Dạo một vòng MXH, chúng ta dễ dàng bắt gặp những status, story có cùng 1 trăn trở: Uống sao cho không say và vẫn vui? Bởi say thì vui trên bàn tiệc, nhưng sau đó là 7749 tình cảnh khó xử.

"Không nhất thiết phải chọn hoặc uống say, hoặc từ chối, vì giờ đã có một lựa chọn uống mà không say" - một quan điểm bỗng hút cả nghìn lượt like vì trúng tâm lý những người tham gia tiệc tùng. Ai cũng tò mò đó là cách gì?

Câu chuyện đó là của Nam - một anh chàng với tính cách hướng ngoại, sôi nổi ở công ty. Hôm đấy là liên hoan mừng dự án thành công, sếp thân thiện cầm ly bước tới: "Nào Nam, một chén mở màn cho anh em nào". Mấy chục ánh mắt nhìn vào, Nam vẫn vui vẻ thoải mái nâng ly, nhập cuộc vui vẻ với Heineken 0.0.

Tối đó, Nam đăng status: "Bí kíp để thành ‘chiến hữu nhiệt tình’ ở mọi cuộc vui mà vẫn tỉnh như sáo là Heineken 0.0% độ cồn". Dân mạng ùa vào thả haha, bảo: "À, thế là chơi khéo đấy".

Tưởng chỉ có Nam tìm ra tuyệt chiêu này, một cô gái tên Lan cũng góp câu chuyện riêng của mình, netizen hào hứng theo dõi.

"Trước đây, mỗi lần liên hoan, tôi toàn cầm cốc nước lọc thay rượu bia. Mới đầu thì còn vui, nhưng cứ đến lần thứ tư là lại có người chọc: Thế thì thôi về nhà ngủ đi cho nhanh. Cũng ngại chứ, nhưng biết sao được. Cho đến một lần, tôi chọn thử sử dụng thức uống không cồn. Trông chẳng khác gì mọi người, cụng ly thoải mái, lại vừa thấy yên tâm. Đồng nghiệp vui vẻ gắn kết mà ngày mai tôi vẫn tỉnh táo đi làm, chạy deadline ầm ầm như thường, ai cũng xin bí quyết…", Lan chia sẻ.

Còn Tuấn vốn nổi tiếng là "tài xế bất đắc dĩ" cho cả nhóm. Trước đây, khi đi tiệc, anh toàn từ chối thẳng: "Mình lái xe, không uống đâu". Nghe thì đúng nhưng cũng hơi cụt hứng.

Một lần đi đám cưới, Tuấn đổi chiến thuật: Vẫn nâng ly, vẫn cụng rôm rả, nhưng là loại không cồn. Kết quả, cuối tiệc anh vẫn tỉnh táo, lái xe đưa cả nhóm về an toàn. Tuấn nghĩ thầm trong bụng: "Vẫn làm ‘người hùng’ chở anh em về, mà không ai bảo mình ‘chơi nhạt’ nữa. Quá hợp lý."

Từ Nam, Lan đến Tuấn, ai cũng từng lúng túng với chuyện từ chối trên bàn nhậu. Nhưng rõ ràng, không phải lúc nào "cầm lái" cũng đồng nghĩa với việc đứng ngoài cuộc vui.

Nhưng hoá ra, vẫn có những lựa chọn mới giúp họ vừa tham gia trọn vẹn bữa tiệc, vừa không phải đánh đổi sự an toàn.

Để thay đổi nhận thức về việc không chỉ say mới là biết cách tận hưởng ấy, Heineken 0.0 đã mang "0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái dành cho mọi tay lái" đến với hai thành phố lớn là TP. HCM và Hà Nội để mở ra một lựa chọn mới, an toàn nhưng không kém phần hứng khởi.

Ngay tại bãi đỗ xe bỗng "mọc" lên một bar ngoài trời với sắc xanh nổi bần bật, điều mà có lẽ những tay lái cứng cựa nhất cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Chọn điểm kết thúc hành trình trở thành nơi bắt đầu một trải nghiệm sảng khoái đầy khác biệt mà chỉ có Heineken 0.0 làm được!

Cách thức để bắt đầu bữa tiệc này cũng hay lắm. Bạn nhận được một "Tấm thẻ quyền năng" và dùng nó mở ra cánh cửa dẫn đến tiệc vui sảng khoái tại 0.0 Bar, để bước vào một trải nghiệm kết nối đầy mới mẻ – nơi mọi người có thể tự tin nâng lon, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc mà bấy lâu tưởng chừng khó thể có được với những người muốn làm chủ vô-lăng. Khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra cũng là lúc khởi đầu một hành trình kết nối đầy sảng khoái, mang đến trải nghiệm khác biệt chỉ có Heineken 0.0 mới làm được!

Lê Gia Huy - Moto Vlogger tại Tp. HCM hào hứng chia sẻ: "Thật sự không hề lên plan trước, chỉ tạt ngang thôi mà lại được kéo vào bữa tiệc bất ngờ của Heineken 0.0. Cảm giác oách xà lách vô cùng!"

DJ Mie, Duy Khánh cũng là một trong những khách mời đầu tiên nhận được lời mời bất ngờ đến "0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái" tại bãi đỗ xe.

"Tôi ấn tượng với những ly mocktail phá cách được pha chế cùng Heineken 0.0. Green Spark có vị matcha thanh mát quyện với vị dừa béo mịn vừa mượt vừa sảng khoái. Nhưng hơn hết là sau tiệc vui hôm nay tôi vẫn tỉnh táo để lái xe về nhà một cách tự tin nhất", anh Phong Hồ (Tp.HCM) chia sẻ.

