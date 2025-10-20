Hết tháng 8 âm 2 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, tiền bạc rủng rỉnh, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là một trong những con giáp vẹn toàn khi vừa thông minh, nhanh nhẹn lại có sự đảm đang và sắc sảo bẩm sinh. Dù làm gì, tuổi Ngọ cũng luôn hết mình và nhiệt tình, không tính toán thiệt hơn nên thường gặt hái kết quả xuất sắc, thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Tháng 8 âm, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ ở mức ổn định, tuy nhiên để nói đến những cơ hội thuận lợi trong công việc thì phải đợi đến tháng 9 âm. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, tuổi Ngọ sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao nhất của họ trong năm Ất Tỵ. Được tam hợp soi rọi, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, đặc biệt là trong công việc và chuyện tình cảm. Thu nhập ngày càng được cải thiện, tài sản của con giáp tuổi Ngọ sẽ không ngừng tăng lên, việc mua nhà, sắm xe có thể nằm trong tầm tay. Người độc thân có thể sẽ gặp được ý trung nhân và tính chuyện trăm năm.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá rất cao về mặt tư duy. Với trí thông minh đỉnh cao, sự sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán, con giáp này rất dễ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Tuổi Dậu còn đặc biệt giỏi trong việc đầu tư và quản lý tài chính nên cuộc sống của họ và gia đình luôn đủ đầy, dư dả, thậm chí là giàu có.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Tháng 8 âm là một trong những giai đoạn thách thức nhất của tuổi Dậu. Nếu không cẩn thận, con giáp này có thể bị cuốn vào những phi vụ đầu tư rủi ro, gây thất thoát tài chính. Ngoài ra, tuổi Dậu có thể bị bạn xấu lợi dụng, dẫn đến những phiền phức không đâu. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày nữa, khi tháng 8 âm kết thúc thì họ sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm. Tháng 9 âm gõ cửa mang tới cho con giáp này những mối quan hệ chất lượng, nâng cao cơ hội kiếm tiền. Càng về cuối năm con giáp tuổi Dậu lại càng giàu có, sở hữu cuộc sống khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là một trong những con giáp đi chậm nhưng mà chắc. Họ trầm lặng nhưng luôn biết cách xây dựng những mối quan hệ bền vững và đáng tin cậy. Không thích dùng những lời lẽ đao to búa lớn, nhưng tuổi Sửu lại có lối tư duy rất sâu sắc. Con giáp này cũng rất tài năng, và càng về trung vận càng có cuộc sống sung túc, đủ đầy, thậm chí thịnh vượng.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Nếu như tháng 9 âm là khoảng thời gian đáng mong chờ với tuổi Ngọ và tuổi Dậu thì tuổi Sửu lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, tuổi Sửu cần tránh xa chuyện thị phi kẻo ảnh hưởng tài lộc. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần đề phòng bạn xấu để tránh bị thiệt thòi.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.