Hoà Minzy bị tai nạn, bé Bo phản ứng gây bất ngờ

Sau khi chia tay, Hòa Minzy nuôi bé Bo và thường xuyên chia sẻ những tình huống của 2 mẹ con lên MXH. Mới đây, giọng ca Bắc Ninh đã tiết lộ đoạn tin nhắn của mình và con trai, gây bất ngờ vì tình cảm Bo dành cho mẹ cũng như dáng vẻ ông cụ non của Bo.

Hòa Minzy và con trai

Biết mẹ Hòa bị tai nạn, Bo liền nhắn tin với sự lo lắng nhưng cũng không hài lòng: “Mẹ ăn và uống thuốc nhiều vào ạ. Sao mẹ không đi cẩn thận vào ạ”. Khi Hòa Minzy giả vờ dỗi: “Bo lớn tiếng với mẹ hả? Huhu”, Bo liền đổi giọng ngay: “Con không. Con yêu mẹ mà” và bổ sung thêm: “Mẹ chăm con từ hồi nhỏ, con yêu mẹ lắm”.

Cùng với đoạn tin nhắn, Hòa Minzy tâm sự: "Bình yên là đây. Biết ơn cuộc đời vì đã ban cho con cậu con trai tuyệt vời này”.

Tin nhắn của Hòa Minzy và con trai

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự thích thú vì cuộc nói chuyện của 2 mẹ con. Có người bất ngờ vì Bo đã biết nhắn tin, có người khen Bo tình cảm và chúc mừng Hòa Mizy có em bé dễ thương, yêu mẹ.

“Bo tình cảm quá ạ. Chị mau khỏe nhé. Yêu 2 mẹ con Bo nhiều”, “Người cứng rắn nhất cũng phải tan chảy mất thôi”, “Con nó lo lắng quan tâm, gặp phải mẹ làm nũng tới cùng. Con trai ngoan của mẹ Hòa”, “Đẻ con thế này mát lòng quá! Mẹ Hoà dạy Bo tốt nên được 1 em bé siêu đáng yêu và hiểu chuyện”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Ngoài ra, Hòa Minzy cũng cập nhật thêm đoạn nói chuyện khác của 2 mẹ con. Bé Bo thừa nhận với mẹ rằng mình có một số điều chưa tốt như “ăn chậm, nói chuyện, mất tập trung” và hứa sẽ cố gắng thay đổi.

Một đoạn chat khác của 2 mẹ con

Bé Bo có tên thật là Nguyễn Minh Thiên Ân, sinh năm 2019, là con trai của Hòa Minzy và bạn trai cũ - thiếu gia Minh Hải. Từ nhỏ, cậu bé đã được công chúng chú ý bởi vẻ ngoài kháu khỉnh, đôi mắt sáng, gương mặt bụ bẫm. Nhóc tỳ thường xuyên thể hiện tình cảm qua những cái ôm hôn, câu nói ngọt ngào dành cho mẹ Hòa.

Càng lớn, Bo càng gây ấn tượng vì sự thông minh. Hiện tại, dù chỉ mới học lớp 1 nhưng Bo đã biết đọc biết viết thành thạo. Hòa Minzy cũng xác nhận những tin nhắn gửi mẹ đều do Bo tự nhắn, không cần nhờ mọi người hay phần voice của app chat hỗ trợ.

Trước đó không lâu, Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc ngồi bên cạnh, hướng dẫn con tập viết từng nét chữ đầu tiên trước thềm vào lớp 1. Nữ ca sĩ cho biết khi nhìn con chăm chú cầm bút, viết từng dòng chữ ngây ngô khiến cô vừa tự hào, vừa xúc động, bởi đó là những bước đầu tiên cho thấy con trai bắt đầu tự lập và trưởng thành hơn.

Mới 6 tuổi nhưng Bo đã biết đọc và viết thành thạo

Về phần Hòa Minzy, tối ngày 30/10, tại một lễ trao giải thường niên tổ chức ở TP.HCM, nữ ca sĩ đã tới tham dự thảm đỏ với tình cảnh chống nạng, 2 tay 2 bên, di chuyển vô cùng khó khăn. Ngoài ra toàn thân Hòa Minzy cũng mang vết thương, tay chân bầm tím.

Trước đó, vào sáng 31/10, Hòa Minzy chia sẻ cô nàng gặp tai nạn nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết về sự việc.

Hòa Minzy phải ngồi xe lăn, chống nạng đi sự kiện

