Lý do Founder "Thuận Cà Mèn" qua đời ở tuổi 35, chia sẻ cuối cùng quá xót xa

Mới đây, thông tin anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (sinh năm 1990), nhà sáng lập thương hiệu ẩm thực Cà Mèn, đột ngột qua đời khiến cộng đồng khởi nghiệp nói riêng và cư dân mạng nói chung bàng hoàng.

Sáng 3/11, thương hiệu Cà Mèn cũng đăng thông báo chính thức về tin buồn cũng như xác nhận lý do qua đời của nhà sáng lập. Theo đó, anh Thuận "về nửa bên kia thế giới bởi cơn đột quỵ quá đột ngột".

Hình ảnh được Cà Mèn đăng tải cùng tin buồn

Nguyên văn chia sẻ của Cà Mèn:

“Thấm thoắt chỉ 1 tháng nữa thôi là sinh nhật Cà Mèn tròn 10 năm tuổi.

Từ ước mơ nhỏ bé 'Mang Quảng Trị vào phố' đến khát vọng 'Mang ẩm thực Việt đi muôn phương', anh đã dành cả thanh xuân cuộc đời mình để xây dựng Cà Mèn, để mang văn hoá ẩm thực quê Quảng Trị vào Nam, những món ngon Việt Nam đi thế giới để rồi khi quả ngọt sắp thành anh lại dừng chân bởi số phận!

Sống vì Cà Mèn đi cũng vì Cà Mèn! Vô cùng thương tiếc anh Nhật Thuận đã về nửa bên kia thế giới bởi cơn đột quỵ quá đột ngột.

Anh đi để lại di sản mang tên Cà Mèn, đội ngũ Cà Mèn vẫn sẽ tiếp nối hành trình được gây dựng từ anh! Anh yên nghỉ nhé!”.

Trước đó, trên tài khoản Facebook của mình, anh Thuận cũng tiết lộ việc phải nằm trên giường bệnh nhiều ngày. Tuy nhiên anh không chia sẻ chi tiết về tình hình sức khỏe.

“Những ngày mình nằm trên giường bệnh, anh em Cà Mèn vẫn tất bật với công việc. Vừa cúng đơn hàng xuất đi Mỹ thì sáng nay phòng kinh doanh báo tin vui vừa chốt xong 1 container 40' đi Mỹ, 1 container 40' đi Canada. Đây là giai đoạn thực sự khó khăn của Cà Mèn, anh em vì vậy cũng nỗ lực hơn ngày thường gấp trăm lần.

Nằm không điện thoại, không công việc, tự nhiên thấy danh tiếng, hào nhoáng tất thảy mọi thứ đều là hư danh, mình chỉ biết làm thực, tạo ra giá trị thực, cố gắng thật nhiều để lo cho gia đình, anh em và Cà Mèn” - là bài đăng của ông chủ Cà Mèn vào ngày 16/10 vừa qua.

Trong khi đó, bài đăng cuối cùng của anh Thuận vào ngày 26/10 cũng khiến nhiều người xúc động. Đó là khoảnh khắc anh đang mặc áo tang, chợp mắt khi túc trực bên linh cữu ba đúng 1 năm trước.

“Giáp năm (tức là giỗ đầu - PV) ba, một năm trôi qua tựa như cái chớp mắt. Thương ba…” - anh chia sẻ.

Hình ảnh của Nhật Thuận 1 năm trước

Hiện tại, nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới khởi nghiệp vẫn đang tiếp tục để lại bình luận thương tiếc nhà sáng lập Cà Mèn đã ra đi khi mới 35 tuổi.

“Hơn 10 năm khởi nghiệp chưa kịp gặt nhiều quả ngọt, mất cha năm ngoái, và giờ đi đột ngột ở tuổi còn trẻ để lại vợ và con nhỏ. Nhật Thuận lúc nào cũng cười lạc quan, dù mình biết ngành thực phẩm Việt xuất khẩu không dễ.

Còn công ty Cà Mèn thì vừa ký các hợp đồng xuất khẩu Canada, Mỹ, v..v và nhà máy hợp tác sắp hoặc mới hoạt động cuối năm 2025. Mình đoán sẽ rất nhiều thử thách vì đang giai đoạn đầu tư. Bạn đi rồi chắc cũng chưa kịp bàn giao công việc, gia đình cũng sốc.

Chỉ mong các đối tác khách hàng sẽ kiên nhẫn tiếp tục đồng hành cùng Cà Mèn vượt qua giai đoạn khó này. Đặc biệt, anh chị doanh nghiệp/nhà đầu tư/quỹ quan tâm lĩnh vực thực phẩm trong nước (Cà Mèn quán trên Grabfood nổi tiếng đặc sản Quảng Trị) hoặc xuất khẩu có thể cân nhắc hỗ trợ, kết nối, hoặc cùng tham gia để dự án không bị gián đoạn.

Thương tiếc founder có tâm vì sản phẩm Việt” - chị Tôn Nữ Xuân Quyên - Chủ tịch HĐQT Công ty BluSaiGon viết.

Một số chia sẻ khác trong cộng đồng quản trị và khởi nghiệp:

- Đời khởi nghiệp thật buồn, thật xót. Tới giờ này vẫn không tin được. Vẫn chưa tin là sự thật. Người em của tôi, người thân của tôi. Nhớ nụ cười thật hiền. Nhớ cái ôm ấm áp của em. Nhớ cái chân chất mộc mạc toả ra từ em. Cà Mèn từ nay mất đi người thủ lĩnh tài ba, gia đình lớn mất đi người con người em thảo kính, gia đình nhỏ mất đi chỗ dựa to lớn. Và chúng tôi mất đi một đồng nghiệp kinh doanh tử tế, dám mơ lớn…

- Mình nghe tin mà sốc không dám tin, nước mắt mình tự dưng rơi vì quá sốc. Hành trình của anh kết thúc - những người còn lại sẽ viết tiếp ước mơ của anh và mọi người xung quanh sẽ lan tỏa hành trình đó, trong đó có em.

Công việc này cho mình may mắn được học và gặp gỡ rất nhiều người chân thành, có những mối quan hệ đáng quý. Và may mắn mình được học cùng và làm việc cùng với anh Thuận - founder Cà Mèn, Đôn - Co Founder Cà Mèn. 2 người con miền Trung hiền lành, chân chất với ước mơ và hoài bão lớn. Được đứng cùng anh trên cùng 1 sân khấu, nghe anh chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của bản thân mà mình được khích lệ rất nhiều. Lần đó mình thuyết phục mãi anh mới nhận lời. Sau đó mình còn muốn làm việc và mời anh nhiều hơn vì sự chân thành, hoài bão và câu chuyện của anh quá truyền cảm hứng.

Bây giờ thì không còn kịp nữa rồi. Anh siêu bận nhưng luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình, anh trân quý từng giây phút sống và làm việc. Di sản anh để lại sẽ còn đó. Mong anh an nghỉ và chia buồn với gia đình.

- Quá đau đớn Thuận Cà Mèn ơi. Nghe tin em bỏ hồng trần về với cát bụi sao mà đau đớn quá. Một người em mà vào TP.HCM lúc nào anh em cũng ghé để được tâm sự với con người mang ẩm thực Quảng Trị đi muôn nơi! Một người con là niềm tự hào của Quảng Trị! Xin chia buồn cùng gia đình.