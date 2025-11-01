Vụ Trương Ngọc Ánh bị bắt: Doanh nghiệp do nữ diễn viên từng làm Chủ tịch chỉ có 3 lao động nhưng “nhận” góp vốn 9,1 triệu USD từ nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP HCM) đã có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu, Đất Rồng được thành lập năm 2007, có vốn điều lệ 100 tỷ đồng do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Đến giữa năm 2020, chức vụ này được chuyển sang cho ông Đặng Minh Đức (SN 1984). Theo dữ liệu từ cơ quan thuế, oanh nghiệp hiện đặt trụ sở tại số 1, đường Đặng Văn Sâm, phường Đức Nhuận, TP HCM, với quy mô nhân sự chỉ 3 lao động.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP HCM).

Trong quá trình hoạt động, Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh từ công an cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (SN 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Trương Ngọc Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

Giữa năm 2024, Trương Ngọc Ánh liên tục vướng vào ồn ào nợ nần và bị các bên nhắc thẳng tên để thanh toán những khoản tiền.

Giữa năm 2024, Trương Ngọc Ánh gây xôn xao khi công khai đòi nợ đối tác trên trang cá nhân. Cụ thể, cô cho biết phía đối tác đã trễ hạn thanh toán với hợp đồng lên đến con số 24 tỷ đồng. Dù trước đó, nữ diễn viên đã chủ động cho đối phương nhiều cơ hội và tạo điều kiện giải quyết công nợ, tuy nhiên, cô vẫn chưa nhận được bất kì khoản thanh toán nào.

Theo Trương Ngọc Ánh chia sẻ, khoản nợ này cũng chính là lý do khiến cô vướng hiểu lầm và thị phi đối với một số bên khác.

Khoảng thời gian đó, Trương Ngọc Ánh liên tục vướng vào ồn ào nợ nần và bị các bên nhắc thẳng tên để thanh toán những khoản tiền. Đây cũng là lý do khiến tên tuổi Trương Ngọc Ánh bị ảnh hưởng không ít.

Trước khi vướng thị phi về chuyện tiền bạc, nữ diễn viên từng được biết đến là sao nữ sở hữu khối tài sản đáng gờm của Vbiz. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh cũng lấn sân sang mảng kinh doanh. Cô hiện đang sở hữu công ty cùng nhiều nhà hàng khác nhau.

Được biết, Trương Ngọc Ánh cùng con gái đang sinh sống tại một căn hộ cao cấp. Căn hộ này nằm ở khu vực trung tâm TP HCM với diện tích lên đến 300 m2 cùng nội thất tiện nghi và sang trọng. Tuy nhiên tới khoảng cuối năm 2023, Trương Ngọc Ánh đăng thông tin bán lại căn penthouse này vì không sử dụng. Ngoài căn penthouse xịn xò trên, cô còn đầu tư một căn hộ hạng sang khác ở trung tâm Quận 1.

Tú An