Thuận Cà Mèn: Từ hẻm cụt Sài Gòn đến hành trình đưa món cháo làng xuất khẩu sang Mỹ

Ngày 2/11 vừa qua, anh Nguyễn Đức Nhật Thuận - founder của thương hiệu ẩm thực Cà Mèn đã qua đời ở tuổi 35. Thông tin khiến nhiều người xót xa bởi nhà khởi nghiệp này còn rất trẻ, còn nhiều kế hoạch đang thực hiện giang dở cùng Cà Mèn.

Anh Nguyễn Đức Nhật Thuận

Nguyễn Đức Nhật Thuận sinh năm 1990 tại Quảng Trị. Anh được nhiều người biết đến với biệt danh “Thuận Cà Mèn” và câu chuyện dám từ bỏ công việc lương cao để bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ con số 0, gây dựng nên thương hiệu ẩm thực mang đậm hương vị quê nhà miền Trung.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp TP.HCM, Thuận làm việc ở lĩnh vực logictics cho một công ty nước ngoài với mức lương khoảng 2.000 USD/tháng tương đương hơn 40 triệu đồng thời điểm năm 2015 - con số đáng mơ ước. Nhưng giữa lúc đó, Nhật Thuận quyết định nghỉ việc để quay ra khởi nghiệp với số vốn 200 triệu đồng và một cửa hàng nhỏ trong hẻm cụt ở quận 4 (cũ), TP.HCM.

Quán của Thuận kinh doanh đặc sản Quảng Trị và ý tưởng khởi nghiệp bắt nguồn từ câu hỏi của người bạn đại học “Quảng Trị có phải Huế không?” từ khi còn là sinh viên. Anh đặt tên quán là Cà Mèn - một cái tên gợi nhớ hình ảnh quen thuộc trong bữa cơm nhà, nơi người mẹ gửi gắm tình thương qua từng món ăn.

Thời điểm đó quán chỉ rộng vỏn vẹn vài chục mét vuông, chuyên bán các món đặc sản Quảng Trị như cháo bột cá lóc, bún lươn xào nghệ, miến lươn,… Mọi thứ ban đầu đều thủ công, từ việc nấu nướng, giao hàng, tới chăm sóc khách hàng. Nhưng với hương vị đậm đà và câu chuyện “ẩm thực mẹ nấu”, Cà Mèn nhanh chóng tạo được dấu ấn giữa TP.HCM sôi động.

Nhật Thuận từng tự mình giao hàng cho khách

Tuy nhiên, khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường “trải đầy hoa hồng”. Năm 2018, việc kinh doanh của anh Thuận gặp nhiều khó khăn khi mở 3 chi nhánh ở Tân Phú, Phú Nhuận và Thủ Đức (địa chỉ trước khi sáp nhập hành chính 2 cấp) nhưng thiếu kiến thức quản lý và nguồn vốn đã cạn kiệt. Cuối năm, tổng kết lại anh nợ hàng trăm triệu đồng - số tiền lớn với một startup.

“Tôi còn nhớ lúc đó trong túi chỉ còn 500.000 đồng, nhưng một chủ nợ gọi điện báo phải trả ngay cho họ 5 triệu đồng. Nhưng lúc đó làm gì còn tiền mà trả nợ.

Không còn cách nào khác tôi phải tìm đến việc cầm cố đồ đạc. Chiếc laptop cuối cùng của vợ, tôi phải mang đi cầm để trả khoản nợ 5 triệu đồng đó. Khi đó, tôi cảm thấy bất lực và có lỗi với vợ. Vợ tôi dù rất vất vả nhưng vẫn luôn đồng hành, thậm chí phụ rửa chén, dọn dẹp quán” - Nhật Thuận chia sẻ trên Nhịp sống thị trường hồi đầu năm 2025.

Không dừng lại ở đó, anh Thuận ấp ủ giấc mơ đưa đặc sản Quảng Trị đi muôn phương, khắp mọi vùng miền cả nước và thậm chí là vươn ra thế giới. Năm 2019, founder Cà Mèn quyết định chuyển hướng từ quán ăn truyền thống sang mô hình chế biến - đóng gói - xuất khẩu.

