Cục trưởng Lê Quang Tự Do: Nhiều người nổi tiếng, TikToker không để ý pháp luật, nguy cơ bị truy tố hình sự nếu sai phạm

Lễ trao giải TikTok Awards Việt Nam 2025 diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo” (New Era, New Icons), thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng cùng sự góp mặt của hàng trăm nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ và người nổi tiếng.

Đáng chú ý, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng tham dự sự kiện và có những chia sẻ đáng chú ý về hoạt động sáng tạo nội dung trên các nền tảng số trong bối cảnh hiện nay.

Chia sẻ của ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

Làm nội dung đẹp cũng kiếm được doanh thu lẫn danh tiếng

Theo đó, ông Lê Quang Tự Do cho biết mỗi năm các nhà sáng tạo nội dung đều tạo ra nhiều trào lưu và năm 2025 là năm mà các phong trào được phát triển mạnh mẽ nhất.

“Hiện nay cả đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình. Do đó cần có những biểu tượng mới, trong đó đề cao tính đạo đức, văn minh trong các thần tượng, content creator và nội dung trên MXH”, ông Lê Quang Tự Do nói về thông điệp của lễ trao giải.

Cục trưởng chia sẻ, từ năm 2024, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã phối hợp chặt chẽ với TikTok để triển khai các chiến dịch truyền thông. Nổi bật trong đó là chiến dịch truyền thông A50 và A80, trong 2 dịp đại lễ lớn của đất nước.

“Chúng tôi tập hợp các bạn KOL, các trang tin lớn trên TikTok đẩy các trend hưởng ứng tinh thần yêu nước, đăng tải các hình ảnh đẹp, những tấm gương vì cộng đồng. Điều này nhận được sự quan tâm rất lớn. Từ đó, mang đến thông điệp rằng: Làm nội dung tốt, làm nội dung có văn hóa, yêu nước thì cũng có rất nhiều view và vẫn kiếm được doanh thu cũng như có danh tiếng”, Cục trưởng nói.

Ông cũng cho rằng điều này hoàn toàn trái ngược với những tư duy làm nội dung trước đây: “Mọi người thường nghĩ chỉ có nội nhảm nhí thì mới kiếm được view, được tiền. Thì bây giờ suy nghĩ này đã thay đổi, theo chiều hướng rất tích cực. Trong thời gian tới, Cục và TikTok hay các nền tảng khác sẽ tiếp tục đẩy mạnh định hướng này”.

Ông Lê Quang Tự Do cũng cho biết, sự phát triển quá nhanh của lĩnh vực internet đã kéo theo những hệ lụy nhất định, đặc biệt là việc một bộ phận nhà sáng tạo nội dung - nhất là những người tham gia ẩn danh thiếu ý thức trách nhiệm với hành vi của mình. Chính điều này đã dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí ngay cả người nổi tiếng cũng có thể mắc sai lầm trong cách ứng xử trên không gian mạng.

“Bên cạnh chấn chỉnh, xử lý, thậm chí xử phạt hình sự với một số người nổi tiếng thì Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng như các đơn vị chức năng của Bộ Công an tập trung hơn vào việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người nổi tiếng.

Trong tương lai gần, dự kiến là cuối năm, Cục sẽ triển khai các lớp tập huấn cho các KOL, các nhà sáng tạo nội dung số về các quy định pháp luật cũng như cách ứng xử ở trên không gian mạng sao cho thật văn minh, phù hợp với chuẩn mực đạo đức hiện nay”, ông nói.

"Nhiều người nổi tiếng, sáng tạo nội dung không để ý pháp luật, thậm chí có thể bị xử lý hình"

Thời gian gần đây, không ít những trường hợp KOL, người nổi tiếng vướng vòng lao lý liên quan đến kinh doanh, bán hàng thông qua các nền tảng số. Đứng trước thực trạng này, ông Lê Quang Tự Do cũng đã nhận thấy vấn đề và đưa ra nhiều nhận định.

