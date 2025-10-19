TikTok Awards Việt Nam 2025 vinh danh @littlequanzz – Nhà sáng tạo nội dung của năm (Creator of the Year)

Chiến thắng của Con Cò Đây không chỉ ghi nhận tài năng và nỗ lực cá nhân, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sáng tạo chân thật – nơi những câu chuyện giản dị nhất vẫn có thể lan tỏa cảm hứng và kết nối cộng đồng.

Giải thưởng Creator of the Year ghi nhận cá nhân tiêu biểu có sức ảnh hưởng tích cực và đóng góp nổi bật cho cộng đồng sáng tạo trên TikTok. Trong năm qua, Con Cò Đây đã tạo dấu ấn riêng với loạt video tái hiện hình ảnh người mẹ miền Bắc – gần gũi, dí dỏm và đậm nét văn hóa Việt. Với phong cách kể chuyện tự nhiên, cách khơi gợi cảm xúc qua những chi tiết đời thường, anh đã trở thành một trong những gương mặt được khán giả yêu mến nhất trên nền tảng.

Bằng cách biến những chi tiết quen thuộc của đời sống thành chất liệu sáng tạo, Con Cò Đây đã chứng minh rằng nội dung giản dị vẫn có thể tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Những video của Con Cò Đây không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn góp phần định hình hình ảnh một nhà sáng tạo nội dung mà Con Cò Đây đang hướng tới – sáng tạo có trách nhiệm, tôn trọng khán giả và luôn gắn liền với giá trị văn hóa. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước thềm trao giải, @littlequanzz - Con Cò Đây cho biết: "Với em, làm sáng tạo nội dung không chỉ là kể chuyện, mà là truyền cảm xúc – để mỗi video khi đến với người xem đều mang theo một điều tích cực. Em luôn tin rằng sự chân thành là thứ khiến khán giả ở lại, dù nội dung có đơn giản đến đâu. Và TikTok chính là nơi giúp em nhìn thấy giá trị của điều đó mỗi ngày, khi những câu chuyện nhỏ cũng có thể tạo nên ảnh hưởng lớn."

Giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung của năm, không chỉ là giải thưởng, mà là sự công nhận cho những người kể chuyện bằng trái tim

"Suốt 8 năm đồng hành cùng TikTok, mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày được đề cử — và càng không ngờ lại được xướng tên chiến thắng trong hạng mục này. Mình thật sự biết ơn TikTok đã tạo nên một sân chơi đầy ý nghĩa, nơi mỗi nhà sáng tạo có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và câu chuyện riêng của mình. Cảm ơn các anh chị cùng hạng mục – những người đã truyền cho mình rất nhiều cảm hứng và bài học quý giá. Giải thưởng này là động lực để mình tiếp tục sáng tạo, mang đến thêm nhiều niềm vui, cảm hứng và giá trị tốt đẹp cho cộng đồng." - Con Cò Đây chia sẻ niềm vui chiến thắng tại Đêm Vinh Danh TikTok Awards Việt Nam 2025.

Khoảnh khắc Creator of the Year được xướng tên, "Con Cò Đây" không chỉ đại diện cho thành công của một cá nhân, mà còn là hình ảnh của một thế hệ sáng tạo mới - những người dùng nội dung để kết nối, lan tỏa.

