Chuyện gì đã xảy ra ở NextLand, thuộc hệ sinh thái của Shark Bình?

Sau khi Shark Bình (tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981) cùng với 9 đối tượng khác bị khởi tố và bắt tạm giam, các sai phạm liên quan vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ. Một trong số đó là diễn biến ở NextLand - một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái xung quanh cá nhân Nguyễn Hòa Bình.

Shark Bình tại cơ quan điều tra

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand vào năm 2022. Tại đây, Chủ tịch NextTech giao cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thùy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính công ty.

Ông Bình còn chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, tại NextLand có nhiều biến động về vốn điều lệ gây chú ý.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand được thành lập vào tháng 2/2021, được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Đầu tư và kinh doanh BĐS NextLand.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản). Địa chỉ trụ sở chính của NextLand trùng với NextTech, tại tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội.

Thông tin về NextLand trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Ảnh chụp màn hình)

Tại thời điểm thành lập, NextLand đăng ký vốn điều lệ khi thành lập là 20 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm các cá nhân: Đoàn Văn Tuấn - 8 tỷ đồng, tương đương 40% cổ phần; Nguyễn Hà Thủy - 4,8 tỷ đồng, tức 24% cổ phần; Lê Thị Quyên - 7,2 tỷ đồng, góp vốn 36% cổ phần.

Shark Bình không trực tiếp góp vốn và giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Đến tháng 3/2022, vị trí này được chuyển giao cho cá nhân Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1992).

Trong năm 2022, NextLand có 2 lần tăng vốn liên tiếp, vốn điều lệ đăng ký tăng lên 150 tỷ đồng. Song đến năm 2024, vốn điều lệ của NextLand bất ngờ giảm mạnh, đồng thời vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển sang cho cá nhân Nguyễn Hà Thủy.

Đến tháng 9/2025, ngay trước khi Shark Bình bị bắt khoảng 1 tháng, NextLand tiếp tục giảm vốn điều lệ còn 73 tỷ đồng.

Hiện tại - ngày 15/10/2025, theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, NextLand đang do cá nhân Đào Mạnh Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Về phía TGĐ NextLand Đào Mạnh Dũng, nhân vật này khá kín tiếng.

Ngoài NextLand, đây cũng là người đại diện theo pháp luật kiêm TGĐ NextTech từ tháng 4/2024 đến nay. Ngoài 2 doanh nghiệp này, cá nhân Đào Mạnh Dũng còn liên quan đến nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái NextTech. Cụ thể là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải, từng là người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty khác đã giải thể hoặc tạm ngừng kinh doanh như CTCP Công nghệ tài chính Univest, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý MD, CTCP Đầu tư NextFin, CTCP Thương mại dịch vụ Dược mỹ phẩm Love Nest Việt Nam.

(Tổng hợp)