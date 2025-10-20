Phú bà Sài thành mở cụm 8 sân Pick cho gia đình chơi: "Tôi dạy con dâu yêu thương là lan tỏa chứ không phải hy sinh"

Giữa Sài Gòn náo nhiệt, "phú bà" Mai Thủy gây chú ý khi xây cụm 8 sân pickleball hơn 2.000m² chỉ để gia đình được vui chơi mỗi ngày. Không áp lực kinh doanh, chị chọn thể thao làm cách giữ lửa hôn nhân và gieo cho con triết lý sống độc lập: "Mẹ không cho con cả mâm cỗ, mà cho con nguyên liệu để tự chế biến, sáng tạo ra sao tùy tay các con".

Khi chồng là người "truyền lửa" thể thao cho cả nhà

Ở tuổi ngoài 40, doanh nhân Mai Thủy vẫn trẻ trung, năng động và lan tỏa năng lượng tích cực. Mới đây, khi môn thể thao pickleball được yêu thích, cả gia đình chị - vợ chồng, con trai, con dâu cũng thành fan cứng ra sân không kể giờ giấc. Và vợ chồng chị đã biến niềm đam mê ấy thành một "tụ điểm" thể thao mới không chỉ cho gia đình, mà còn trở thành điểm hẹn của nhiều doanh nhân, nghệ sĩ và bạn bè yêu thể thao.

Ở tuổi trung niên lại đã lên chức bà nội nhưng doanh nhân Mai Thủy sở hữu vóc dáng đáng mơ ước. Chị cho biết trước đây mình chỉ thích đi bộ hoặc yoga, còn ông xã lại mê thể thao. Một hôm, anh rủ chị thử pickleball, ban đầu chị gật đầu chỉ vì chiều chồng nhưng rồi lại mê thật sự lúc nào không hay. "Pickleball vừa nhẹ nhàng, vừa vui, lại khiến cả nhà cùng tương tác", chị khẳng định.

Chị Mai Thủy cùng chồng

Từ những buổi cuối tuần ra sân chơi cùng hai con, cả nhà dần nhận ra niềm vui giản dị ấy quý giá thế nào. "Anh xã tôi bảo: Hay mình làm hẳn một khu sân riêng, để gia đình có không gian chơi, lại có chỗ cho bạn bè, cộng đồng cùng tham gia".

Thế là ý tưởng được triển khai nhanh chóng. Cụm 8 sân rộng hơn 2.000m² ra đời, không phải để kinh doanh, mà để tạo nên "sân chơi hạnh phúc" – nơi vợ chồng, con cái, bạn bè cùng gặp gỡ, rèn luyện và cười vang sau mỗi cú đánh bóng.

Chị Mai Thủy cho biết: "Giờ đây, hầu như ngày nào chúng tôi cũng ra sân. Tôi thích nhất là khoảnh khắc con cái reo hò, chồng hô 'nice shot!', cả nhà cười ầm lên. Có hôm các bạn nghệ sĩ, doanh nhân cũng ghé chơi, sân đông vui như ngày hội. Tôi nghĩ, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có nơi để cả nhà cùng vận động, cùng vui, cùng lớn lên".

Chị Mai Thủy cùng con trai và con dâu

Phụ nữ làm chủ không phải để hơn ai, mà để gieo cơ hội cho con cái

Khi cụm sân đi vào hoạt động, nhiều người tưởng chị Mai Thủy đang mở rộng hướng kinh doanh. Nhưng chị nhẹ nhàng bảo: "Tôi không đặt nặng lợi nhuận. Tôi muốn hai con - Khang và Mai Tây được trải nghiệm cách vận hành, giao tiếp, tổ chức. Tôi muốn chúng học cách chịu trách nhiệm, biết quan sát và sáng tạo. Tôi không cho con cả mâm cỗ, mà cho con nguyên liệu để tự chế biến".

Câu nói ấy không chỉ là triết lý nuôi dạy con, mà còn phản ánh cách chị nhìn đời. Với chị, phụ nữ thành công không phải là người kiếm thật nhiều tiền, mà là người biết tạo ra cơ hội để mọi người xung quanh cùng phát triển.

Sân thu hút cả những vận động viên chuyên nghiệp

"Làm chủ một dự án, một công việc, hay đơn giản là làm chủ cảm xúc đều cần trí tuệ và lòng bao dung. Tôi muốn con tôi hiểu rằng: Tự lập không có nghĩa là cô đơn, mà là biết đứng vững để chia sẻ và lan tỏa. Đó là giá trị bền vững nhất của người phụ nữ thời đại mới".

Trong thời đại mà con người dễ bị cuốn vào guồng quay của thành tích, Mai Thủy chọn cho mình nhịp sống chậm rãi, vừa làm việc, vừa tận hưởng, vừa dạy con cách sống có ý nghĩa. "Pickleball đối với tôi không chỉ là thể thao. Đó là nơi tôi luyện sự bình tĩnh, sự lắng nghe điều mà cả trong công việc lẫn hôn nhân đều cần".

Giữa nhịp sống hiện đại, khi ai cũng mải miết chạy theo sự thành công bên ngoài, doanh nhân Mai Thủy lại chọn hạnh phúc từ những giá trị gần gũi: một gia đình khỏe mạnh, một không gian vui vẻ và những đứa con trưởng thành cùng tinh thần tự lập.

"Tôi nghĩ, hạnh phúc của người phụ nữ không nằm ở những gì mình sở hữu, mà ở những gì mình tạo ra cho người thân. Tôi không cần sân đầy khách, chỉ cần sân đầy tiếng cười. Tôi cũng dạy con dâu tôi 'Tình yêu là lan tỏa, không phải hi sinh, ở gia đình mình con không cần hi sinh vì ai hết, phụ nữ lấy chồng là phải được hạnh phúc'" , chị Mai Thủy khép lại bằng nụ cười an nhiên.

Giữa những "sân chơi" của thời đại – nơi ai cũng muốn thắng, muốn hơn có lẽ triết lý của chị Mai Thủy lại là một lời nhắc nhẹ: Đôi khi, điều đẹp nhất không phải là điểm số trên bảng, mà là cảm giác bình yên khi ta được trải nghiệm cùng những người mình yêu thương.