Mở hộp Apple Watch Ultra 3 Titan Tự Nhiên: Vẫn là “ngọn hải đăng” của smartwatch, nay còn bền bỉ và mạnh mẽ hơn

Apple Watch Ultra từ lâu đã được tạo ra để đồng hành cùng những hành trình vượt giới hạn, từ cung đường trekking đầy nắng gió đến những buổi lặn sâu dưới mặt nước lạnh. Đây không chỉ là một thiết bị đeo tay, mà là người bạn tin cậy của những ai sống để khám phá, nơi từng nhịp tim và bước chân đều được ghi lại chính xác.

Với Ultra 3, Apple không cố gắng định nghĩa lại dòng sản phẩm này, mà tiếp tục mài giũa nó đến mức hoàn thiện: một chiếc smartwatch hội tụ giữa sức mạnh, độ bền và công cụ thực thụ, sẵn sàng cho mọi thử thách. Và giống như mọi sản phẩm cao cấp khác của Apple, hành trình ấy luôn bắt đầu từ khoảnh khắc mở hộp, nơi từng chi tiết nhỏ, từ hộp giấy đến cách sắp đặt, đều mang tinh thần của những cuộc phiêu lưu.

Mở hộp

Ngay từ thiết kế hộp, Apple Watch Ultra 3 đã toát lên phong thái quen thuộc của dòng sản phẩm cao cấp. Hộp vẫn mang kiểu đóng gói đặc trưng: nền trắng tinh giản, in chìm chữ " WATCH" giữa trung tâm.

Vẫn như thường lệ, phiên bản Ultra luôn làm người dùng choáng ngợp khi bên ngoài trông giản đơn nhưng mở ra là một khung cảnh thiên nhiên in đen trắng rất hùng vĩ, thể hiện tinh thần "outdoor" dành cho các tín đồ thích khám phá và phiêu lưu.

Dù phong cách đóng gói này không mới, nhưng cảm giác khi mở ra vẫn luôn đặc biệt, như một lời nhắn nhủ rằng Ultra không chỉ là một chiếc đồng hồ, mà là biểu tượng của những chuyến phiêu lưu.

Phần bên trong được chia tách gọn gàng, phía trên là hộp đồng hồ, dưới là hộp dây đeo. Sự tỉ mỉ trong từng lớp giấy vẫn khiến trải nghiệm mở hộp trở thành một sự thú vị nho nhỏ dành cho người dùng Apple.

Phiên bản tôi đang có là Natural Titanium - tức titan tự nhiên, được bán chính hãng tại Việt Nam với giá từ 23.999.000 đồng. Apple giữ nguyên thiết kế khung, vì vậy người dùng hoàn toàn có thể tái sử dụng các dây đeo cũ mà mình đã sở hữu trước đó, không cần phải mua mới.

Cũng như những đời trước, nếu bạn chỉ mua Apple Watch Ultra 3 riêng mà không chọn kèm dây đeo, Apple sẽ giao trong hộp đơn thay vì hộp lớn chứa cả hai như trên. Cách Apple làm điều này cũng hợp lý về mặt hậu cần, vừa đảm bảo trải nghiệm mở hộp của người mua trọn bộ vẫn mang cảm giác "đặc biệt", như đang mở ra hành trình mới, đúng tinh thần mà dòng Ultra luôn hướng tới.

Bên trong hộp, ngoài thân đồng hồ, Apple vẫn kèm theo sách hướng dẫn nhanh, đế sạc từ tính với cáp USB-C bọc dù, không kèm củ sạc.

Dây đeo đa dạng

Một điểm không thể không nhắc đến là hệ sinh thái dây của Apple Watch nói chung hay Apple Watch Ultra series rất đa dạng và luôn có sự thay đổi, cải tiến qua từng năm.

Bên cạnh dây Trail Loop kèm theo hộp, tôi cũng được dịp trên tay các loại dây khác, trong đó có thể kể đến dòng dây Nike Sport Loop mới.

