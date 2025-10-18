Cuộc đua “Nhà sáng tạo nội dung của năm” tại TikTok Awards Vietnam 2025: Ai sẽ chạm tay vào ngôi vị xứng đáng?

"Ai sẽ là Nhà sáng tạo nội dung của năm?" – Cuộc đua đầy cảm hứng tại TikTok Awards Vietnam 2025

Danh sách đề cử năm nay quy tụ những cái tên đã quen thuộc với hàng triệu người dùng TikTok những gương mặt nổi bật không chỉ bởi sức ảnh hưởng mà còn vì hành trình bền bỉ sáng tạo của họ: dangthuhaf , huyseoul_idol , littlequanzz , tinathaothi và vietphuongthoa98

Mỗi đề cử đại diện cho một màu sắc nội dung riêng biệt: từ những video truyền cảm hứng, lối kể chuyện gần gũi, năng lượng tích cực cho đến khả năng dẫn đầu các trào lưu viral. Những sáng tạo này không chỉ giúp họ chiếm trọn trái tim người theo dõi mà còn góp phần định hình xu hướng nội dung trên TikTok trong năm 2025.

Giải thưởng "Nhà sáng tạo nội dung của năm" không đơn thuần là một danh hiệu đó là sự ghi nhận cho hàng ngàn giờ lao động sáng tạo, hàng trăm video lan tỏa và hàng triệu tương tác mà mỗi nhà sáng tạo đã gây dựng. Chính điều này khiến cuộc đua năm nay trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Không khí trước thềm TikTok Awards Vietnam 2025 ngày một "nóng" hơn khi cộng đồng mạng liên tục bàn luận, dự đoán người sẽ chạm tay vào ngôi vị cao nhất. Dù vậy, sự thật hiển nhiên là: mỗi cái tên trong danh sách đều đã để lại dấu ấn khó quên.

Dù kết quả chung cuộc có gọi tên ai, một điều không thể phủ nhận là tất cả các đề cử đều xứng đáng . Bằng sự đam mê, sáng tạo và bền bỉ, họ đã cùng nhau góp phần làm nên một năm đầy sôi động của cộng đồng TikTok Việt Nam. Mỗi creator không chỉ là người làm nội dung, họ còn là người truyền cảm hứng, khơi dậy cảm xúc và kết nối hàng triệu khán giả.

Hãy cùng đếm ngược đến đêm trao giải TikTok Awards Vietnam 2025 để chờ xem cái tên nào sẽ được vinh danh cho những nỗ lực đáng trân trọng của tất cả những nhà sáng tạo nội dung đã làm nên một năm rực rỡ.

TikTok Awards Việt Nam 2025 hân hạnh có sự đồng hành của các đơn vị gồm:

Nhà Tài Trợ Chính Thức: Samsung Galaxy, Vinamilk

Nhà Tài Trợ Độc Quyền: Gochek, Hapas

Đối tác Địa điểm: Thiskyhall

Đối tác Truyền thông: VTV Times - Dân Trí - Znews - Kenh14 - Theanh28 - Focus Media - Yan - MZ Network

Đối tác Truyền thông Lĩnh vực Thời trang: ELLE Vietnam

Đối tác Quà Tặng: ANESSA