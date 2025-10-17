Công an phát thông báo liên quan tài khoản VNeID, người dân cần biết

Công an TP HCM vừa ra thông báo đề nghị người dân chủ động kiểm tra thông tin cá nhân trong tài khoản VNeID để kịp thời phát hiện và chỉnh sửa sai sót, tránh phát sinh những vấn đề không mong muốn.

Theo cơ quan công an, nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, người dân có thể thực hiện một trong ba cách sau để được hỗ trợ điều chỉnh:

1. Đến trực tiếp Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để yêu cầu chỉnh sửa thông tin.

2. Liên hệ qua đường dây nóng của Công an TP HCM: 0693.187.111 để được hướng dẫn.

3. Gửi phản ánh trực tiếp trên ứng dụng VNeID bằng các bước:

- Bước 1: Vào mục “Cài đặt” (góc dưới bên phải màn hình).

- Bước 2: Chọn “Phản ánh khó khăn, vướng mắc”.

- Bước 3: Nhấn “Tạo phản ánh”, ghi rõ nội dung sai sót và yêu cầu điều chỉnh.

- Bước 4: Tải lên giấy tờ chứng minh và gửi phản ánh để được xử lý.

Công an TP HCM cho biết, thành phố là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” được xem là nhiệm vụ cốt lõi và xương sống trong tiến trình chuyển đổi số của thành phố cũng như của cả nước. Vì vậy, công tác “làm sạch dữ liệu” được duy trì thường xuyên, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đảm bảo thông tin chính xác từ gốc.

Các cơ quan chức năng cũng liên tục rà soát, xác minh và cập nhật thông tin nhằm loại bỏ sai lệch, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan tư pháp để xử lý các vướng mắc về giấy tờ, cập nhật dữ liệu căn cước và kích hoạt định danh điện tử cho người dân.

