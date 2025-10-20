Cơn sốt Mèo Hoang: Khi các mẹ trung niên ở Việt Nam quá hot!

Nếu từng bật cười khi xem một clip của nhóm tri kỷ trung niên Mèo Hoang, hẳn bạn cũng có vài pha giật mình thon thót vì tưởng đang nhìn thấy mẹ mình ở nhà, cô hàng xóm hay bất kỳ các cô dì chú bác trung niên đâu đó ngoài kia.

Với 4 nhân vật chính gồm Hồng Thơ thớ lợ (Con Cò Đây) - Dung “ró” rồi (Ngọc Thiệp) - Đỗ Lụa nám (Ngọc Kem) - Hùng dấm dớ (Mai Hương), nhóm trung niên fake này chiếm trọn spotlight trên MXH thời gian qua. Không phải nhờ nhan sắc hay chiêu trò mà nhờ “năng lượng” các mẹ Việt Nam vừa duyên và vừa thật, khiến ai xem cũng thấy thân thuộc.

Một trong các chia sẻ của "vũ trụ" các mẹ trung niên

Khi “Mẹ Việt Nam đúc một khuôn" và tạo được hiệu ứng chưa từng thấy

Mẹ - chủ đề nghe tưởng cũ mà chẳng bao giờ hết hot. “Vũ trụ” Mèo Hoang lại một lần nữa khiến dân mạng phát sốt khi dựng nên những bà mẹ có cá tính riêng không lẫn đi đâu được.

Mèo Hoang không chọn hình ảnh người mẹ tảo tần, hiền lành chịu thương chịu khó như mọi khi, mà bẻ lái sang kiểu mẹ trung niên “rất gì và này nọ”: Vừa cá tính, vừa hóm hỉnh, có khi hơi "cường điệu hoá" một tí nhưng duyên không ai bằng.

Những cô Dung, cô Thơ lúc thì vụng về, lúc lại dỗi hờn, lắm lời, nhưng xem mà thấy thương. Họ là đại diện cho nhóm “mẹ dám sống thật”: Nghĩ gì nói nấy, yêu ghét rõ ràng. Cái nét “thật như cơm nguội” ấy mới khiến khán giả trẻ thấy gần gũi. Nhìn cách các cô phối đồ “có thương hiệu riêng”, buông câu cằn nhằn kiểu “nửa thương nửa bực”, hay ánh mắt lườm yêu quen thuộc… ai mà chẳng giật mình tưởng camera đang quay ngay trong nhà mình!

Kiểu chụp ảnh cộp mác các mẹ qua sự thể hiện của Mèo Hoang

Đây cũng là lý do mà khán giả trẻ lại là người yêu thích và lan tỏa mạnh mẽ nhất về Mèo Hoang. Phía dưới các clip, bài đăng của nhóm không bao giờ thiếu những bình luận từ cư dân mạng cảm thán vì quá giống bố mẹ mình:

“Trời ơi, y chang bố mẹ tui luôn!”, “Mẹ Việt Nam đúc một khuôn hả?”, “Xung phong lập hội những người tin Hồng Thơ thớ lợ - Dung “ró” rồi - Hùng dấm dớ - Đỗ Lụa nám có thật”, “Nghe chị Đỗ Lụa tư vấn khách một hồi tôi thật sự tin là liệu trình trị nám của chị có hiệu quả”, “Xem nhiều mà thương những ai tên Dung luôn”, “Thấy bà Dung nhìn chồng mình bên người khác, tôi đã đau lòng như đọc truyện ngược luyến”,...

Ngay cả chú Hùng dấm dớ - người đàn ông duy nhất trong nhóm cũng chỉ tập trung vào những người phụ nữ của mình là cô Dung “ró” rồi, cô Hồng Thơ và cô Đỗ Lụa. Dù có lúc lơ đãng, vô tâm nhưng vẫn luôn tôn vợ lên mây, lo cho con hết mực. Dù thiếu dứt khoát trong một số tình huống nhưng luôn chụp ảnh cho vợ và nhóm tri kỷ có tâm nhất.

Chú Hùng tập trung chụp ảnh cho những người phụ nữ đặc biệt của đời mình trong chuyến đi Đà Lạt

Mèo Hoang đem đến góc nhìn rất "đời": Các dì, các mẹ Việt Nam là SỐ 1

Nếu nhiều series khác chỉ xoay quanh một nhân vật chính thì Mèo Hoang lại đúng nghĩa là một “vũ trụ” nhân vật nơi ai cũng có fan riêng, ai cũng là “nhân vật chính trong lòng khán giả”. Mỗi người trong nhóm đều có độ nhận diện rõ ràng đến mức chỉ cần nghe tên thôi là đã biết ngay mặt mũi, giọng điệu, thậm chí đoán được câu thoại sắp tới.

