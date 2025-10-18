Facebook tại Việt Nam bất ngờ tràn ngập nội dung 18+

Chỉ với thao tác nhập các ký tự đơn giản như “a”, “c” hay “x”, thay vì hiển thị các trang, bài viết hay tài khoản liên quan, hệ thống lại trả về một danh sách chứa đầy hình ảnh và video có nội dung người lớn.

Hiện tượng này được ghi nhận xảy ra trên diện rộng, không giới hạn khu vực hay thiết bị. Ngay cả khi sử dụng Facebook trên trình duyệt web của máy tính hoặc điện thoại, người dùng vẫn gặp tình trạng tương tự.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và bức xúc, cho rằng đây là lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm và an toàn của người dùng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng Facebook hàng ngày.

“Chỉ cần gõ một chữ bất kỳ là thấy tràn ngập ảnh nhạy cảm. Nếu con nít mà xem phải thì rất nguy hiểm”, một người dùng phản ánh.

Tính đến trưa cùng ngày, Meta - công ty mẹ của Facebook chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến nguyên nhân sự cố cũng như thời gian khắc phục.

Đây không phải lần đầu tiên Facebook gặp vấn đề với nội dung người lớn. Trước đó, nhiều người dùng từng phản ánh rằng họ thường xuyên gặp quảng cáo và video phản cảm xuất hiện bất ngờ khi lướt Reels. Dù Meta đã từng cam kết siết chặt kiểm duyệt nội dung, các lỗi tương tự vẫn tái diễn theo chu kỳ, gây ảnh hưởng tới niềm tin của người dùng.

Theo các chuyên gia công nghệ, nguyên nhân của sự cố lần này có thể bắt nguồn từ lỗi trong thuật toán xếp hạng kết quả tìm kiếm của Facebook. Hệ thống gợi ý nội dung của nền tảng này dựa trên mức độ phổ biến và tương tác, do đó những nội dung có lượng tương tác cao, dù phản cảm, vẫn có thể được hiển thị nổi bật nếu thuật toán lọc hoạt động không đúng.

Một giả thuyết khác cho rằng, các nhóm spammer hoặc tin tặc đã khai thác lỗ hổng trong hệ thống tìm kiếm, sử dụng kỹ thuật gắn thẻ (tag) hoặc từ khóa phổ biến để đẩy nội dung người lớn lên top. Hiện vẫn chưa có bằng chứng cụ thể xác nhận giả thuyết này, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đây là khả năng rất cao, nhất là khi hiện tượng xảy ra đồng loạt trên nhiều nền tảng.

Trong thời gian chờ Facebook khắc phục lỗi, các chuyên gia khuyến cáo người dùng hạn chế sử dụng tính năng tìm kiếm, đặc biệt là khi trẻ em hoặc người vị thành niên sử dụng ứng dụng.

Phụ huynh được khuyên nên kích hoạt chế độ giới hạn nội dung người lớn, hoặc giám sát trực tiếp hoạt động trực tuyến của con em để tránh tiếp xúc với các nội dung độc hại. Đồng thời, người dùng cũng nên báo cáo (Report) những kết quả bất thường để giúp nền tảng nhanh chóng phát hiện và xử lý lỗi.