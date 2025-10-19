4 hot mom rủ nhau "trốn con", hội tụ trong một khung hình: Nhan sắc mẹ bỉm khiến khắp cõi mạng trầm trồ

Mới đây, mạng xã hội được một phen "bùng nổ" khi bức ảnh quy tụ dàn "hot mom" nổi tiếng của VTV và showbiz Việt: MC Mai Ngọc, MC Ngô Mai Phương, Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Hoàng Anh. Điều khiến công chúng bất ngờ nhất là dù mới sinh con hay đã là mẹ 3 con, tất cả đều vô cùng thon thả, rạng rỡ xinh đẹp không thua gì thời son rỗi.

MC Mai Ngọc: Mẹ bỉm tuổi 35 rạng rỡ xứng danh "nữ MC đẹp nhất VTV"

Được khán giả yêu mến với biệt danh "MC thời tiết xinh đẹp nhất VTV", Mai Ngọc luôn gây ấn tượng với hình ảnh thanh lịch, chỉn chu và tràn đầy năng lượng tích cực. Sau vài tháng kết hôn với doanh nhân Quốc Thắng (kém cô 2 tuổi), Mai Ngọc đón con đầu lòng, bé Panda trào đời vào tháng 5/2025, tính đến thời điểm hiện tại, bé đã được 6 tháng tuổi.

Từ ngày làm mẹ bỉm sữa, MC Mai Ngọc thường xuyên khoe ảnh bé Panda. Mỗi khoảnh khắc của Panda đều khiến mọi người tan chảy mỗi bởi nét đáng yêu, kháu khỉnh và đôi mắt tròn sáng giống hệt mẹ.

Về phía Mai Ngọc, cô khiến các mẹ bỉm khác phải choáng ngợp khi chia sẻ tốc độ về dáng thần tốc của mình. Chỉ 2 tuần sau sinh, Mai Ngọc đã giảm được 8kg và về cân như thời son rỗi. Ngay từ giai đoạn thai kỳ, Mai Ngọc đã chăm chỉ tập thể dục, ăn uống khoa học và giờ đây khi là mẹ bỉm sữa, công chúng càng thêm ngưỡng mộ, nhìn Mai Ngọc lúc nào cũng rạng rỡ, duyên dáng không thua gì thời son rỗi. Thật đúng với danh xưng "nữ MC xinh đẹp nhất VTV" mà mọi người dành cho cô suốt bao năm qua.

MC Ngô Mai Phương: Mẹ bỉm 2 con, với cách chăm con, dạy con cực khéo

Là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV, MC Ngô Mai Phương chinh phục khán giả bởi nụ cười rạng rỡ, giọng nói truyền cảm và phong cách dẫn dắt tự nhiên. Sau khi kết hôn với chồng doanh nhân, nữ MC tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và làm mẹ bỉm 2 con. Gia đình nhỏ của MC Ngô Mai Phương đủ nếp đủ tẻ với bé trai Leon và bé gái Lipu. Bé Leon chào đời vào tháng 1/2024, còn bé Lipu là em gái, chào đời vào tháng 7/2025.

Mẹ bỉm Ngô Mai Phương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhẹ nhàng bên con. Không chỉ vậy, khi xem kênh TikTok của nữ MC, các mẹ bỉm còn biết thêm các kiến thức đơn giản mà cực kỳ hiệu nghiệm, từ cách vui chơi cùng con, những chương trình nên cho bé xem, cách để các bé nhanh biết nói... đến cách giảm cân khoa học nhanh gọn dành cho các mẹ bỉm muốn lấy lại vóc dáng cân đối của mình.

Hoa hậu Ngọc Hân: Mẹ bỉm năng nổ nhất showbiz Việt

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân luôn được yêu mến bởi vẻ đẹp dịu dàng, gần gũi và lối sống chuẩn mực. Nhiều năm sau khi lập gia đình với chồng tiến sĩ, nàng Hậu đón con trai đầu lòng vào tháng 8/2025 và đặt tên là bé Pi, nàng Hậu bước vào hành trình làm mẹ với niềm hạnh phúc giản đơn nhưng đầy ý nghĩa.

Hành trình bầu bí của Hoa hậu Ngọc Hân cũng khiến nhiều người xúc động và ngưỡng mộ. Từ những ngày đầu mang thai, nàng Hậu luôn giữ tinh thần lạc quan, chủ động tìm hiểu kiến thức làm mẹ và chăm sóc sức khỏe một cách khoa học.

Thậm chí cô còn là mẹ bầu chăm nhất showbiz khi thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, tham gia workshop... hay la cà quán cá thực hiện những clip review hấp dẫn cùng bạn bè. Ngoài ra, nàng Hậu cũng chia sẻ những kiến thức hữu hiệu giúp các chị em đang mong con chuẩn bị sức khỏe thật tốt hành trình mới sắp tới.

Á hậu Hoàng Anh: Mẹ 3 con, mỗi lần tái xuất lại khiến dân tình bất ngờ

Á hậu Hoàng Anh, từng đăng quang Á hậu Việt Nam 2012, hiện là mẹ của ba nhóc tỳ đáng yêu. Dù đã rời xa showbiz để tập trung cho gia đình, Hoàng Anh vẫn thường xuyên nhận được nhiều sự quan tâm nhờ vẻ đẹp ngày càng mặn mà, phong cách sống giản dị và tinh tế.

So với các hot mom còn lại, Á hậu Hoàng Anh làm mẹ từ sớm, nên giờ cả 3 con của cô cũng lớn, con trai út của cô sinh vào tháng 8/2023 tính đến nay cũng hơn 2 tuổi. Là mẹ 3 con, Hoàng Anh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tại các sự kiện, nhưng không nhiều như các bông Hậu khác. Ngược lại cô dành thời gian cho gia đình và các con nhiều hơn.

Nàng Hậu 3 con thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên các con, những bữa cơm tự nấu hay buổi đi chơi dã ngoại cuối tuần, tất cả đều toát lên hình ảnh một người mẹ hiền hậu, chu đáo và hạnh phúc viên mãn.