Cô Hồng Thơ thì thảo mai “chính hiệu”, miệng cười tay khua, vừa nói lời xin lỗi vừa lườm bạn bằng ánh mắt “không thể thân hơn được nữa”. Cô Dung lại hiền lành, ấm ớ, kiểu người vợ nói chẳng lại ai – bị bắt nạt chỉ biết cười trừ khiến người xem vừa thương vừa bực. Đỗ Lụa thì là “nhân vật phụ mà chẳng phụ chút nào” – không vướng bùng binh tình cảm nhưng lại đúng kiểu “chiếc loa phường” của nhóm, tung hứng đúng lúc khiến khán giả cười ngả nghiêng. Còn chú Hùng dấm dớ, ông chồng có chút đãng trí, hay dỗi nhưng cuối cùng vẫn là người lo toan nhất nhà - một nét rất “đời thường” mà ai cũng thấy bóng bố mình đâu đó.

Điều hay là, đằng sau những màn hóa thân tưởng chừng chỉ để gây cười, Mèo Hoang lại khiến người xem giật mình nhận ra: À thì ra bố mẹ mình cũng “trend” phết đấy chứ! Các dì, các mẹ ở nhà không chỉ biết chăm con, lo bếp núc họ còn có gu ăn mặc riêng, có niềm vui riêng, và biết “đu trend” theo cách chẳng giống ai mà lại duyên vô cùng.

Minh chứng rõ nhất là chuyến du lịch Đà Lạt gần đây: Khi Mèo Hoang chụp hình chung với hội “mẹ trung niên real”, dân mạng phải bật cười thốt lên: “Thề luôn, không biết ai là Mèo Hoang, ai là mẹ thật nữa!

Mèo Hoang hòa tan vào các cô, các mẹ

Một “đặc sản” không thể không nhắc tới khi nói về phong cách của các mẹ Mèo Hoang là cách lên mạng đầy… bản năng. Ảnh chụp thì bất chấp mọi góc camera từ ngược sáng, cận mặt cho tới nghiêng 45 độ; đã đăng là đăng nguyên cả album chục tấm, không bỏ sót tấm nào. Status thì khỏi nói: Lúc có dấu, lúc không, sai chính tả loạn xạ, icon hoa lá, trái tim, phấp phới bay tứ tung đọc vừa buồn cười vừa thấy thương. Cứ lướt qua vài bài của Con Cò Đây, Ngọc Thiệp, Mai Hương hay Ngọc Kem là biết ngay “đặc sản” phong cách mẹ trung niên thứ thiệt.

Được đà, cộng đồng mạng cũng chẳng đứng ngoài cuộc. Ai nấy đều nhiệt tình nhập vai, viết comment y như các mẹ thật: Lúc thì bênh cô Dung ấm ớ, khi lại mắng yêu cô Hồng Thơ chú Hùng dấm dớ, hoặc hào hứng “chốt đơn trị nám” với cô Đỗ Lụa. Mà lạ lắm, càng “bắt chước” lại càng giống thật, đến mức đọc bình luận cũng tưởng đang ở trong group “các mẹ phố mình” chứ không phải Fanpage triệu view.

Nó sai chính tả mà nó nhiều icon hoa lá

Thật ra, sức hút của các mẹ trung niên - dù trên mạng hay ngoài đời chưa bao giờ nằm ở sự hoàn hảo. Cái khiến người ta mê mới chính là sự mộc mạc, thô ráp mà chân thật đến đáng yêu. Bởi vậy mà khi xem những content như Mèo Hoang, ai cũng thấy thấp thoáng đâu đó hình bóng mẹ mình.

Là những bà mẹ hay càm ràm, nói nhiều, mắng con suốt ngày nhưng thương con thì không ai bằng. Là kiểu người đôi khi làm điệu hơi quá tay, mix đồ hoa lá loè loẹt một chút, nhưng nhìn lại lại thấy… dễ thương không chịu được. Cuối cùng, điều khiến khán giả nhớ mãi không phải là kịch bản hay góc quay chỉnh chu, mà là cái cảm giác thân quen, ấm áp, rất “đời” mà các mẹ mang lại thứ khiến ta bật cười rồi lại thấy thương, thấy nhớ.

Các dì, các mẹ Việt Nam là số 1

Ảnh: FBNV