Tính năng mới giúp phát hiện tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo qua tin nhắn và mạo danh trực tuyến ngày càng tinh vi, Google vừa công bố hai tính năng bảo mật mới dành cho người dùng Android. Các công cụ này không chỉ giúp ngăn chặn truy cập vào các đường dẫn nguy hiểm mà còn hỗ trợ xác minh danh tính trong các cuộc trò chuyện được mã hóa đầu cuối, hướng đến một môi trường giao tiếp trực tuyến an toàn hơn.

Tính năng đầu tiên, mang tên Safe Links (Liên kết an toàn), được tích hợp trực tiếp trong ứng dụng Google Messages. Cơ chế hoạt động của Safe Links khá thông minh: Khi hệ thống phát hiện trong nội dung tin nhắn có chứa đường dẫn (link) khả nghi, nó sẽ tự động chặn truy cập và hiển thị thông báo cảnh báo: “Liên kết đã bị chặn. Tin nhắn này có khả năng là thư rác.”

Người dùng có thể lựa chọn đóng cảnh báo nếu không muốn tiếp tục, hoặc nhấn “Không phải thư rác” nếu tin tưởng người gửi để mở liên kết. Google cho biết, tính năng này được thiết kế nhằm ngăn chặn các liên kết chứa mã độc, phần mềm gián điệp hoặc các trang web giả mạo có thể đánh cắp thông tin cá nhân.

Google triển khai tính năng bảo mật AI mới trên Android chặn lừa đảo qua tin nhắn và cuộc gọi trong thời đại tội phạm mạng tinh vi. (Ảnh minh hoạ)

Trước đây, người dùng thường dễ bị dụ nhấp vào những đường dẫn giả mạo ngân hàng, sàn thương mại điện tử hay trang hỗ trợ kỹ thuật. Safe Links ra đời sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ ngay từ bước đầu tiên, trước khi người dùng kịp bấm vào liên kết độc hại.

Theo thông tin từ Google, Safe Links hiện đã được triển khai toàn cầu cho tất cả người dùng ứng dụng Messages, và sẽ tự động kích hoạt trong các bản cập nhật gần nhất. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ của Google trong việc đối phó với các hình thức tấn công qua SMS và RCS, vốn đang gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây.

Song song với Safe Links, Google cũng công bố Key Verifier, một tính năng bảo mật nâng cao lần đầu được giới thiệu tại sự kiện Google I/O 2025. Khác với các biện pháp bảo mật thông thường, Key Verifier tập trung vào việc xác minh danh tính người liên hệ trong các cuộc trò chuyện sử dụng mã hóa đầu cuối (E2EE).

Cụ thể, người dùng có thể quét mã QR của nhau để xác nhận rằng họ đang trò chuyện với đúng người thật. Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến khóa bảo mật - chẳng hạn khi đối phương đổi thiết bị, thay SIM, hoặc cập nhật giao thức mã hóa mới - hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cảnh báo, giúp người dùng nhanh chóng phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Cơ chế này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh các vụ tấn công giả mạo danh tính và hoán đổi SIM (SIM swap) đang trở thành vấn nạn. Với Key Verifier, người dùng có thêm một lớp xác minh mạnh mẽ để đảm bảo người đang nhắn tin thực sự là người mà họ nghĩ, chứ không phải kẻ tấn công đang mạo danh.

Google nhấn mạnh rằng Key Verifier được phát triển nhằm tăng cường tính minh bạch và niềm tin trong các cuộc trò chuyện riêng tư, đồng thời bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho nền tảng RCS, tiêu chuẩn nhắn tin hiện đại mà hãng đang tích cực phổ biến trên toàn cầu.

Việc triển khai đồng thời Safe Links và Key Verifier là một phần trong chiến lược dài hạn của Google nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn trên Android.

Trong vài năm qua, hãng đã liên tục bổ sung các lớp bảo vệ như Play Protect, kiểm tra ứng dụng nền, tự động chặn cuộc gọi spam, hay xác minh ứng dụng tải ngoài (sideload verification).

Giới chuyên gia nhận định rằng các cập nhật mới lần này không chỉ phản ánh cam kết của Google đối với quyền riêng tư người dùng, mà còn cho thấy sự chuyển hướng sang phòng ngừa chủ động, tức là ngăn chặn rủi ro trước khi người dùng gặp phải.