Mỗi dây được đặt gọn gàng trong khay giấy riêng, có in hướng dẫn gắn trực quan.

Dây Trail có chất liệu nylon co giãn kết hợp cùng khoá dán giúp thao tác đeo tháo nhanh và nhẹ, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái suốt ngày dài.

Dây có hai dải dạ quang chạy dọc thân dây, giúp người đeo dễ dàng được nhận diện hơn khi chạy bộ vào ban đêm hoặc lúc trời rạng sáng, một chi tiết nhỏ nhưng rất hữu ích với những ai thường xuyên tập luyện ngoài trời.

Trên cả hai đầu dây là chi tiết khóa titan màu tự nhiên, vừa tăng độ bền vừa đồng bộ thẩm mỹ với khung đồng hồ.

Phiên bản Nike thì có các sợi phản quang li ti đan xen trong phần thân dây, tạo hiệu ứng lấp lánh khi có ánh sáng chiếu vào, vừa tăng độ an toàn, vừa mang lại vẻ thể thao.

Dây Nike Sport có chất liệu nylon hai lớp mềm mại, thoáng khí, cùng khóa hook-and-loop giúp điều chỉnh nhanh và chắc chắn trên cổ tay. Theo quan điểm cá nhân, phiên bản Nike màu trắng này kết hợp với Ultra màu Titan Tự Nhiên tạo nên tổng thể monotone rất đẹp.

Dây có logo Run Swoosh dệt nổi đặc trưng của Nike và tương thích hoàn hảo với Apple Watch Ultra 3, phiên bản 46mm vừa khít với khung của dòng Ultra.

Cảm nhận nhanh Apple Watch Ultra 3

Quay trở lại với chiếc đồng hồ, cảm giác đầu tiên là độ hoàn thiện kim loại đạt đến mức hoàn hảo.

Khung Apple Watch Ultra 3 Titan tự nhiên không bóng loáng, cũng không quá mờ như các lớp sơn phủ - nó là dạng kim loại xám nhạt với ánh phản xạ tinh tế, cho cảm giác vừa mạnh mẽ vừa sang trọng.

Với kích thước 49 mm, Ultra 3 vẫn giữ độ dày và hình dáng tương tự Ultra 2. Phiên bản mới nặng 61,6 gram, chỉ hơn Ultra 2 đúng 0,2 gram. Khi cầm lên tay, người dùng dễ nhận ra sự cân bằng giữa trọng lượng và độ đầm. Phiên bản Titan màu đen cũng nặng hơn 0,2 gram.

Phần mặt đồng hồ vẫn là kính sapphire phẳng, được bảo vệ bởi khung titan nhô cao đặc trưng. Kết cấu này vừa đảm bảo khả năng chống va đập, vừa tạo điểm nhận diện riêng cho dòng Ultra.

Nhìn từ cạnh bên, cụm núm xoay Digital Crown và Side Button vẫn được giữ nguyên - kích thước lớn, độ phản hồi rõ ràng, dễ thao tác cả khi đeo găng.

Phía đối diện là loa, mic và nút Action.

Apple vẫn giữ sự chắc chắn để mang đến khả năng chịu áp lực nước đến 100m và chuẩn EN13319 (dùng được khi lặn giải trí).

Nhìn tổng thể, Ultra 3 và Ultra 2 gần như không thể phân biệt bằng mắt thường nếu đặt cạnh nhau. Tất cả dây đeo cũ đều vừa khít, các cảm biến ở mặt lưng được bố trí y hệt. Tuy nhiên, khi bật đồng hồ lên thì sự khác biệt rất dễ nhận ra.

