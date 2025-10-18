Lê Tuấn Khang “đụng độ” Khiết Đan sau 1 năm xảy ra cú nhầm cúp lịch sử

Tối 18/10, sự kiện TikTok Awards Việt Nam 2025 diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hàng trăm nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ,... trên toàn quốc. Lúc này, hai cái tên Khiết Đan (Nguyễn Hoài Bảo, sinh năm 2001) và Lê Tuấn Khang (sinh năm 2002) được quan tâm trở lại. Nhiều người thậm chí còn mong chờ sự xuất hiện của hai TikToker này.

Họ đã thay đổi như thế nào sau 1 năm? Phản ứng khi lần đầu trở lại, chạm mặt tại sự kiện từng khiến bùng nổ drama vào năm 2024.

Cho những ai chưa biết và có thể đã quên thì vào năm 2024, cũng tại sự kiện TikTok Awards Việt Nam, ở hạng mục “Entertainment Creator Of The Year” bất ngờ xảy ra sự cố hy hữu khi cả Lê Tuấn Khang và Khiết Đan cùng được xướng tên nhận giải, gây tranh cãi lớn giữa fan hai bên.

Người chiến thắng hạng mục được gọi tên Lê Tuấn Khang nhưng khi anh chàng đang bước lên sân khấu, MC Hoàng Oanh lại đọc tên và nêu ra các thành tích của Khiết Đan. Thậm chí, màn hình LED phía sau cũng chiếu thông tin Khiết Đan là người chiến thắng hạng mục.

Khiết Đan xin lỗi.

Sau đó, BTC TikTok Awards chính thức xin lỗi vì sự cố kỹ thuật, đồng thời chúc mừng cả hai nhà sáng tạo. Tuy nhiên, ồn ào chưa dừng lại khi Khiết Đan đăng clip bị cho là “cà khịa”, khiến dân mạng phản ứng dữ dội.

Trong khi đó, Lê Tuấn Khang chọn cách im lặng, tập trung sáng tạo nội dung mới.

Trở lại với TikTok Awards Việt Nam 2025, Khiết Đan cũng có mặt tham dự. Song, anh chàng cho thấy sự thay đổi bất ngờ khi không còn xuất hiện với những bộ cánh lộng lẫy, hay lối makeup nổi bật như trước đó mà ăn diện giản dị, trang điểm nhẹ nhàng.

Khiết Đan cũng có phần rụt rè hơn cách đây 1 năm. Điều này khiến nhiều người bất ngờ, và đây cũng là lần hiếm hoi nhà sáng tạo nội dung với gần 4 triệu follower này tham dự sự kiện sau những ồn ào.

Khiết Đan tại sự kiện. Clip: Đi Soi Sao Đi.

Khiết Đan hầu như tham gia các sự kiện của những người bạn thân thiết. Song, anh chàng vẫn hoạt động đều đặn trên các nền tảng mạng xã hội nhưng không còn hài hước, thậm chí có phần quá lố như trước đây.

Điều này cũng được Khiết Đan chia sẻ trên sóng livestream gần đây. Anh chàng thẳng thắn: "Sau cái sự kiện vừa rồi (TikTok Awards Việt Nam 2024 - pv), tôi làm gì cũng sợ hết, trong việc chọn lọc nội dung, cho nên giới hạn đi sự hài hước của mình, mình không còn tự nhiên nữa". Thế nên, anh cho biết gần như 1 năm qua bản thân đang... giậm chân, đi chậm hơn; đồng thời cũng chịu nhiều áp lực vì sự tấn công trên mạng xã hội.

Khi được hỏi về ồn ào năm xưa với Lê Tuấn Khang, Khiết Đan cũng cho hay sau khi gỡ clip bị cho là “cà khịa” xuống thì đã gọi điện cho Lê Tuấn Khang xin lỗi.

Về phần Lê Tuấn Khang, tại sự kiện năm nay, anh chàng đi cùng Tủn Cùi Bắp - cả hai cùng được đề cử tại hạng mục Video of the Year.

Lê Tuấn Khang giản dị, dễ thương tại sự kiện. Clip: Đi Soi Sao Đi.

Tuy nhiên, Lê Tuấn Khang không đi thảm đỏ.

1 năm đã trôi qua, Tuấn Khang vẫn giản dị, dễ thương và lễ phép. Cậu chọn trang phục đơn giản với áo sơ mi và quần vải màu ghi. Năm ngoái Lê Tuấn Khang diện sơ mi trắng, quần âu đen. Song, lần này Khang được khen "bảnh trai" hơn năm ngoái.

Lê Tuấn Khang tại sự kiện năm nay.

Anh Chàng xuất hiện cùng nhà sáng tạo nội dung Tủn Cùi Bắp. Nguồn: 8insight

Vài ngày trước, trên sóng livetsream, anh chàng cho hay bản thân không kêu gọi vote cho mình tại TikTok Awards Việt Nam 2025, vì tự cảm thấy bản thân chưa có đủ độ sáng tạo, chưa đủ giỏi trong 1 năm qua.

Sau "cơn sốt" vào năm ngoái, trong suốt 1 năm qua, Lê Tuấn Khang vẫn tiếp tục cho ra mắt các nội dung tương tự trên kênh TikTok cá nhân với hơn 13,5 triệu follower, các clip vẫn đạt hàng chục triệu view.

Song, Lê Tuấn Khang khá kín tiếng trên mạng xã hội, hạn chế chia sẻ về đời tư trên truyền thông.



