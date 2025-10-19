Cô gái bị người lạ tấn công, nhổ nước bọt ở hồ Gươm, còn bị nói: "Vì xinh nên mới bị thế"

Hồ Gươm vốn là một địa điểm quen thuộc. Vì vậy mới đây sự việc 2 cô gái bị thanh niên lạ mặt tấn công và nhổ nước bọt vào người khi đi chơi ở hồ Gươm đã nhận về nhiều sự chú ý. Nhân vật chính trong sự việc cũng là người đăng clip là Yuna Vũ (Vũ Kiều Anh, 27 tuổi) - mỹ nhân từng tham gia Đảo Thiên Đường.

Yuna Vũ

Theo đó vào tối 10/10, Yuna Vũ và một người bạn nữa đi dạo ở hồ Gươm và ngồi nghỉ ở ghế thì có một nam thanh niên bán phụ kiện, kẹp tóc đến sờ vào người bạn cô, có thể mô tả là sàm sỡ. Vì người bạn khá hiền không dám phản kháng lại nên Yuna Vũ đã lên tiếng thay: “Bạn ơi! Bạn đừng có sờ vào người bạn mình”. Ngay lập tức nam thanh niên nổi cáu, nói rằng Yuna đang cản trở kinh doanh.

Sau khi được mọi người xung quanh ngăn cản thanh niên kia, Yuna Vũ cùng bạn di chuyển đi chỗ khác. Tuy nhiên nam thanh niên đi theo và tiếp tục gây hấn, khi bị mọi người ngăn cản lần 2, không động tay động chân với Yuna Vũ và bạn cô được thì lại chuyển sang nhổ nước bọt vào người 2 cô gái.

Trong clip được Yuna Vũ ghi lại, nam thanh niên còn dùng nhiều từ ngữ khiếm nhã để xúc phạm 2 cô gái đồng thời lao vào tấn công. Sự việc khiến người bạn của Yuna Vũ hoảng loạn và khóc nức nở nên cô phải liên tục động viên: “Đừng khóc, đừng khóc”.

“Bạn mình khóc quá trời luôn và hoảng loạn. Bạn chưa bao giờ gặp trường hợp như thế” - Yuna Vũ nói. Bản thân cô cũng phải hô lớn “Mọi người ơi!” để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Khoảnh khắc đối tượng đang sấn vào Yuna Vũ và người bạn đi cùng nhưng mọi người xung quanh đẩy đi

Khi xảy ra sự việc, Yuna đã gọi điện trình báo với cơ quan chức năng và nhận được phản hồi rằng đối tượng này có vấn đề về đầu óc, hay di chuyển xung quanh khu vực hồ Gươm. Vì vậy cô nàng mong rằng những đối tượng này sớm được xử lý.

Phía dưới chia sẻ của Yuna Vũ, cư dân mạng để lại nhiều ý kiến lo lắng. Đặc biệt, không ít bình luận xác nhận bản thân cũng bị đối tượng này tiếp cận và gây rối. Một số bình luận từ mọi người:

“Ui! Đúng ông này hôm qua gây sự với mình”, “Lần trước mình đi hồ gươm cũng gặp ông này bám theo nói chuyện nhưng may không bị làm gì”, “Bữa đi hồ Gươm cũng gặp người này và cũng bị trêu nhưng mình né được. Lúc đó đã cảm thấy không được bình thường rồi”, “Đợt đó mình đi chung với cả nhóm. Lúc đầu người này mời mua hàng bình thường thì mình từ chối rồi mà vẫn bị bám theo. Anh chị đang đi cùng nhóm thấy không ổn thì mới kéo mình sang 1 bên, người này biết không làm gì được nên mới chịu đi chỗ khác”, “Tui cũng bị nhổ nước bọt vào người vì không mua đồ của thanh niên này”,...

Liên hệ với Yuna Vũ, cô chia sẻ với chúng tôi rằng sự việc khiến cả 2 cô gái đều rất hoảng sợ vì “người đó không chỉ đuổi theo mà còn có hành vi vung tay, định đánh, và nhổ nước bọt vào người mình cũng như bạn mình”.

Với những bình luận khó nghe như “làm content”, “vì xinh nên mới gặp chuyện như thế”,... Yuna thừa nhận khi đăng lên mạng cũng đã xác định sẽ nhận nhiều ý kiến khác nhau, cả tích cực lẫn tiêu cực:

“Nhưng bình luận kiểu như ‘Vì xinh nên mới gặp chuyện như thế’ thì thật lòng mình nghĩ không đúng. Bởi vì rất nhiều người khác cũng từng bị gây sự, đặc biệt là các bạn nữ. Nên có thể người đó có chủ đích chọn người yếu thế, những bạn gái nhỏ con, hiền lành vì biết họ sẽ không phản kháng lại được.

Tuy nhiên, mình cũng thấy hơi bất công, vì đi chơi là một việc hoàn toàn bình thường và chúng mình - những người bị hại - không làm gì sai cả.

Nói chung mình không trách bình luận luận của ai cả, vì mỗi người có góc nhìn khác nhau. Điều mình mong là mọi người nhìn nhận sự việc đúng bản chất và quan tâm hơn đến chuyện bảo vệ an toàn cho người khác, đặc biệt là phụ nữ khi ra đường”.

Theo Yuna Vũ, không thể nói rằng vì xinh gái nên mới bị gây sự

Sau sự việc này, Yuna cho biết cô sẽ không dám đi một mình, đi cùng bạn nữ nào đó nhỏ con như mình. Nếu có ra ngoài thì chắc chắn cô sẽ đi cùng một người có thể bảo vệ mình, ví dụ như bạn trai hay nhóm bạn đông hơn.

“Mình chỉ mong các bạn nữ là khi đi chơi ở những nơi đông người, không chỉ riêng hồ Gươm mà ở bất kỳ chỗ nào khác, thì nên đi cùng bạn bè, đặc biệt là có bạn nam đi cùng sẽ an toàn hơn. Vì thực tế là ở đâu cũng có thể có những người lợi dụng sự yếu thế của phụ nữ để gây sự” - Yuna Vũ nói.

Theo VTC News, vào chiều 16/10, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị xác minh, truy tìm người bán hàng rong bị tố có hành vi quấy rối du khách tại khu vực hồ Gươm.

Về phía mình, Yuna Vũ khẳng định cô sẵn sàng làm việc và hỗ trợ với cơ quan chức năng khi được yêu cầu: “Điều mình mong muốn không chỉ là phụ nữ phải tự bảo vệ bản thân mà cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm minh hơn với những trường hợp như vậy, để không ai phải sống trong nỗi lo sợ và để mọi người có thể cảm thấy an toàn khi ra đường.

Mình không mong gì hơn ngoài việc mọi người có thể sống an toàn hơn và những nơi công cộng như hồ Gươm - hay bất kỳ nơi nào khác - sẽ luôn là không gian vui chơi lành mạnh, an toàn cho tất cả mọi người. Vì vậy mình sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng, hỗ trợ đến cùng để giải quyết vấn đề này”.