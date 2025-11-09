Sau 35 tuổi, tôi mới hiểu: Yêu bản thân chính là phong thuỷ tốt nhất đời người

Khi còn trẻ, tôi nghĩ yêu bản thân là ích kỷ

Những năm hai mươi, tôi thường cố gắng làm hài lòng người xung quanh. Tôi muốn được yêu quý, được công nhận, nên hiếm khi nói “không” với lời nhờ vả hay yêu cầu nào. Tôi tin rằng, chỉ cần mình đối xử tốt, người khác sẽ trân trọng điều đó.

Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng việc cố gắng làm vừa lòng tất cả không khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, nó dễ khiến mình kiệt sức và đánh mất ranh giới cá nhân. Có những lúc, tôi không hề bị ai làm tổn thương, chỉ là tôi đã quên mất cảm xúc và giới hạn của chính mình.

Sau này tôi mới hiểu: yêu bản thân không phải là ích kỷ, mà là biết tôn trọng chính mình, biết đâu là điểm dừng để giữ được sự cân bằng trong các mối quan hệ.

Yêu bản thân không phải nuông chiều, mà là kỷ luật và tử tế với chính mình

Sau 35 tuổi, tôi nhận ra: Phong thuỷ tốt nhất bắt đầu từ việc yêu bản thân. Phong thuỷ thật sự là cách ta đối xử với chính mình mỗi ngày. Khi ta biết nghỉ ngơi đúng lúc, không ép bản thân vượt giới hạn; khi ta biết nói “không” với những điều khiến mình kiệt sức, đó mới là lúc năng lượng trong ta được cân bằng.

Có thời gian tôi nghĩ “yêu bản thân” nghĩa là cho phép mình làm điều mình thích, ăn món ngon, đi du lịch, mua thứ mình muốn. Nhưng sau đó, tôi nhận ra: nếu chỉ dừng ở đó, yêu bản thân sẽ rất dễ biến thành chiều bản thân.

Thực ra, yêu bản thân là kỷ luật. Là ăn lành mạnh dù thèm đồ ngọt, là học cách kiểm soát cảm xúc thay vì phản ứng bộc phát. Đó là sự tôn trọng bản thân theo nghĩa sâu hơn, tôn trọng sức khoẻ, cảm xúc, và tương lai của chính mình.

Tôi cũng học cách bao dung với chính mình, không so sánh mình với người khác, không ép mình phải “thành công” theo chuẩn của ai đó. Khi mình đối xử công bằng với bản thân, lòng tự tin và sự bình an sẽ trở lại.

Sau tuổi 35, tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn về hạnh phúc. Tôi không còn chờ ai mang đến niềm vui, cũng không trông đợi sự công nhận từ bên ngoài. Tôi học cách tìm niềm vui trong những việc nhỏ, pha ly cà phê ngon, đi bộ buổi sáng, hoặc dành một tối yên tĩnh đọc sách.

Thật lạ, khi tôi sống nhẹ nhàng với chính mình, mọi thứ xung quanh cũng trở nên dễ chịu hơn. Các mối quan hệ bớt căng thẳng, công việc trôi chảy hơn, và tôi thấy mình thu hút nhiều cơ hội hơn. Có thể vì khi tâm mình an, năng lượng cũng thay đổi. Người ta cảm nhận được sự tự tin và tích cực đó.

Tôi nghĩ phong thuỷ tốt nhất là biết yêu bản thân mình

Bước qua tuổi 35, tôi mới hiểu: không ai có thể chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình ngoài chính mình. Tiền bạc, danh vọng, hay tình cảm, đều là những thứ có thể đổi thay. Chỉ có cách ta đối xử với bản thân là thứ quyết định cuộc đời đi về hướng nào.

Yêu bản thân không phải là câu nói hay, mà là một hành trình dài của nhận thức và rèn luyện. Là khi ta học cách chăm sóc mình, tha thứ cho mình, và dừng lại đúng lúc để lắng nghe điều mình thật sự cần.