"Từ nay nhờ Heineken 0.0 mà mình sẽ không còn phải phân vân giữa việc lựa chọn "Uống hay lái?", sẵn sàng nhập tiệc và kết nối cùng bạn bè bất cứ lúc nào mà vẫn có thể chủ động cầm lái ra về.", ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh chia sẻ.

Có thể phong cách tiệc tùng là khác nhau nhưng trải nghiệm trọn vẹn khi tận hưởng bữa tiệc, được tự do uống và vui chơi mà vẫn có thể chủ động cầm lái ra về sau đó là mẫu số chung mà Heineken 0.0 mang lại cho người dùng. Theo đó, trong gần 1 tháng qua, 0.0 Bar đã để lại dấu ấn bằng hàng loạt "lần đầu tiên" khó quên đối với những người tham dự tại TP.HCM.

Bàn tiệc ‘rơi’ bất ngờ từ trên không đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của 0.0 Bar. Trên chiếc bàn xuất hiện đầy ấn tượng ấy, những ly mocktail sáng tạo từ Heineken 0.0 được bày biện tinh tế, hấp dẫn khiến người tham dự khó lòng rời mắt.

Tại quầy bar rơi, bartender Jimmy Nguyễn thổi bùng lên sự tò mò của mọi người với nhiều công thức đồ uống sáng tạo được tạo nên từ hương vị sảng khoái của Heineken 0.0 cùng hương trái cây tươi mát. Chính những loại đồ uống vừa lạ vừa quen ấy đã khiến cho các "tín đồ" Heineken 0.0 thực sự bị thuyết phục với trải nghiệm "say" từ chính hương vị chứ không phải trong men cồn.

Chia sẻ tại bữa tiệc 0.0 Bar, vận động viên tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc cũng cho biết: "Heineken 0.0 là thức uống 0,0% cồn, uống rồi vẫn có thể lái xe ra về một cách an toàn. Không những thế, mình cũng háo hức muốn mang Heineken 0.0 ra sân bóng để cùng cả đội liên hoan sau những trận cầu."

Cái gì mới thì cũng hay, nhưng đồ uống mà bắt trend thì lại càng thêm phần thú vị. Chẳng bởi thế mà hội Gen Z lại "đổ đứ đừ" ngay lần đầu được thưởng thức Green Spark - ly mocktail được tạo nên từ hương vị êm mượt sảng khoái của Heineken 0.0, kết hợp với dưa hấu, táo xanh, matcha, kem phô mai và Blue Spirulina. Chính sự sáng tạo vừa hợp trend lại hợp miệng ấy đã chiếm được trọn vẹn cảm tình của số đông.

Và rồi sau khi được thử hết các công thức độc đáo ở bữa tiệc ngay giữa bãi đỗ xe ấy, ai nấy đều chợt thấy rằng ồ, hóa ra không cồn vẫn có được chất xúc tác cho bữa tiệc thật vui. Không cồn nhưng thức uống nào tại 0.0 Bar cũng đem lại sự sảng khoái, hứng khởi thì rõ là bữa tiệc ấy vẫn vui "thật"!

Không chỉ có âm nhạc và đồ uống, 0.0 Bar còn tạo cơ hội cho mọi người phá băng, kết nối qua những thử thách ngẫu nhiên. Từ việc phải bắt cặp cùng một người chưa quen để hoàn thành "nhiệm vụ" dưới lót ly, cho tới những màn thử thách nhảy múa hay câu đố vui nhộn, tất cả đều khiến bầu không khí bùng nổ. Hay đơn giản hơn, chỉ là những cái cụng ly thật khẽ với người có cùng phương tiện đến bữa tiệc như mình cũng có thể khiến bao gương mặt gượng gạo lúc đầu buổi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhiều người sau buổi tiệc còn kết bạn, trao đổi liên lạc, biến người lạ thành người quen.

Quả thật, những lần đầu tiên vẫn luôn là những lần đáng nhớ. Và Heineken 0.0 mong rằng 0.0 Bar cũng đã để lại một dấu ấn khó quên với các tay lái tại hai thành phố lớn của cả nước. Đó là những trải nghiệm đầu tiên nhưng chắc chắn không phải là cuối cùng.

Sau gần 1 tháng triển khai từ TP.HCM - Hà Nội, 0.0 Bar đã kết nối thành công hàng nghìn tay lái. Có thể thấy 0.0 Bar đã chứng minh một cách thuyết phục rằng bạn hoàn toàn có thể tự do nhập cuộc hết mình, tự do uống thỏa thích mà không cần dè chừng.

Không còn cảnh ngồi một góc vì "ngại uống", cũng chẳng cần "mặc cả" từng lon vì sợ mất tỉnh táo. Ngay lúc này, bạn đã có thể nhấn nút Delete ngay hình ảnh quen thuộc của một tay lái tỉnh táo nhưng lạc quẻ. Thay vào đó là những nụ cười thoải mái, những cú cụng ly nhiệt tình và những khoảnh khắc kết nối trọn vẹn. Vừa cầm lái, vừa cầm ly tưởng như điều không tưởng, nay lại trở thành một lựa chọn thật sự. Và chính lựa chọn ấy đã mở ra một định nghĩa mới cho niềm vui tiệc tùng: vui hết mình mà chẳng cần say, kết nối bùng nổ mà vẫn vững tay lái ra về.

Giờ đây, chọn cầm lái không đồng nghĩa với việc phải bỏ lỡ niềm vui. Heineken 0.0 nhắn rằng, bạn hoàn toàn có thể bật hết năng lượng, hoà vào tiệc vui kết nối và rồi tự tin ngồi sau vô lăng trên đường về nhà. Với Heineken 0.0, niềm vui trọn vẹn không cần phải đánh đổi.