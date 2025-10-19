Lời tiên tri về Shark Bình

Sau gần 1 tuần, vụ việc Shark Bình (tên thật Nguyễn Hòa Bình, SN 1981) bị khởi tố, bắt tạm giam cùng đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số AntEx vẫn là chủ đề khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Không ít những thông tin, phát ngôn của Shark Bình trong quá khứ được netizen “khui lại”, viral trên MXH.

Đáng chú ý, một đoạn clip được trích từ chương trình Sáng Tạo Khởi Nghiệp trên sóng VTVMoney cách đây 2 năm đang được cộng đồng mạng lan truyền mạnh mẽ. Bởi nhiều người cho rằng, một câu nói của Shark Bình trong chương trình giờ nhìn lại giống hệt như một lời tiên tri về sự nghiệp của nam doanh nhân.

Một đoạn clip cách đây 2 năm của Shark Bình đang viral trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, biên tập viên đặt ra cho Shark Bình một câu hỏi tình huống: “Trong ngày đẹp trời anh đang đi dạo quanh thành phố và anh rẽ vào một con phố anh chưa từng đi qua bao giờ. Đến khi đi ngang một ngôi nhà, anh nhận thấy cánh cửa ngôi nhà đó khép hờ. Câu hỏi đặt ra rằng: Tại sao cánh cửa lại không đóng?”.

Bên cạnh đó, biên tập viên cũng đưa ra 3 phương án trả lời để Shark Bình lựa chọn. Nam doanh nhân nhận định rằng: “Đó có thể là thói quen không đóng cửa của chủ nhà hoặc là thói quen của một thành phố đáng mơ ước là rất an toàn”.

Tuy nhiên, câu trả lời này lại chính là cách để tiết lộ thêm về tính cách, điểm yếu của người lựa chọn là Shark Bình. Cụ thể hơn, biên tập viên chia sẻ thêm về câu hỏi liên quan đến cánh cửa rằng đây là vật thể mang 2 ý nghĩa, có thể hiểu là lối đi mà cũng có thể là rào cản. Ngoài ra, nhiều người cũng quan niệm cánh cửa chính là hàng rào đầu tiên bảo vệ ngôi nhà, giữa cư dân bên trong và những thứ bất định của thế giới bên ngoài. Do đó, cách lựa chọn trả lời của Shark Bình cũng mang đến nhiều ý nghĩa.

“Đáp án của anh tiết lộ, anh không phải dạng người bị tình huống khủng hoảng cuốn đi mất. Ngược lại, anh quá tỉnh táo cho nên không nhận ra tình huống khủng hoảng đang đến với mình...”, biên tập viên lý giải.

Những chia sẻ trong chương trình này được coi như lời tiên tri bởi khá đúng với thực tại đang diễn ra liên quan đến Shark Bình (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi nghe tiết lộ, Shark Bình bày tỏ thêm rằng bản thân bất ngờ khi một câu hỏi trắc nghiệm có thể lột tả được bản chất của con người.

Chia sẻ thêm trong chương trình này, nam doanh nhân nói: “Trong cuộc đời mình đã có nhiều lần thất bại do đầu tư một sản phẩm, dự án hay khởi nghiệp lại lạc quan quá”.

Cũng chính bởi những lời chia sẻ này mà đoạn clip viral trở lại vì sau 2 năm, những gì diễn ra với Shark Bình đang tương tự như cách đáp án câu hỏi trắc nghiệm hé lộ.

Trước khi chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam, Shark Bình có gần 1 tháng gây ồn ào trên MXH. Nam doanh nhân liên tục đăng tải dòng trạng thái, đấu tố qua lại trên MXH về những thông tin liên quan đến dự án tiền số AntEx. Thậm chí, thời điểm đó, nhiều người cũng không khỏi hoang mang, thắc mắc bởi dự án này đã khoảng 4 năm không ai nhắc tới sau khi sập nhưng chính Shark Bình lại là người nhắc lại, đưa ra các giải thích thiếu hợp lý khiến dư luận xôn xao trở lại.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán và tài sản của Shark Bình và các đồng phạm với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô... cùng nhiều tài liệu, chứng từ, thiết bị điện tử liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra.

Vụ việc Shark Bình vướng vòng lao lý khiến cả cõi mạng bàn tán xôn xao

Việc Shark Bình bị bắt là thông tin chấn động. Shark Bình được biết đến như một “cá mập công nghệ”, xuất thân từ dân IT, từng khởi nghiệp chỉ với vài triệu đồng nay đứng đầu một tập đoàn công nghệ quy mô lớn tại Việt Nam.

Hệ sinh thái NextTech liên quan Shark Bình không chỉ tập trung vào thương mại điện tử và fintech, mà còn mở rộng sang logistics, proptech và giáo dục.

Ngoài ra, Shark Bình còn từng là người đại diện pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp được thành lập trong giai đoạn 2012-2020, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử và logistics, như Taxially Việt Nam, WeShip Việt Nam, Thương mại điện tử Shippchung Việt Nam, Giải pháp Công nghệ Hòa Bình,... Tuy nhiên, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, phần lớn các công ty này đã ngừng hoạt động hoặc giải thể.

Tổng hợp