Trương Ngọc Ánh, Ngân 98, Quang Linh Vlogs bị bắt: Từ thiện không phải là cái phao cứu vãn tất cả

Cho đến hiện tại, dư luận vẫn đang bàn tán xôn xao khi cái tên Trương Ngọc Ánh - từng là biểu tượng nhan sắc, bản lĩnh trong giới nghệ sĩ, kinh doanh vướng vòng lao lý.

Căn biệt thự sang trọng bị khám xét, hình ảnh nữ diễn viên “Hương Ga” cũng không còn, cô xuất hiện với diện mạo nhợt nhạt, đứng trước cơ quan chức năng. Với nhiều người, thông tin này không chỉ gây sốc mà còn là sự sụp đổ với một hình tượng từng ngỡ hoàn hảo.

Không chỉ Trương Ngọc Ánh, nhiều người nổi tiếng đã bị bắt thời gian qua cho thấy một thực tế: Dù đã từng xây dựng hình ảnh đẹp đến đâu, thì sai phạm trước pháp luật vẫn không có “vùng cấm”.

Trương Ngọc Ánh bị bắt để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công An TP.HCM)

Trong giới nghệ sĩ, Trương Ngọc Ánh từng được xem là “hình mẫu” thành công toàn diện. Cô là diễn viên thực lực, doanh nhân có tầm, người mẹ đơn thân mạnh mẽ, và là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động thiện nguyện, truyền cảm hứng cho phụ nữ hiện đại. Năm 2021, Trương Ngọc Ánh từng nhận được nhiều sự ủng hộ khi không những đứng ra góp công sức hỗ trợ cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn mà còn thường xuyên vào bếp nấu nhiều món ngon để gửi đến cho các đội ngũ cán bộ nơi tuyến đầu chống dịch.

Ngay trước thời điểm bị bắt giam, Trương Ngọc Ánh vẫn đều đặn chia sẻ hình ảnh đi làm thiện nguyện trên mạng xã hội. Từ ngày 27/10, cô đã chia sẻ khoảnh khắc thực hiện khởi công xây dựng trường học, công trình phụ điểm trường tại Gia Lai.

Trương Ngọc Ánh còn trao tặng ngôi nhà nhân ái cho cặp vợ chồng trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Sáng 31/10, thời điểm ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn chia sẻ video đi làm từ thiện ở Gia Lai.

Nhưng chính vì vậy, sự “sụp đổ” của Trương Ngọc Ánh hiện tại càng khiến nhiều người bất ngờ.

Bởi hình ảnh từng được vun đắp bằng sự chỉn chu, bằng nỗ lực và thiện tâm, nay đối lập hoàn toàn với cáo buộc gian dối, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng - một con số không thể xem nhẹ. Người ta vẫn có thói quen tìm cách biện minh cho những thần tượng từng làm điều tốt: “Có thể chỉ là hiểu lầm thôi”, “Cũng từng giúp bao người khó khăn mà, thấy tiếc quá”, “Cô ấy là người sống tử tế, hẳn phải có lý do gì đó”,...

Nhưng công bằng mà nói, giữa việc tốt và cái sai vốn không liên quan đến nhau. Một người từng làm thiện nguyện, từng giúp đỡ người khác, không có nghĩa được phép vi phạm nguyên tắc đạo đức hay pháp luật. Lòng tốt trong quá khứ không thể là “tấm khiên chắn” cho những sai phạm ở hiện tại.

Trương Ngọc Ánh từng có nhiều hoạt động, dự án thiện nguyện thế nhưng đó không phải là "tấm khiiên chắn" cho những sai phạm của cô

Pháp luật, về bản chất, không đo lường bằng cảm tính. Nó không xét đến việc ai từng được yêu mến, ai từng làm từ thiện bao nhiêu, mà chỉ dựa trên chứng cứ, hành vi và hậu quả cụ thể. Việc Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trong hoạt động kinh doanh, dù chưa có kết luận cuối cùng, đã cho thấy một bài học rõ ràng danh tiếng không đồng nghĩa với đặc quyền. Trong xã hội hiện đại, người nổi tiếng càng có sức ảnh hưởng, thì trách nhiệm về hành vi của họ càng phải được soi chiếu nghiêm ngặt hơn.

Điều đáng nói là Trương Ngọc Ánh không chỉ đơn thuần là diễn viên, cô còn là doanh nhân, là người đại diện pháp luật cho công ty bất động sản.

