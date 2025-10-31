"Hội phú bà Việt Nam" tung ảnh tiệc tùng Halloween đỉnh nhất 2025

Mùa Halloween năm nay tiếp tục nhộn nhịp với những màn hóa trang vô tiền khoáng hậu! Mới gia nhập đường đua này là hội bạn chị đẹp - phú bà của Huyền Baby.

Mới đây, Huyền Baby đã xả suộc loạt ảnh đi chơi Halloween cùng các chị em gồm Huyền Baby, Diệp Lâm Anh, Trang Pháp, Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh.

Các "ma nữ" này quá xinh!

Tại đây, các chị đẹp không cần khói mờ, quan tài hay bí ngô mà chọn hóa thân thành ma nữ thượng lưu với bàn tiệc đỏ rực, rượu vang sóng sánh và view thành phố lấp lánh ánh đèn. Sự xinh đẹp, gợi cảm, quyền lực tạo nên không khí sang chảnh đến mức khiến Dracula cũng phải xin nhập hội.

Phía dưới chùm ảnh của Huyền Baby, nhiều người bày tỏ sự thích thú và ấn tượng, thừa nhận các chị đẹp có thể là dàn ma nữ đỉnh nhất Halloween năm nay khi mỗi người lại mang khí chất riêng, đặc biệt là sự chịu chơi, chịu hóa thân của Huyền Baby và Diệu Nhi.

Ngoài dàn phú bà này cũng được khen khi chọn vai diễn chân thật nhất của mình - những phú bà rất giàu, đẹp đến mức khiến người khác vừa ngưỡng mộ, vừa… rùng mình.

Phú bà Huyền Baby

Huyền Baby và Diệu Nhi

Huyền Baby (tên thật Đặng Ngọc Huyền) là một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội. Sau khi kết hôn với doanh nhân Quang Huy - người hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, cô gần như rút khỏi showbiz để tập trung cho cuộc sống hôn nhân.

Song sự im ắng trong nghệ thuật lại là bước chuyển giúp Huyền Baby định hình hình ảnh một phụ nữ thành đạt, giàu có. Khoảng vài năm gần đây, cô gây chú ý trở lại khi tham gia show Chị Đẹp và thường xuyên tham dự sự kiện. Mỗi lần xuất hiện, Huyền Baby gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, phong cách thời thượng và gu tận hưởng đậm chất “rich mom”.

Diệp Lâm Anh từng là người mẫu, ca sĩ, diễn viên và là một trong những gương mặt nổi bật của showbiz Việt đầu những năm 2010. Sau khi rời nhóm nhảy Big Toe và lấn sân nghệ thuật, cô gây chú ý nhờ ngoại hình khỏe khoắn, năng động và cá tính.

Dù không hoạt động giải trí thường xuyên, Diệp Lâm Anh vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều trong giới giàu có của showbiz Việt. Cô sở hữu xe sang, đồ hiệu, bất động sản đắt đỏ và gu thời trang thời thượng. Sau biến cố hôn nhân, Diệp Lâm Anh càng chứng minh bản thân - một người phụ nữ đẹp, độc lập và giàu có thực sự.

Từ trái qua: Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Diệu Nhi

Trang Pháp (tên thật Nguyễn Thùy Trang) là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc được xem là một trong những nữ nghệ sĩ trẻ tài năng của Vpop. Xuất thân từ gia đình rất gì và này nọ, được du học ở Pháp, cô gây ấn tượng với hình ảnh trí thức, hiện đại và đa năng - vừa sáng tác, hát, vừa làm nhạc cho nhiều chương trình lớn.

Bên cạnh sự nghiệp, Trang Pháp còn được biết đến với hình ảnh một phụ nữ giàu có và có gu, luôn xuất hiện chỉn chu. Cô sở hữu nhiều tài sản giá trị, gu thời trang sang trọng và mối quan hệ thân thiết với giới nghệ sĩ lẫn doanh nhân.

Diệu Nhi là nữ diễn viên, nghệ sĩ hài nổi bật, được yêu mến nhờ tính cách hài hước, duyên dáng và khả năng diễn xuất linh hoạt. Xuất thân không phải từ gia đình giàu có, Diệu Nhi gây ấn tượng bởi hành trình đi lên bằng nỗ lực cá nhân - từ sân khấu kịch nhỏ đến những vai diễn ở phim điện ảnh đắt khách. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô dần trở thành gương mặt đắt show, sở hữu khối tài sản đáng kể và phong cách sống ngày càng sang trọng, tinh tế.

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Vbiz hiện nay, được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Việt”. Xuất thân từ gia đình bình thường, cô gây dựng tên tuổi bằng thực lực qua hàng loạt vai diễn ấn tượng. Nhờ sự chăm chỉ và bản lĩnh, Lan Ngọc không chỉ trở thành gương mặt được săn đón của điện ảnh và truyền hình mà còn là một trong những nghệ sĩ có thu nhập cao bậc nhất showbiz Việt.

Khổng Tú Quỳnh từng là một trong những ca sĩ teen idol đình đám nhất thập niên 2000, gắn liền với biệt danh “cô bé dâu tây” và những bản hit như Lạnh, Người yêu bé nhỏ, Nhớ lắm. Sau giai đoạn đỉnh cao, cô chọn lui về tập trung cho cuộc sống cá nhân. Dù không còn hoạt động sôi nổi, Khổng Tú Quỳnh vẫn duy trì hình ảnh nghệ sĩ nhẹ nhàng, kín tiếng nhưng luôn được công chúng quan tâm.