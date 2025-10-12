Lật hậu trường “vũ trụ Hồng Thơ - Hùng - Dung”: Tất cả bị bị "dắt" như thế nào?

“Hồng Thơ cướp chồng bà Dung”, “Ông Hùng mập mờ, ai yêu cũng được”, “Giả tri kỷ để cắm sừng bạn thân”… - chuỗi drama tưởng chừng chỉ có trong phim giờ đang khiến TikTok dậy sóng.

Một tiểu phẩm, ba nhân vật, hàng trăm nghìn bình luận và 1001 kịch bản “giải cứu” bà Dung được cư dân mạng vẽ ra trong vài tuần trở lại đây. Người đòi bà Dung phải vùng lên đánh ghen, người lại nghi ngờ ông Hùng chỉ đang giả vờ ngây thơ, còn Hồng Thơ thì chắc chắn là có âm mưu gì đó....

Ai mới là người thứ 3? Nhìn là biết!

Một số tiểu phẩm của bộ ba bùng binh tình yêu - tình tri kỷ - tình bạn thân hot nhất TikTok lúc này.

Từ mạng xã hội đến đời thường, ai cũng bàn tán rôm rả như thể đang theo dõi một câu chuyện có thật, đủ thấy sức hút không đùa được từ “vũ trụ drama” này. Nhưng thực ra, tất cả chỉ là tiểu phẩm do nhóm bạn tự sản xuất, với:

- Con Cò Đây (Quân Trương) trong vai Hồng Thơ - có 1,1 triệu follower trên TikTok - Mai Hương trong vai ông Đỗ Hùng - có 937 nghìn follower trên TikTok - Ngọc Thiệp trong vai bà Dung - có 276 nghìn follower trên TikTok.

Diễn xuất "nhập vai như thật", cộng với bối cảnh chỉn chu và kịch bản đậm màu giải trí, nhóm đã biến những câu chuyện quen thuộc thành “phim bộ TikTok” mà ai cũng muốn xem tiếp từng tập. Có người đùa: "Coi 180 phút liên tục mà chưa muốn thoát!". Vậy, làm thế nào mà họ lại tìm thấy nhau, vì sao lại chọn hướng đi đầy drama mà không hề phản cảm? Và liệu "vũ trụ Hồng Thơ - Hùng - Dung" có mở rộng trong tương lai?

Tất cả sẽ được bật mí trong cuộc trò chuyện dưới đây!

Con Cò Đây (Quân Trương) trong vai Hồng Thơ, TikToker Mai Hương trong vai ông Đỗ Hùng và Ngọc Thiệp trong vai bà Dung. (từ phải qua trái)

Chào Hồng Thơ thớ lợ - Hùng dấm dớ - Dung ấm ớ, cơ duyên nào cả 3 gặp nhau và quyết định làm vũ trụ drama này vậy?

Chào đại gia đình mình nhá!

Tụi mình quen nhau từ trước rồi, rất lâu, chơi với nhau như bạn bè, lại cùng làm trong ngành sáng tạo nội dung nên thân thiết hơn. Hôm đó, trong một sự kiện, nhằm mục đích mang tới tiếng cười, điều vui vẻ, tích cực cho mọi người nên tụi mình cùng quyết định cosplay các mẹ. May mắn thế nào được khán giả đón nhận, thế rồi chúng mình quyết định phát triển thành một series hoàn chỉnh về nội dung.

Và thế là Hồng Thơ thớ lợ - Hùng dấm dớ - Dung ấm ớ và cả Đỗ Lụa trị nám nữa ra đời.

Quá trình xây dựng kịch bản, phân vai diễn ra như thế nào? Có tính toán //drama nào ở đây không?

Ý tưởng về nhân vật và drama đều được cả nhóm cùng nhau đóng góp và phát triển. Ai cũng có phần đó (cười). Điều này không chỉ giúp kịch bản trở nên dày dặn, phong phú hơn, mà còn tạo sự gắn kết tự nhiên giữa các nhân vật. Mỗi thành viên đều mang đến góc nhìn riêng, rồi cùng nhau bàn bạc, tranh luận và thống nhất để xây dựng nên một câu chuyện chung - vừa vui nhộn, vừa hấp dẫn, đậm chất chúng mình nhất.

Còn chuyện tính toán tạo drama thì chúng tôi đều không đặt nặng. Thực ra drama mà mọi người nhìn thấy cũng đang chính là tiếng cười trong tiểu phẩm của tụi mình. Nghĩa là tụi mình làm vẫn dựa trên tinh thần vui là chính, sáng tạo và để thử thách bản thân.

Tụi mình cũng xem đây như một cơ hội để cùng nhau tạo nên điều gì đó mới mẻ, thú vị và nhiều tiếng cười hơn trong quá trình làm việc nhóm.

Cùng lên ý tưởng kịch bản, phân vai đó nhưng có ai phải… giật mình khi nhìn thấy mình trên tiểu phẩm không?

Nói thật là cũng có đôi lúc bất ngờ đó vì hình ảnh trong clip khác hẳn so với bọn mình ngoài đời, về cả tính cách lẫn tạo hình. Nhưng như thế mới đúng chứ, mất mấy tiếng đồng hồ để hóa thân cơ mà.