Những thay đổi nhỏ tạo nên trải nghiệm lớn

Màn hình của Ultra 3 đã được cải tiến rõ rệt. Apple sử dụng tấm nền LTPO3 OLED đạt độ sáng tối đa 3000 nits, Ultra 2 vẫn có độ sáng tương tự nhưng dùng màn hình LTPO2. Độ phân giải tăng lên 422 x 514 pixel, diện tích hiển thị đạt 1245 mm², nhiều hơn so với 1185 mm² của Ultra 2.

Nhìn qua ảnh so sánh giữa Apple Watch Ultra 2 (trái) và Ultra 3 (phải), có thể thấy sự khác biệt về màn hình tuy nhỏ trên lý thuyết nhưng lại rõ ràng hơn nhiều ngoài thực tế. [Ảnh 18]

Viền màn hình của Ultra 3 được làm mỏng hơn đến 24%, khiến phần hiển thị trông tràn viền, gần sát khung titan hơn trước. Khi nhìn trực diện, cảm giác không gian hiển thị rộng và thoáng hơn hẳn, giúp các mặt đồng hồ hoặc hình nền có chiều sâu và sống động hơn. Đây là một trong những nâng cấp tinh tế nhưng đáng giá, đặc biệt với những ai thường xuyên sử dụng đồng hồ để xem bản đồ, thông số luyện tập hoặc hình ảnh.

Bên cạnh đó, màn hình LTPO3 của Apple Watch Ultra 3 cho góc nhìn rộng hơn đáng kể - khả năng hiển thị được cải thiện giúp hình ảnh vẫn sáng rõ và không bị đổi màu khi nghiêng cổ tay.

Đây là một nâng cấp nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng với những ai thường xuyên tập luyện hoặc thi đấu ngoài trời, nơi ánh sáng mặt trời thay đổi liên tục và bạn không phải lúc nào cũng đưa đồng hồ lên chính diện để xem thông tin. Chỉ cần liếc nhẹ qua cổ tay, các thông số vẫn rõ ràng, độ tương phản cao, một khác biệt thực tế mà những người hay chạy bộ, đạp xe hay leo núi sẽ cảm nhận rất rõ.

Bên trong, Ultra 3 được trang bị chip S10 với CPU 64-bit hai nhân, GPU mới và 64 GB bộ nhớ.

Năm nay Ultra 3 hỗ trợ kết nối 5G - bước tiến quan trọng giúp Apple Watch có thể độc lập hoàn toàn khi không có iPhone bên cạnh. Ngoài ra còn có kết nối vệ tinh (satellite connectivity), cho phép người dùng gửi tin nhắn hoặc gọi cứu hộ ở vùng không có sóng di động.

Khi bật máy lên lần đầu, đồng hồ hiển thị hướng dẫn ghép nối với iPhone. Quá trình này diễn ra trơn tru, và sau khi hoàn tất, người dùng có thể bắt đầu trải nghiệm ngay các tính năng mới.

Phần mềm trên Ultra 3 chạy watchOS 26, đi kèm các tính năng mới như Sleep Score.

Đây là khả năng chấm điểm giấc ngủ. Thay vì chỉ hiển thị thời lượng ngủ và các giai đoạn như trước, Sleep Score tổng hợp nhiều dữ liệu rồi đưa ra một điểm số tổng thể từ 0 đến 100 thể hiện chất lượng giấc ngủ.

Điểm số này giúp người dùng dễ dàng theo dõi xu hướng và so sánh giữa các đêm, từ đó điều chỉnh thói quen sinh hoạt hợp lý hơn.

Giao diện Workout trên Apple Watch Ultra 3 cũng được Apple tinh chỉnh nhẹ nhưng rất tiện cho người dùng thường xuyên tập luyện.

