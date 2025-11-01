Trương Ngọc Ánh không đơn giản

Trước khi vướng vòng lao lý, Trương Ngọc Ánh (sinh năm 1976) là một nhân vật quen thuộc với công chúng. Cô bắt đầu với vai trò người mẫu, sau đó gây tiếng vang trong điện ảnh qua các tác phẩm như Áo lụa Hà Đông, Hương Ga,...

Ngoài nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh bắt đầu kinh doanh từ năm 2000 và được chú ý khi mở công ty nhiều lĩnh vực, từ in ấn, quảng cáo, nhà hàng, BĐS, thời trang, sản xuất phim,... đồng thời giữ vai trò lãnh đạo như Chủ tịch HĐQT, Giám đốc. Song tư duy kinh doanh của cô lại bất chấp, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật như cơ quan chức năng đã điều tra.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, cô từng có liên quan đến nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Trương Ngọc Ánh

Đầu tiên là Công ty TNHH Quảng cáo Ánh Việt, được Trương Ngọc Ánh thành lập từ năm 2000, có trụ sở tại 171/5C Trần Kế Xương P.07, phường Cầu Kiệu, TP.HCM. Sau này, người đẹp chuyển công ty quảng cáo này cho một người bạn điều hành, chỉ giữ lại cổ phần trong hãng phim Thần Đồng.

Tiếp theo là Công ty TNHH Nhà Hàng Vạn Năng, thành lập từ năm 2005, đăng ký trụ sở tại tầng B3/10C tòa nhà Vincom Center, 45A Lý Tự Trọng, Phường Sài Gòn, TP.HCM. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, không kinh doanh tại trụ sở).

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi Trương Ngọc Ánh bị bắt là Công ty CP BĐS Đất Rồng - doanh nghiệp đã đứng ra tố cáo nữ diễn viên về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an TP.HCM, công ty Đất Rồng được Trương Ngọc Ánh thành lập năm 2007, có địa chỉ tại 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM. Thời điểm thành lập, cô là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, Đất Rồng hiện đang có người đại diện theo pháp luật là ông Đào Minh Đức. Doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cảng biển).

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an TP.HCM)

Thứ 3 là Công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật Liên Quốc gia (TNA Entertainment). Doanh nghiệp này thành lập năm 2014, tại 204/11 Nguyễn Văn Hưởng, Phường An Khánh, TP.HCM. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Người đại diện theo pháp luật hiện tại là Nguyễn Bảo Ngọc.

Tháng 3/2024, Trương Ngọc Ánh bị gọi tên trong vụ việc đòi nợ trị giá 6,6 tỷ đồng do Công ty Universe Media Vietnam kiện Công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật Liên quốc gia. Cụ thể, năm 2020, Công ty Universe Media Vietnam tin tưởng vào uy tín của Trương Ngọc Ánh - lúc bấy giờ đang giữ vị trí giám đốc đại diện và cũng là thành viên góp vốn chiếm 60% vốn điều lệ của TNA Entertainment nên ký hợp đồng trị giá 22 tỷ đồng. Phía Công ty Universe Media Vietnam đã tạm ứng cho Entertainment 6,6 tỷ đồng nhưng sau đó dự án này bị huỷ. Sau hơn 3 năm phía Universe Media Vietnam vẫn chưa được hoàn trả lại số tiền trên cho nên đã khởi kiện.

Thời điểm tháng 5/2024, TNA Entertainment của Trương Ngọc Ánh bị kiện vì không thanh toán điều khoản hợp đồng liên quan đến hoạt động tổ chức Miss Earth 2023. Tổng số tiền mà TNA Entertainment bị yêu cầu phải trả ở thời điểm đó là hơn 360 triệu đồng.

Theo Trang thông tin điện tử của Cục Thuế, tình trạng hiện tại của cả 3 doanh nghiệp này đều là: Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Trương Ngọc Ánh cũng từng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SOHY. Công ty này thành lập vào năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Đây là doanh nghiệp đứng sau 2 nhà hàng nổi tiếng ở Centec Tower, ngay giữa trung tâm quận 3 (cũ). Hiện tại SOHY có người đại diện theo pháp luật là ông Lê Thành Nam.

Giữa tháng 2/2022, Trương Ngọc Ánh một lần nữa gây bất ngờ khi chính thức trở thành chủ tịch Nova Entertainment - công ty chính thức nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa Hậu Trái Đất Thế Giới (Miss Earth) và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam. Nhưng chỉ 7 tháng sau đó, vị trí này đã được thay thế bằng một cá nhân khác.

Với việc tham gia lãnh đạo nhiều công ty, Trương Ngọc Ánh cũng nhiều lần chia sẻ với truyền thông và lên sóng truyền hình nói về việc kinh doanh.

Theo Tri thức trẻ, quan điểm kinh doanh của Trương Ngọc Ánh là sau mỗi 3 - 5 năm, công việc kinh doanh cần sắp xếp và chuyển đổi. "Thực ra, có lẽ tôi là người nhạy bén với thị trường theo kiểu ‘mùa nào thức nấy’. Khi nhìn thấy cơ hội, tôi liền nắm bắt. Tất nhiên, không phải việc gì cũng thành công và không phải đầu tư nào cũng mang về lợi nhuận nhưng kinh doanh là thế, phải chấp nhận cuộc chơi, rút kinh nghiệm và chuẩn bị thật tốt để hạn chế rủi ro", cô chia sẻ.

Chính tư duy liều lĩnh này đã đẩy Trương Ngọc Ánh vào không ít ồn ào, kiện cáo và cuối cùng là vướng vòng lao lý.