Người thân có nhận ra các bạn không?

Với Con Cò Đây thì chắc là quen rồi… Còn mấy thành viên khác thì ban đầu cũng hơi lạ lẫm một chút, nhưng rồi ai cũng quen cả thôi (cười). Điều quan trọng là mọi người xung quanh, từ bố mẹ đến bạn bè, người yêu đều ủng hộ, thấy hài hước và mang tính giải trí.

Thậm chí, có người còn hồi hộp chờ xem “tụi nhỏ” sẽ hóa thân như thế nào, mong ngóng từng diễn biến tiếp theo như xem một series dài tập vậy!

Các bạn “nhập vai quá thật”, netizen thậm chí nảy ra 1001 thuyết âm mưu. Điều này tác động như thế nào đến các bạn?

Thật ra, việc người xem tin câu chuyện có thật lại là điều thú vị nhất của series này đấy chứ. Bọn mình đóng góp khoảng một nửa thôi, phần còn lại là nhờ... cộng đồng mạng nhập vai cùng (cười). Chính sự tương tác, phản ứng và bàn luận rôm rả của khán giả đã khiến câu chuyện trở nên sống động và cuốn hút hơn nhiều.

Còn những “thuyết âm mưu” thì đúng là có ảnh hưởng, nhưng theo hướng tích cực. Bọn mình lắng nghe phản hồi từ khán giả để điều chỉnh nội dung cho hợp lý hơn, nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên màu sắc riêng và tinh thần ban đầu của từng nhân vật.

Vậy đâu là “khoản đầu tư khủng” nhất cho series lần này?

Không tính đến yếu tố kịch bản hay diễn xuất, thì tụi mình nghĩ khoản đầu tư “khủng” nhất chính là phần bối cảnh. Dù chỉ là tiểu phẩm, nhưng bọn mình đã không ngần ngại di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau như ngoại thành TP.HCM, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Lạt… để mang đến những khung hình chân thật và sinh động nhất.

Nhiều người hỏi sao không quay ở nhà cho tiện, nhưng tụi mình muốn khán giả có được trải nghiệm thị giác mới mẻ hơn, mỗi tập một màu sắc, một không gian riêng biệt.

Dù khá tốn kém và cũng không ít lần "đuối sức", nhưng khi nhìn lại thành quả, cả nhóm đều thấy hoàn toàn xứng đáng.

Các bạn có kế hoạch mở rộng “vũ trụ” thêm các nhân vật cameo hay tuyến truyện mới không?

Hiện tại thì tụi mình chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng luôn để ngỏ khả năng mở rộng. Biết đâu trong tương lai gần, với sự sáng tạo từ cộng đồng mạng và khán giả, sẽ xuất hiện những “nhân tố mới” làm cho câu chuyện thêm phần bất ngờ và hấp dẫn.

Nói vui thì “vũ trụ” này vẫn còn rất nhiều đất để phát triển. Vậy nên... cũng đáng để mong chờ đúng không?

Hỏi thật, lần này được đón nhận nồng nhiệt như vậy, với các bạn đó là động lực hay áp lực?

Thật lòng thì tụi mình không thấy áp lực, mà chỉ thấy vui và biết ơn. Chính nhờ tình cảm và sự ủng hộ của khán giả mà tụi mình có thêm động lực để tiếp tục làm ra những nội dung tích cực, mang lại tiếng cười và năng lượng tốt cho mọi người.

Tất nhiên, tụi mình cũng luôn cân nhắc kỹ ranh giới giữa “vui vẻ” và “phản cảm”, để đảm bảo mỗi tập vừa mang tính giải trí, vừa có ý nghĩa. Ngoài tiếng cười, tụi mình luôn cố gắng gửi gắm một thông điệp nhỏ để khán giả sau khi xem xong có thể cảm nhận được điều gì đó nhẹ nhàng, đáng suy ngẫm.

Sự nổi tiếng thể hiện rõ nhất như thế nào? Follower tăng, quảng cáo nhiều hơn, hay ra đường được gọi bằng tên nhân vật?

Điều tụi mình quý nhất là tình cảm của khán giả. Khi ra đường được mọi người nhận ra, gọi tên nhân vật hoặc xin chụp hình chung, đó là những khoảnh khắc rất đặc biệt và đáng nhớ.

Còn chuyện follower tăng hay có nhiều hợp đồng quảng cáo hơn thì đúng là có, nhưng đó không phải là mục tiêu chính của nhóm. Với tụi mình, niềm vui lớn nhất vẫn là khi sản phẩm được đón nhận, và khán giả thực sự cảm thấy vui vẻ khi xem.

Cuối cùng, nếu có một thông điệp muốn gửi đến khán giả từ “vũ trụ Hồng Thơ - Hùng - Dung”, đó sẽ là gì?

Thông điệp tụi mình muốn gửi gắm là: Trong cuộc sống, có những điều “nhìn vậy mà không phải vậy”. Vì thế, hãy thử nhìn mọi chuyện đa chiều hơn, đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu họ.

Và cuối cùng, ai cũng cần có những người bạn, những người đồng hành, vì chính họ là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua thử thách, biến cố và giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời.

Cảm ơn Hồng Thơ thớ lợ - Hùng dấm dớ - Dung ấm ớ!