Ở góc trái bên dưới giờ đây có thêm biểu tượng media, cho phép bạn gắn sẵn danh sách phát nhạc ngay trong bài tập. Sau khi thiết lập, mỗi khi bắt đầu workout, đồng hồ sẽ tự động phát playlist đó, giúp duy trì nhịp độ và cảm hứng trong suốt buổi tập. Tính năng nhỏ này rất thực tế, đặc biệt là khi bạn đang nâng tạ hoặc chạy giữa chừng mà bài nhạc bỗng chuyển sang giai điệu buồn, khiến "mood" tụt hẳn. Giờ đây, mọi thứ đều được Apple tính sẵn để bạn tập trung vào nhịp vận động, không còn phải lo chọn lại nhạc giữa buổi.

Tôi đang sử dụng mặt đồng hồ "Waypoint" mà Apple mới ra mắt, thiết kế hướng tới người ưa di chuyển, cho phép đánh dấu vị trí, theo dõi hướng và độ cao, hiển thị rõ cả khi dưới ánh nắng gắt.

Ngoài ra còn có các mặt đồng hồ mang yếu tố thẩm mỹ nhiều hơn, tận dụng tối đa không gian hiển thị rộng và viền mỏng mới.

Tốc độ phản hồi của hệ thống dường như cũng mượt hơn Ultra 2 một chút, đặc biệt khi vuốt giữa các widget hay mở ứng dụng bản đồ, nghe nhạc, trả lời tin nhắn. Sự khác biệt tuy không quá lớn, nhưng đủ để cảm nhận độ tối ưu của chip S10 mới.

Cảm biến sức khỏe không thay đổi: vẫn là cụm đo nhịp tim quang học, đo oxy máu, nhiệt độ da và điện tâm đồ ECG.

Tuy nhiên, thuật toán mới có thể giúp các số liệu hiển thị ổn định hơn, nhất là khi đo liên tục trong các bài tập kéo dài, nhưng hiệu quả thực tế của những tinh chỉnh này cần thêm thời gian kiểm chứng qua các bài test và trải nghiệm sử dụng dài hạn.

Pin của Ultra 3 được Apple nâng từ 36 lên 42 giờ sử dụng thực tế, tương đương gần hai ngày dùng liên tục với chế độ hỗn hợp.

Khi bật toàn bộ cảm biến để theo dõi vận động như GPS, nhịp tim hay oxy trong các bài tập dài hơi như marathon hoặc Ironman, pin vẫn đủ trụ được khoảng 14 giờ. Với những ai tham gia full Ironman kéo dài hơn 15 tiếng, chỉ cần chuyển sang chế độ Low Power Mode là có thể kéo dài tới 20 giờ luyện tập, đủ để hoàn thành chặng đua, về nhà nghỉ ngơi và vẫn còn pin. Đây là lý do khiến Ultra 3 có thể trở thành một trong những lựa chọn cho các vận động viên và những người yêu hoạt động ngoài trời dài ngày.

Quá trình sạc cũng nhanh hơn, chỉ mất 45 phút để đạt 80%, rút ngắn gần 15 phút so với Ultra 2.

Tạm kết

Apple Watch Ultra 3 không phá vỡ khuôn mẫu, nhưng chứng minh rằng sự tinh chỉnh đúng hướng có thể khiến một sản phẩm vốn đã tốt trở nên toàn diện hơn nữa. Nếu Ultra 1 đặt nền móng, Ultra 2 hoàn thiện hiệu năng, thì Ultra 3 chính là bản nâng cấp của sự bền bỉ và tinh tế.

Từ màn hình sáng hơn, góc nhìn rộng hơn, cho tới thời lượng pin dài hơn, mọi thay đổi đều được Apple tinh chỉnh để phục vụ nhu cầu thực của người dùng, đặc biệt là những ai thường xuyên vận động ngoài trời.

Và trong thời gian tới, hãy cùng chờ bài đánh giá chi tiết hơn, nơi Watch Ultra 3 sẽ được thử sức trong các bài kiểm tra thực tế về pin, độ bền và khả năng hoạt động ngoài trời, để xem liệu nó có thật sự xứng đáng với danh xưng "smartwatch mạnh mẽ nhất của Apple" hay không.