“Trước đây, khi các KOL, KOC làm về nội dung thì sự vi phạm pháp luật khá ít, chủ yếu chỉ đến từ việc chạy theo các nội dung giật gân, câu khách. Việc này cũng đã được Cục chấn chỉnh, làm mạnh và đã lập lại trật tự.

Tuy nhiên những năm gần đây có một xu thế dịch chuyển, với sự danh tiếng của mình, các KOL, KOC chuyển qua quảng cáo, bán hàng. Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới và có rất nhiều quy định pháp luật, ràng buộc và dễ dẫn đến vòng lao lý vì việc bán hàng, đặc biệt là những mặt hàng liên quan đến sức khỏe, đời sống, đi kèm với những chế tài rất nặng”, ông Lê Quang Tự Do nói.

Ông cũng cho biết thêm: “Có nhiều người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung thường không để ý đến pháp luật hoặc chỉ đơn thuần nghĩ rằng mức phạt dừng lại ở xử phạt hành chính như trước đây. Tuy nhiên với việc quảng cáo, bán hàng, mức hình phạt tăng lên rất lớn, thậm chí có thể bị xử lý hình sự tùy theo sai phạm.

Cục trưởng chia sẻ: “Chúng tôi cũng đã nhận ra điều đó và đang triển khai các chương trình hội nghị để tập huấn, huấn luyện hay cấp chứng chỉ để cung cấp những nội dung về quy định pháp luật”.

Ngoài ra, ông Lê Quang Tự Do cũng cho hay Chính phủ, Nhà nước đã xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng như ban hành Nghị định 147 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng hay Luật quảng cáo, sửa đổi, bổ sung rất nhiều quy định. Trước đây, không ít người quảng cáo nhưng cũng không biết mình đang quảng cáo thì hiện tại, dựa vào hành lang pháp lý, mọi người sẽ tuân thủ và làm việc thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử bày tỏ sẽ có khen thưởng, xử phạt với các nhà sáng tạo, người nổi tiếng.

“Sẽ có nhiều giải thưởng tôn vinh những người sáng tạo nội dung có đóng góp cho cộng đồng. Những người làm tốt, được khen thưởng, tạo điều kiện, tham gia những buổi tập huấn để kết nối với Nhà nước, các Bộ, ngành, cơ quan chức năng dễ dàng hơn để biết được những thông tin, quy định cập nhật.

Bên cạnh đó, có khen thưởng thì cũng có xử phạt. Đối với những người vẫn bất chấp làm sai, gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến cộng đồng thì bắt buộc phải xử lý”, ông cho biết.

Đến hiện tại, phía Cục đã là đầu mối chủ trì, kết nối với 3 nền tảng MXH lớn là Facebook, YouTube và TikTok để triển khai tổ rà quét những thông tin vi phạm. Tổ sẽ trực 24/7, thực hiện việc chặn, gỡ những nội dung không phù hợp.

Ông Lê Quang Tự Do chia sẻ, việc chặn, gỡ đã tiến lên một nấc mới là gỡ những trang, kênh trên các nền tảng chứ không chỉ gỡ nội dung hay clip như trước đây. Ngoài ra, cũng sẽ gỡ những nội dung, ứng dụng vi phạm trong các kho như Google Play Store hay App Store để đồng bộ.

Theo Cục trưởng, đây là những bước tiến mới trong năm nay. Và hiện các nền tảng sau một thời gian dài cũng đã rất hợp tác với Cục, Bộ ngành Đó là những bước tiến trong năm nay. Đặc biệt, các nền tảng sau một thời gian dài đã có sự hợp tác chặt chẽ hơn với Cục, Bộ ngành. Không chỉ hợp tác trong việc chặn, gỡ nội dung vì phạm mà còn góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật hay tôn vinh những người làm nội dung tích cực.