Ở vai trò đó, mọi quyết định tài chính, mọi dòng tiền đều gắn liền với chữ trách nhiệm. Khi một doanh nhân sử dụng uy tín cá nhân để huy động vốn, thì niềm tin của nhà đầu tư chính là thứ tài sản vô hình nhưng quý giá nhất. Và khi niềm tin ấy bị phản bội, hậu quả không chỉ là thiệt hại vật chất, mà còn là sự tổn thương trong lòng công chúng, những người từng xem cô là đại diện cho hình ảnh phụ nữ bản lĩnh và thành đạt.

Trên bình diện rộng hơn, vụ việc của Trương Ngọc Ánh cũng đặt ra nhiều câu hỏi về xu hướng “nghệ sĩ làm doanh nhân”. Khi ánh hào quang và tài năng nghệ thuật được dùng làm vốn để bước vào thương trường, ranh giới giữa uy tín cá nhân và năng lực quản trị trở nên mong manh. Không ít nghệ sĩ từng nghĩ rằng “chỉ cần nổi tiếng là có thể làm kinh tế”, nhưng thực tế, kinh doanh đòi hỏi sự minh bạch, kiến thức tài chính và kỷ luật pháp lý, những điều mà danh tiếng không thể thay thế.

Từng giành nhiều giải thưởng, có nhiều đóng góp nhưng sai vẫn là sai, không gì có thể cứu được Trương Ngọc Ánh

Với công chúng, điều tiếc nuối lớn nhất có lẽ không phải là một ngôi sao vướng vòng lao lý, mà là việc chứng kiến sự sụp đổ của hình ảnh từng được coi là “đẹp toàn diện”. Trong nhiều năm, Trương Ngọc Ánh luôn được tôn vinh là nghệ sĩ chăm chỉ, sống tử tế, có trách nhiệm với cộng đồng. Nhưng chính điều đó khiến cú ngã của cô hôm nay càng nặng nề hơn. Bởi sự mất niềm tin - thứ khó phục hồi nhất trong lòng công chúng.

Không ai phủ nhận những việc tốt mà cô từng làm. Nhưng những điều ấy không thể cứu được một người khi hành vi bị xác định là vi phạm pháp luật.

Trước Trương Ngọc Ánh, không ít nhân vật từng khiến dư luận bối rối giữa hai thái cực: Một bên là tích cực hoạt động thiện nguyện và bên kia là hành vi vi phạm pháp luật. Quang Linh Vlogs từng được yêu mến vì hành trình giúp đỡ người dân châu Phi, hình ảnh giản dị và tấm lòng hướng thiện. Nhưng rồi anh cũng đối mặt với cáo buộc lừa dối khách hàng, sản xuất hàng giả.

Dù mỗi vụ việc có bản chất khác nhau, điểm chung là dư luận thường chậm chấp nhận sự thật, vì vẫn còn niềm tin rằng “người làm việc tốt thì không thể sai”.

Ngân 98 cũng là một trường hợp tương tự, dù theo hướng ồn ào và phức tạp hơn. Từng xuất hiện trong nhiều hoạt động quyên góp, tặng quà cho trẻ em ở mái ấm, ủng hộ đồng bào bão lũ,... nhưng khi sai phạm, Ngân 98 vẫn phải đối mặt với đầy đủ các quy trình, nguyên tắc đã được quy định. Hay như với Hoàng Hường, cô cũng từng livestream kêu gọi ủng hộ, tạo dựng hình ảnh “người của cộng đồng”.

Có một tâm lý quen thuộc rằng khi người nổi tiếng xây dựng hình ảnh thiện nguyện, khán giả càng có xu hướng bao dung khi họ vướng sai phạm.

Thế nhưng thực tế, việc làm từ thiện dù đáng trân trọng nhưng không thể là thước đo đạo đức trọn vẹn, càng không phải tấm lá chắn cho hành vi sai trái. Khi hình ảnh một người nổi tiếng sụp đổ, công chúng buộc phải nhìn nhận lại giá trị thật phía sau ánh hào quang. Sự nổi tiếng không phải là “lợi thế đạo đức”, và lòng tốt không được dùng để mặc cả với sai lầm.

Có thể Trương Ngọc Ánh hay Quang Linh Vlogs, Ngân 98, Hoàng Hường từng có ý tốt, nhưng khi bước qua ranh giới của niềm tin, mọi ánh sáng từng tỏa ra đều trở nên mờ nhạt. Suy cho cùng, đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là lời nhắc nhở cho tất cả.

Hình ảnh có thể mất chỉ trong một đêm, nếu nền tảng của nó không được xây dựng trên sự trung thực và minh bạch.

Không ai có thể “được cứu” chỉ bằng quá khứ của mình. Và với Trương Ngọc Ánh, Quang Linh Vlogs hay Ngân 98, Hoàng Hường đó là cái giá đắt nhưng công bằng cho một niềm tin đã bị đánh mất.