đương” hay “cặp đôi” chỉ trong vài giây đã khiến nhiều người cảnh giác hơn - bởi ranh giới giữa trò đùa và hành vi xâm phạm quyền riêng tư đang trở nên mỏng hơn bao giờ hết.

Sau khi bài đăng lan rộng, C. bất ngờ xuất hiện trong phần bình luận, cho biết bản thân “ngưỡng mộ quá mức”, dần cuốn vào ảo tưởng do chính mình tạo ra và không nhận thức được ranh giới.

"Việc mình cắt ghép, chỉnh ảnh và tạo hình ảnh bằng AI có liên quan đến bạn nữ trong bài viết là hoàn toàn sai. Mình nhận ra điều đó không chỉ gây hiểu lầm, mà còn khiến người khác cảm thấy sợ hãi và bị xâm phạm quyền riêng tư.

Thật lòng mà nói, mình không hề có ý xấu hay muốn làm tổn thương ai. Mình chỉ quá thích, quá ngưỡng mộ bạn ấy nên dần dần bị cuốn vào cảm xúc, sống trong ảo tưởng do chính mình tạo ra", C. viết.

Bình luận của C.

Cuối cùng, C. cho biết đã chủ động nhắn tin xin lỗi A., cam kết gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh liên quan, chịu trách nhiệm cho những gì đã làm và “nghiêm túc xem lại bản thân để không bao giờ lặp lại”.

Dù vậy, dưới phần bình luận, cư dân mạng vẫn tỏ ra phẫn nộ: “Quá ranh giới rồi. Đây không còn là thích thầm mà là quấy rối", “Người ta sợ là đúng, kiểu này stalk ngoài đời lúc nào không biết",....

Theo tìm hiểu, C. sau đó đã xóa hết ảnh và để mạng xã hội về chế độ riêng tư, đồng thời cũng đổi sang avatar khác.

Khi được liên hệ, A. cho biết không muốn chia sẻ thêm, chỉ mong vụ việc sớm kết thúc để cuộc sống trở lại bình thường.

Sự việc một lần nữa gióng lên cảnh báo về mức độ nguy hiểm của việc lạm dụng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, đặc biệt khi công nghệ AI làm mọi thứ trở nên dễ dàng và tinh vi hơn bao giờ hết. Dù chỉ là hành động xuất phát từ “thích thầm”, ranh giới giữa sự ngưỡng mộ và xâm phạm quyền riêng tư đôi khi rất mong manh, và hoàn toàn có thể để lại hậu quả tâm lý đáng kể cho nạn nhân.