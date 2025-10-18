14 ứng dụng mà người dùng iPhone nên xóa ngay để không bị theo dõi

Theo Bitdefender, báo cáo mới nhất từ Dự án Minh bạch Công nghệ (TTP) cho thấy, không ít ứng dụng VPN vẫn đang hoạt động trên App Store dù tồn tại nguy cơ theo dõi và thu thập dữ liệu người dùng mà không thông báo rõ ràng.

VPN (viết tắt của Virtual Private Network) vốn được quảng cáo là công cụ giúp người dùng ẩn địa chỉ IP, mã hóa kết nối và bảo vệ danh tính khi truy cập internet. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bảo mật, không phải dịch vụ VPN nào cũng an toàn. Nhiều ứng dụng miễn phí có thể kiếm lợi nhuận bằng cách thu thập dữ liệu cá nhân, bao gồm lịch sử duyệt web, vị trí địa lý, thông tin thiết bị và thậm chí cả dữ liệu thanh toán, rồi chia sẻ hoặc bán cho bên thứ ba.

Người dùng iPhone được khuyến cáo xóa ngay các ứng dụng này. (Ảnh minh hoạ)

Theo thống kê đến tháng 9 năm 2025, TTP ghi nhận ít nhất 14 ứng dụng VPN có dấu hiệu rủi ro vẫn còn xuất hiện trên App Store. Danh sách bao gồm:

1. X-VPN - Super VPN & Best Proxy

2. Ostrich VPN - Proxy Master

3. VPN Proxy Master - Super VPN

4. Turbo VPN Private Browser

5. VPNIFY - Unlimited VPN

6. VPN Proxy OvpnSpider

7. WireVPN - Fast VPN & Proxy

8. Now VPN - Best VPN Proxy

9. Speedy Quark VPN - VPN Proxy

10. Best VPN Proxy AppVPN

11. iSharkVPN - Secure & Fast VPN (trước đây là WireVPN)

12. Pearl VPN

13. HulaVPN Pro - Fast Secure VPN

14. Wiresocks - Secure & Privacy

Điều đáng chú ý là một số ứng dụng trong danh sách từng bị gỡ bỏ, nhưng sau đó lại quay trở lại với tên mới hoặc dưới hình thức ứng dụng khác, khiến người dùng khó nhận biết và dễ tải nhầm. Một ví dụ điển hình là Wirevpn, ứng dụng đã đổi tên thành iSharkVPN nhưng vẫn giữ nguyên thông tin và đánh giá từ phiên bản cũ.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc sử dụng VPN không đáng tin cậy có thể khiến thiết bị của người dùng trở thành mục tiêu cho các hình thức tấn công mạng. Khi đó, dữ liệu cá nhân như thông tin đăng nhập, lịch sử duyệt web hay vị trí có thể bị khai thác mà người dùng không hề hay biết. Bên cạnh đó, một số ứng dụng còn âm thầm cài đặt mã theo dõi, quảng cáo ẩn hoặc phần mềm độc hại, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và quyền riêng tư của thiết bị.

Để bảo vệ thông tin cá nhân, người dùng được khuyến cáo nên xóa ngay các ứng dụng VPN miễn phí hoặc không rõ nguồn gốc. Thay vào đó, nên lựa chọn các dịch vụ trả phí và có uy tín trên thị trường như NordVPN, ProtonVPN, ExpressVPN hoặc Surfshark. Ngoài ra, người dùng nên kiểm tra kỹ các quyền truy cập mà ứng dụng yêu cầu, đọc rõ chính sách bảo mật trước khi cài đặt và thường xuyên cập nhật hệ điều hành để vá các lỗ hổng an ninh.