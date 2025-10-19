Ồn ào quanh Con Cò Đây và Tina Thảo Thi

Những thông tin xoay quanh sự kiện TikTok Awards Việt Nam 2025 diễn ra vào tối 18/10 vừa qua vẫn đang được dư luận rôm rả bàn tán. Đặc biệt là với hội lướt "tóp tóp quá 180 phút mỗi ngày" thì kết quả tại đêm gala trao giải này là thứ được quan tâm hơn bao giờ hết.

Một trong những giải thưởng được mong chờ nhất là hạng mục Nhà sáng tạo nội dung của năm (Creator of the Year). Đây là giải thưởng quan trọng nhằm tôn vinh những gương mặt đã có đóng góp nổi bật, tạo ra nội dung truyền cảm hứng và dẫn đầu xu hướng trên nền tảng TikTok suốt một năm qua. Vượt qua 5 đề cử "nặng ký" gồm Tina Thảo Thi, Đặng Thu Hà, Việt Phương Thoa và Huy Seoul thì Con Cò Đây (Quân Trương) được xướng tên trong hạng mục này.

Full màn xướng tên, lên nhận giải của Con Cò Đây, phản ứng của Tina Thảo Thi. Clip: Đi Soi Sao Đi

Anh là gương mặt trẻ được yêu mến nhờ phong cách dí dỏm, gần gũi và giàu năng lượng. Năm qua, anh thực hiện nhiều video về hình ảnh người mẹ miền Bắc hài hước, hút hàng triệu lượt xem mỗi clip. Anh chàng đã có 8 năm hoạt động trên TikTok, làm nhiều nội dung khác nhau và khoảng 1 năm trở lại đây thì bùng nổ với content về mẹ và gần đây nhất là drama nhóm Mèo Hoang, trong vai Hồng Thơ thớ lợ.

Cầm trên tay chiếc cúp danh giá, Con Cò Đây xúc động bật khóc, anh cho biết vô cùng bất ngờ, hứa sáng tạo nhiều nội dung, truyền năng lượng tích cực nhất đến người xem.

Con Cò Đây (Quân Trương) và Tina Thảo Thi bị đặt lên bàn cân so sánh. Nhiều người cho rằng Tina Thảo Thi mới là người xứng đáng nhận giải?

Nhiều cư dân mạng bình luận cho rằng không biết Con Cò Đây là ai, không xứng đáng!

Song, lúc này trên mạng xã hội, đặc biệt là phía dưới những bài đăng về phần nhận giải của Con Cò Đây xuất hiện nhiều bình luận đặt nam TikTok này lên bàn cân so sánh với Tina Thảo Thi. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng Con Cò Đây... không xứng đáng nhận giải, thua xa Tina Thảo Thi hoặc không biết Con Cò Đây là ai.

Lướt mạng xã hội thấy không ít những bình luận kiểu này: "Lần đầu tiên biết bạn này dù coi TikTok suốt", "Còn Cò Đây là cái gì vậy, chưa thấy trên TikTok bao giờ", "Ngày tui lướt tiktok chắc 8-12h tiếng hôm nay mới biết Con Cò Đây", "Chỉ biết Tina Thảo Thi, Việt Phương Thoa thôi, không biết bạn thắng giải này, có xứng không vậy", "Lạ, đoạt giải TikTok mà nhiều người chơi TikTok không biết là ai thì kết quả chưa chính xác, tui thấy nói đến Tina Thảo Thi nhiều người biết hơn",...

Song, đi cùng với đó là rất nhiều ý kiến bênh vực, cho rằng Con Cò Đây thắng giải Nhà sáng tạo nội dung của năm là hoàn toàn xứng đáng, chẳng có gì phải bàn cãi.

Tài khoản C. lý giải lý do Con Cò Đây hoàn toàn xứng đáng, được nhiều người tán thành, như sau: "Bảo người ta không xứng vì mình không biết người ta là ai, thật khó hiểu. Năm ngoái đến khi có giải mình cũng mới biết Lê Tuấn Khang là ai luôn ấy. Mình muốn xem cái gì thì nó sẽ đề xuất cho mình cái đấy, không phải cái gì mình không thấy, không xem được là nó không đủ nổi.

Clip từ trăm đến triệu view thì chưa đủ xu hướng hay sao mà kêu không đủ nổi? Mình quan trọng lắm hay gì mà cứ phải mình biết thì người ta mới có giải".

Con Cò Đây lên nhận giải tại TikTok Awards Việt Nam 2025. Nguồn: Con Cò Đây.

Nhiều người đồng tình với quan điểm trên: "Không phải mình biết thì người ta mới xứng đáng có giải" và ngược lại.

Hơn nữa, nếu xét trên tiêu chí chấm giải Nhà sáng tạo nội dung của năm năm nay thì với nhiều cư dân mạng, thậm chí là những người mới vừa biết Con Cò Đây tối qua và vào xem nội dung trên TikTok của anh chàng thì đều cho rằng hoàn toàn xứng đáng.

Bởi, giải thưởng Creator of the Year là sự công nhận dành cho nhà sáng tạo có sức ảnh hưởng nổi bật nhất năm - không chỉ mang đến những nội dung sáng tạo, độc đáo mà còn đảm bảo được sự nhất quán và duy trì ổn định chất lượng nội dung; tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng.

Nhiều người cho rằng Con Cò Đây hoàn toàn xứng đáng.

Vậy Con Cò Đây đã làm được gì trong 1 năm qua để xứng với giải thưởng nêu trên?

Đó là anh đã thực sự bùng nổ với series về mẹ, thu về hàng chục triệu view, được hàng triệu người công nhận cả khả năng diễn xuất lẫn ý tưởng kịch bản không thể đời thật hơn. Khó ai qua nổi. Gần đây nhất, Con Cò Đây lại kết hợp cùng hội bạn, lập team Mèo Hoang với content về drama hội bạn thân U50 tình bạn - tình yêu - tình tri kỷ cũng sáng tạo, độc lạ không kém,... Nội dung conten của Con Cò Đây cũng được nhận xét là "sạch", thuần giải trí,...

Anh chàng thành công với series về mẹ.

Song, điều này cũng không phủ nhận nội dung của các TikToker khác trong đề cử, mỗi người mỗi vẻ. Chỉ là Con Cò Đây đáp ứng đủ tiêu chí mà thôi.

Chủ nhân kênh Con Cò Đây là Quân Trương (SN 1999, tại Hà Nội). Anh chàng tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Khoa Quản lý Văn hóa, sau đó lấn sân qua làm Tiktoker, KOC được 8 năm nay và 1 năm trở lại đây thì bùng nổ với series về mẹ, cũng là quãng thời gian anh chàng Nam tiến để phát triển sự nghiệp.

Hiện tại, Quân Trương sở hữu kênh TikTok cá nhân với 1,1 triệu người theo dõi, gần 50 triệu lượt yêu thích.