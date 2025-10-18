Người buôn hàng 49 tuổi giao dịch 115 triệu đồng với 1 tài khoản Vietcombank: Công an xác định có tính chất phức tạp, khó khăn để xác minh

Mới đây, Công an xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh, nhận được thư cảm ơn của công dân trên địa bàn vì đã kịp thời hỗ trợ thu hồi lại toàn bộ số tiền chuyển khoản nhầm.

Chị Pơ gửi thư cảm ơn đến công an xã Cầu Khởi. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Trước đó, vào ngày 04/8/2025, chị Dương Thị Phơ (49 tuổi, ngụ ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi) muốn thực hiện lệnh chuyển khoản. Do bất cẩn, chị đã chuyển nhầm 115 triệu đồng đến một tài khoản lạ mang tên N.T.Y.T, tại ngân hàng Vietcombank. Chị cho biết đây là tài sản lớn của gia đình tích góp được từ việc buôn bán.

Ngay khi phát hiện sự việc, chị Phơ nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ, đồng thời đến lực lượng Công an xã Cầu Khởi trình báo sự việc.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chỉ huy Công an xã Cầu Khởi đã nhanh chóng động viên, trấn an chị Phơ. Đồng thời, các cán bộ công an khẩn trương chỉ đạo lực lượng tiến hành xác minh và xác định được người thụ hưởng số tiền trên thường trú tại xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp do người nhận nhầm ở khác tỉnh, gây khó khăn cho công tác xác minh, thu hồi tài sản, Ban Chỉ huy Công an xã đã quyết đoán xây dựng kế hoạch, phân công Điều tra viên Phạm Văn Trọng và đồng chí Lưu Hải trực tiếp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Không quản ngại vất vả, bằng sự mưu trí, phương pháp làm việc khoa học, hai đồng chí đã nhanh chóng làm việc và vận động chị T hợp tác, trả lại toàn bộ số tiền đã nhận nhầm cho chị Phơ theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay khi nhận lại đầy đủ số tiền 115.000.000 đồng, trong niềm vui vỡ òa và sự biết ơn sâu sắc, chị đã viết một lá thư cảm ơn, trực tiếp đến trụ sở Công an xã để gửi lời cảm ơn đến Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sỹ.

Trong thư, chị Phơ xúc động viết: "Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi và tinh thần 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ', các đồng chí đã giúp tôi thu hồi lại được toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm. Đối với gia đình tôi, đây không chỉ là việc tìm lại một tài sản lớn, mà còn là sự củng cố vững chắc cho niềm tin vào công lý, vào hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân luôn là điểm tựa vững chắc cho người dân trong lúc khó khăn".

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Tây Ninh﻿