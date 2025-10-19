Ánh Viên có ngày vượt mặt cả Midu thế này ư?

Diễn ra tại TP.HCM vào tối 18/10, sự kiện TikTok Awards Việt Nam 2025 quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám trên mạng xã hội, từ các sao Việt đến các TikToker đều hội tụ, ai cũng lên đồ cực ấn tượng, hút mọi ống kính truyền thông.

Đáng chú ý nhất vẫn phải kể đến màn xuất hiện của Midu và đi ngay sau đó là vận động viên Ánh Viên, tại thảm đỏ sự kiện.

Midu xinh đẹp lộng lẫy. Nguồn: ongsangchanh

Ánh Viên vừa xinh vừa sang. Nguồn: Saobiz Everywhere.

Cả hai cùng diện trang phục màu trắng, lại được giới thiệu lên thảm đỏ không lâu nên không thể tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh. Ai cũng đầu tư, cũng xinh đẹp, song nhiều người nghiêng về Ánh Viên hơn, cho rằng dù không hoạt động nghệ thuật, song cô xuất hiện không khác gì một celeb, nhan sắc thăng hạng rõ rệt, xinh đẹp nổi bật. Thậm chí nhiều người không nhận ra Ánh Viên, khen ngợi cô nàng vượt mặt Midu trong lần xuất hiện này.

"Xinh thế, trời đi sau Midu mà không hề bị lép vế đâu nha", "Xinh quá Ánh Viên ơi, vượt mặt cả thần tiên tỷ tỷ",... là những bình luận của cư dân mạng.

Clip cận cảnh nhan sắc Midu tại sự kiện. Clip: Đi Soi Sao Đi.

Song, thực tế là mỗi người có một vẻ đẹp riêng, và phong cách riêng. Nếu Midu có phần ngọt ngào, tiểu thư hơn đúng chất mà "thần tiên tỷ tỷ" vốn theo đuổi nhiều năm qua thì Ánh Viên lại có phần cá tính hơn... Ai cũng xinh.

Midu không đi cùng chồng, cô diện đầm tùng xòe lộng lẫy, makeup tông hồng ngọt ngào, nhiều netizen còn ví cô nàng cứ như cô dâu lạc vào sự kiện.

Tại sự kiện lần này, cô không chỉ tham dự mà cô còn tham gia trao giải ở các hạng mục Beauty Creator of the Year, Food Creator of the Year và Education Creator of the Year.

Thời gian gần đây vợ thiếu gia Minh Đạt vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, dong song với đó, Midu vẫn duy trì hoạt động giảng dạy. Năm 2024, nữ diễn viên hoàn thành chương trình thạc sĩ. Ngoài ra, cô cũng bận rộn với công việc kinh doanh.

Sắc vóc Midu dạo này và hôn nhân ngọt ngào với Minh Đạt.

Ở tuổi 36, Midu có hôn nhân hạnh phúc, nhiều lần vướng tin đồn có thai song chưa lên tiếng chia sẻ về vấn đề này.

Về phần Ánh Viên, cũng giống như năm ngoái, cô chọn diện đầm trắng ôm sát body. Song, nhiều cư dân mạng nhận xét sắc vóc ngày càng thăng hạng lên rõ rệt, nhiều người còn không nhận ra.

So với vài năm trước, nhờ niềng răng và chăm sóc làn da, biết cách makeup, chọn trang phục đã làm cho Ánh Viên thay đổi rất nhiều, cứ như "lột xác" hoàn toàn. Làn da trắng sáng, mịn màng càng làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng của "tiểu tiên cá".

Camrera thường, quay vội mà cô cỡ này. Nguồn: Saobiz Everywhere.

Ánh Viên tại TikTok Awards Việt Nam 2024.

Tại sự kiện, Ánh Viên cũng trình diễn một tiết mục nhảy. Cô nàng đặc biệt gây chú ý với vũ điệu mà nhiều cư dân mạng ví là đang "bơi trên bờ".

Clip phần biểu diễn của Ánh Viên tại sự kiện. Clip: Đi Soi Sao Đi.

Không phải là gương mặt xa lạ, Ánh Viên (SN 1996) vẫn luôn nhận được sự yêu mến của cộng đồng mạng từ khi còn là VĐV bơi lội cho đến khi giải nghệ, chuyển hướng sang giảng dạy. Cô cũng hoạt động năng nổ trên TikTok, thu về cho mình 1,2 triệu follower, hấp dẫn với những content về bơi lội, làm đẹp.

Ngoài sự thay đổi về nhan sắc thì mỗi lần xuất hiện Ánh Viên cũng ghi điểm với thần thái tự tin, tươi tắn, hoạt ngôn hơn. Cô nàng tâm sự không phải bản thân bị áp lực "cơm áo gạo tiền" mà việc dạy bơi xuất phát từ trái tim.

Ánh Viên xinh suất sắc thế này.

"Sau giải nghệ chắc chắn em thoải mái hơn vì em có nhiều thời gian làm việc với các bạn nhỏ và em có nhiều thời gian dành cho bản thân cũng như gia đình. Miễn ai có nhu cầu học bơi em đều dạy hết ạ.

Không phải mình làm việc gì cũng đặt cơm áo gạo tiền lên trước, mình cứ sẵn sàng cho đi thì mình sẽ nhận lại. Không phải mình cho đi, mình làm công việc đó thì mình phải nhận giá trị liền, mình cứ cho đi nhiều chắc chắn mình cũng sẽ nhận lại được nhiều thôi ạ", Ánh Viên từng chia sẻ.