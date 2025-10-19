3 người bạn thân U50 không lấy chồng, góp tiền nghỉ hưu chung, chưa đầy 1 năm đã ngậm ngùi: “Nhìn qua thì hay, làm rồi mới hiểu..."

Trương Lý từng làm việc tại một công ty công nghệ lớn trước khi trở thành freelancer. Sở hữu một căn hộ 2 phòng ngủ rộng 80m2 ở thành phố “tấc đất tấc vàng”, Trương Lý không phải lo lắng về tài chính. Thế nhưng áp lực nghỉ hưu vẫn đè nặng lên người phụ nữ do cô không lấy chồng, sinh con. Trương Lý từng trải qua 2 mối tình nhưng cả hai đều kết thúc trong mâu thuẫn nên cô quyết định sẽ sống độc thân cả đời.

Trương Lý và bạn thân Sandy đều nhận thấy hôn nhân và tình yêu không phù hợp với họ. Vậy nên 2 người phụ nữ quyết định sống chung để chia sẻ chi phí, giảm cảm giác cô đơn và để thử nghiệm cho cuộc sống hưu trí sau này. Trương Lý đưa bố mẹ đến sống tại căn hộ của mình còn bản thân cô thuê một căn nhà 3 phòng ngủ với giá 6.500 NDT (24 triệu đồng) để sống với 2 người bạn là Sandy và Tiểu Lâm.

Mỗi người ở một phòng riêng, phân chia công việc nhà và nấu nướng. Họ lập một quỹ để trang trải chi phí bao gồm các chuyến du lịch và bữa ăn chung. Trong chưa đầy một năm, Trương Lý và Sandy mỗi người chi khoảng 10.000 NDT (36 triệu đồng), trong khi Tiểu Lâm chi 7.000 NDT (25 triệu đồng).

Trong khi đó, Trương Lý và Sandy còn góp một quỹ riêng với mục tiêu tích luỹ 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng) để nghỉ hưu. Kế hoạch của họ là nghỉ hưu trước 55-60 tuổi, chuyển đến một thành phố ven biển và mở một cửa hàng nhỏ để sinh sống. “Tháng đầu tiên tôi rất hào hứng dù việc thích nghi khi sống chung không dễ dàng. Tôi vẫn sẵn sàng thỏa hiệp, cố gắng đi ngủ sớm dù các bạn gây ra tiếng ồn hay chấp nhận chi phí bỏ ra không hoàn toàn công bằng”, Trương Lý nói.

Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa họ nhanh chóng xảy ra. Trong một chuyến đi du lịch, khi Tiểu Lâm cảm thấy kiệt sức và không thể đi tiếp, 2 người còn lại đưa cô vào nơi nghỉ ngơi và vẫn tiếp tục hành trình. Việc này khiến Tiểu Lâm cảm thấy thất vọng, khẳng định: “Nếu cứ như vậy chúng ta không thể chăm sóc nhau khi về già”. Tình bạn 3 người trở nên rạn nứt từ đó. Vì công việc, Tiểu Lâm thường xuyên vắng nhà và cuối cùng lựa chọn chuyển đi.

Sau đó, mẹ Sandy lâm bệnh nặng nên cô buộc lòng rút 100.000 NDT (360 triệu đồng) từ quỹ hưu trí chung, khiến kế hoạch tiết kiệm của cả hai bị đình trệ. Thỏa thuận tài chính lỏng lẻo, những biến cố bất ngờ xảy ra khiến cả Trương Lý và Sandy đều không có động lực nghĩ về các kế hoạch phí trước. Sau khi Tiểu Lâm rời đi, cả hai vẫn sống chung nhưng không còn ai nhắc đến ý tưởng “nghỉ hưu chung” nữa. Trương Lý ngậm ngùi: “Nhìn qua thì kế hoạch sống chung khi về già giữa những người bạn thân rất hay ho. Nhưng khi bắt tay vào thực hiện tôi mới thấy không dễ dàng để chấp nhận khác biệt trong lối sống, quan điểm cũng như cách chi tiêu”.

Ý tưởng nghỉ hưu tập thể vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn tại đất nước tỷ dân, đặc biệt với phụ nữ độc thân. Trên nền tảng Xiaohongshu xuất hiện một cộng đồng hơn 4.000 thành viên chia sẻ về kinh nghiệm nghỉ hưu chung, giao lưu và tìm kiếm những người bạn phù hợp với mục đích này. Nhiều thành viên cho rằng cần khoảng 3 triệu NDT (11 tỷ đồng) tiền tiết kiệm mỗi người là có thể đảm bảo cuộc sống hưu trí thoải mái không cần lo nghĩ.

