Phó Tổng Giám đốc Mía đường Lam Sơn Nguyễn Xuân Lam qua đời ở tuổi 51

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco, mã CK: LSS) vừa thông báo ông Nguyễn Xuân Lam (sinh ngày 29/9/1974), Phó giám đốc công ty, đã từ trần vào ngày 15/10/2025 ở tuổi 51.

Từ tháng 9/1991 đến tháng 9/1992, ông Nguyễn Xuân Lam là nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. Từ tháng 10/1992 đến tháng 12/1995, ông được cử đi học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ tháng 1/1996 đến tháng 06/2003, ông là Kỹ sư công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. Từ tháng 07/2003 đến tháng 05/2013, ông đảm nhận vị trí Phó phòng kỹ thuật; Từ tháng 06/2014 đến tháng 11/2019 ông giữ chức Trưởng phòng kỹ thuật.

Từ tháng 12/2019 đến nay ông là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.

Lasuco tiền thân là Nhà máy đường Lam Sơn thành lập ngày 31/3/1980, chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 06/12/1999.

Mía đường Lam Sơn hiện nay là doanh nghiệp lớn trong sản xuất và kinh doanh đường mía tại Việt Nam, với chuỗi giá trị khép kín từ đường, sản phẩm sau đường đến nông nghiệp công nghệ cao và thực phẩm Lavina Food. Sản phẩm của Lasuco được tiêu thụ rộng rãi trong nước (có mặt tại hệ thống siêu thị như Big C, Winmart, Coopmart…) và xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế.

Lasuco tập trung phát triển sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện Lasuco có đội ngũ nhân sự hơn 1.000 người, trong đó khoảng 14,9% là kỹ sư các ngành nghề, 100% công nhân được đào tạo lành nghề, hơn 50% là thợ bậc cao.

Công ty có giá trị vốn hóa khoảng 860 tỷ đồng tính tại ngày 15/10.