Chia sẻ trên Sài Gòn Giải Phóng Online, anh Thuận nói: “Tôi có dịp trò chuyện với nhiều bà con miền Trung xa quê, đang sinh sống và học tập ở nước ngoài, ít có điều kiện về quê. Họ xuýt xoa bày tỏ rằng: Nhìn món ngon quê nhà rất thèm, ở nơi đất khách có tiền cũng khó mà ăn được. Tôi thấu hiểu, trăn trở rất nhiều”.

Năm 2020 đến 2021, anh tìm tòi nghiên cứu và cho ra mắt sản phẩm cháo bột cá lóc đóng gói, phiên bản gia đình (5 người ăn). Dù đã có thành công bước đầu song sản phẩm chủ yếu được người dân ký gửi cho người thân ở một số nước như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ,... chưa được xuất khẩu mở rộng.

Sản phẩm bánh canh cá lóc đóng gói

Cũng theo Sài Gòn Giải Phóng Online, tháng 5/2023, sản phẩm cháo bột cá lóc của Cà Mèn chính thức được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp chứng nhận thông qua các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe cho cộng đồng và giám sát an toàn thực phẩm. Đồng thời Cà Mèn thành công đàm phán trong phân phối chính ngạch các sản phẩm đóng gói tại thị trường Mỹ, trở thành cú hích lớn đưa Cà Mèn chạm vào giấc mơ vươn ra thế giới.

Trong năm 2023, theo Báo Pháp Luật, Cà Mèn đã ký hợp đồng trị giá 5 - 6 triệu đô với đối tác LNS International Corporation về phân phối độc quyền cháo bột cá lóc Quảng Trị và các sản phẩm đóng gói của Cà Mèn tại thị trường Mỹ. Sau khi ký hợp đồng, Cà Mèn đã xuất chính ngạch 3 container với số lượng hơn 150.000 gói cháo bột cá lóc đi Mỹ.

Đầu năm 2025, Cà Mèn đã có một xưởng sản xuất ở Hóc Môn với diện tích 1.000m2, có thể cung cấp 200 - 300 ngàn sản phẩm/tháng. Đến cuối năm 2025, sản phẩm Cà Mèn đã có mặt tại gần 1.000 siêu thị tại Mỹ và nhiều kệ hàng tại Canada, Singapore, Úc. Tất cả đều là những con số ấn tượng với doanh nghiệp Việt trong ngành thực phẩm truyền thống.

Không chỉ kinh doanh, Nhật Thuận còn có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Trong đại dịch COVID-19, Thuận thành lập “Bếp yêu thương Cà Mèn”, mỗi ngày cung cấp 700 - 800 phần cơm miễn phí cho các bệnh viện dã chiến và khu cách ly tại TP.HCM.

Anh cũng là thành viên tích cực của CLB Nghĩa tình Quảng Trị, nơi anh cùng nhiều đồng hương gây quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” - chương trình mà chính anh từng là người được nhận khi còn là sinh viên khó khăn năm xưa.

Tháng 10/2025, dự án Cà Mèn của Nguyễn Đức Nhật Thuận được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải Nhất cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025”. Giải thưởng đến đúng vào thời điểm Cà Mèn đang mở rộng sản xuất và chuẩn bị ra mắt thêm các dòng sản phẩm mới như cháo ăn liền, bún lươn đóng gói, sốt gia vị truyền thống.

Song không lâu sau đó, chiều 2/11/2025, anh Nhật Thuận qua đời đột ngột tại nhà riêng, hưởng dương 35 tuổi. Thông tin khiến cộng đồng khởi nghiệp và người yêu ẩm thực Việt bàng hoàng. Nhiều doanh nhân trẻ, cựu sinh viên, người Quảng Trị và cả những thực khách từng ăn món của anh đã để lại lời tiếc thương.

Chỉ trong 10 năm, từ quán ăn nhỏ trong hẻm cụt, Nguyễn Đức Nhật Thuận đã biến Cà Mèn thành thương hiệu có nhà máy, dây chuyền xuất khẩu và mạng lưới phân phối quốc tế. Anh chứng minh rằng, ẩm thực Việt hoàn toàn có thể bước ra thế giới nếu được làm bằng tình yêu, kỷ luật và lòng tự hào với văn hóa Việt Nam.

